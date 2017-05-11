Большой передел Челябинска: на кону 1500 (!!!) парковок и киосков

20:23 11 мая 2017 0

Это только кажется, что парковки и киоски - мелкий бизнес. Объединенные в крупные неформальные сети они становятся неиссякаемым источником дорогостоящего кэша, за который интересно бороться даже великим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинской бизнес-среде назревает серьезный конфликт. Городские власти объявили о расторжении договоров аренды всех временных некапитальных объектов. До конца года разорвут отношения с собственниками почти полутора тысяч парковок, киосков и павильонов. Нынешние арендаторы заглядываются на участки друг друга и напрягают все свои лоббистские ресурсы, чтобы поучаствовать в начавшемся переделе рынка.

Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска Сергей Чигинцев заявил корреспонденту «URA.RU», что речь не о прихоти местных властей, а требовании федерального законодательства. «Раньше с добросовестными арендаторами заключались допсоглашения, и договор был пролонгирован еще на год. С этого года законодательство запрещает такой вариант. Все договоры будут разрываться, а объекты через аукционы сдаваться аренду на срок от одного до пяти лет», — говорит чиновник.

В Челябинске год назад объявили об амнистии нелегальных парковок. Теперь разрывают договоры аренды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоянки и павильоны приносят в бюджет Челябинска 10% всех собственных доходов (не считая дотации и субсидии из области и федерации) — около 1 млрд рублей. Чигинцев заверил, что новые правила принесут городу убыток: некоторые старые стоянки и павильоны не соответствуют новым санитарным и другим требованиям, поэтому их просто закроют. «Уже расторгли два десятка договоров и столько негатива о себе выслушали! Предприниматели звонят, спрашивают, в чем провинились, называют нас палачами. Но таков закон. Будем ставить вопрос об увеличении финансирования службы демонтажа, поскольку необходимо будет освободить участки от прежних арендаторов», — продолжает руководитель КУИЗО.

Чиновники администрации высказывают опасения, что на грядущих аукционах предприниматели могут пойти на риск, затем не смогут платить аренду, придется с ними судиться и банкротить. В итоге бюджет не получит деньги, коммерсантов станет меньше.

Мэру Челябинска Евгению Тефтелеву тоже не нравится процедура разрыва договоров. «Мы вынуждены соблюдать новые требования. Но при этом постараемся сделать все, чтобы малый бизнес не пострадал», — отметил глава.

Людей Юревича заставляют сдавать позиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению участников рынка, пострадать может бизнес влиятельных горожан. У структур депутата Госдумы Андрея Барышева по разным оценкам от 80 до 100 только парковок. И еще больше киосков и павильонов. Известный близостью к экс-губернатору Михаилу Юревичу бизнесмен Игорь Устюжанин владеет еще несколькими десятками стоянок (записаны на сына Илью Устюжанина) и еще недавно продавал их на сайте объявлений AVITO по 400-500 тыс. рублей за каждую. Сейчас объявления сняты. Значительную долю в стояночном бизнесе имеет бывший уполномоченный по правам человека в регионе Алексей Севастьянов. За нее он борется с выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“», считающими его бизнес нелегальным.

«МБУ „Городские парковки“ начали заключать новые договоры без объявления аукционов. Для видимости конкуренции „правильные“ арендаторы приходят в МБУ с дружественными фирмами, которые тоже делают предложения по цене на участок, но чуть выше. И получают новый договор. Мы подавали заявки на заключение нового договора, но нас даже не пригласили на рассмотрение. Хотя по закону у добросовестных арендаторов должно быть приоритетное право», — полагает Севастьянов.

По словам экс-омбудсмена, за время конфликта вокруг парковок его семья потеряла 17 объектов. В пятницу, 12 мая, он обещает подать в прокуратуру жалобу на демонтаж одной из стоянок, якобы выполненный незаконно. А Курчатовский райотдел полиции возбудил уголовное дело о краже будки охраны во время демонтажа стоянки по Краснопольскому проспекту, 3-г.

Бурлаков придумал схему, как обойтись без аукционов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В МБУ «Городские парковки» считают, что нашли законный механизм заключать новые договоры без аукционов. «Антимонопольщики запретили заключать агентские договоры. Поэтому мы не сдаем землю в аренду. А заключаем договоры на оказание услуг по организации парковки. Это абсолютно законная схема, к которой нет претензий у надзорных ведомств. Пока только начали. Город нам передал около 100 парковок на землях общего пользования. Остальные участки, которые в муниципальной собственности, у КУИЗО. Будем ставить вопрос о передаче участков комитета после расторжения договоров аренды», — отметил директор МБУ Эдуард Бурлаков.

Пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк подтвердила, что ведомство пока не имеет претензий к чиновникам по заключению новых договоров на временные некапитальные объекты. Но и жалоб от участников рынка не поступало.

Один из бизнесменов на условиях анонимности прогнозирует, что как минимум сохранят позиции на рынке Андрей Барышев и все системные бизнесмены. И с большой долей вероятности будут уступать позиции люди, в той или иной степени считающиеся близкими к Михаилу Юревичу. Пока последние этого еще не почувствовали. Пик конфликта еще впереди.