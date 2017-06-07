Уральцы придумали, как использовать Навального в личных целях

12:49 07 июня 2017 0

Главный федеральный оппозиционер стал удобным брендом для решения локальных задач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Митинги сторонников Алексея Навального (ФБК), продолжающие требовать реакции власти на фильм из YouTube, получили новый статус. Активное обсуждение итогов прошлых сборов 26 марта и подвижная реакция власти на заявки на митинги 12 июня, превратила их в политический инструмент: участники многолетних конфликтов в малых городах стали объявлять себя сторонниками Навального, рассчитывая таким образом получить внимание властей и оперативно разрешить свои проблемы. Такой сценарий используется уже в нескольких городах УрФО, и это важная проверка муниципальных властей на адекватность реакции и эффективность действий.

Повестка митингов 12 июня, на которые Навальный призывает выйти недовольных зрителей ролика «Он вам не Димон», до сих пор не сформулирована. Эксперты считают, что явка на них будет низкой, тем более, что региональные власти по всей стране организуют множество массовых акций и концертов. Тем не менее, внимание к акциям Навального приковано: он создал сетку сторонников по всей стране, те подают заявки на акции в своих городах, мэрии согласовывают места проведения митингов, предлагают новые, отказывают заявителям, о чем сообщают СМИ, возвращая Навального в повестку.

В свердловском Алапаевске впервые за многие годы появилась оппозиционная газета

Это заметно и для широкой аудитории, представители которой используют статус Навального в своих целях. Например, в Алапаевске впервые заговорили о возможном обсуждении тезисов руководителя ФБК. Организатором акции назван местный программист Роман Кабаков. «До сих пор о нем никто не слышал, но на волне протестов Навального вот, объявился» — поясняет депутат гордумы Алапаевска Сайгид Билалов.

Активность программиста совпала с общим напряжением политического фона в муниципалитете: горожане снимают пьяного мэра, главе администрации разбили окно камнем. Кто именно — неизвестно, по одной из версий — сама. Так в Алапаевске «отметили» появление на этой неделе первой за многие годы оппозиционной газеты. В принципе само издание не отличается оригинальностью, но для города «изобличительные» статьи в новинку. «Народ соскучился по скандалам. А некоторые просто излишне остро реагируют на критику», — поясняют местные жители. Осенью тут будут выбирать новый состав гордумы.

В поселке Буланаш Артемовского городского округа в выходные жители планируют тоже обратиться к властям. «Там есть экологический совет, которым руководит бывший глава ТОМС поселка — он пытается организовать митинг. У них там мусорный полигон рядом, меньше километра до него — хотят, чтобы убрали», — рассказывает депутат гордумы Артемовского Азгам Шарафиев.

Мода на протест дошла даже да Ямала, где уже давно власть отпраздновала досрочную победу над любыми проявлениями Алексея Навального.

Тем не менее нашелся активист — Александр Бондарчук. «Когда по всей стране создавались и открывались штабы Навального, на Ямале сидели спокойно. Все, в том числе команда самого Навального, прекрасно понимают, что Ямал для них заранее проигрышный», — утверждает инсайдер в окружном правительстве.

Для стотысячного Ноябрьска антикоррупционный митинг — невиданная экзотика Фото: Александр Константинов © URA.RU

Политолог Кирилл Истомин в беседе с журналистом «URA.RU» подтвердил, что Ямал традиционно показывает высокий уровень доверия к партии власти и к действующему президенту Владимиру Путину. У Алексея Навального, с его протестными идеями, на ямальском Севере нет шансов.

Пока судьба антикоррупционного митинга в Ноябрьске остается неясна. Есть все шансы, что он вообще не состоится. Как уже ранее рассказывало «URA.RU», Александр Бондарчук подал уведомление в администрацию города, но запрашиваемая им площадь оказалась занята в нужный час другими мероприятиями. Организатору предложили другое место — на футбольном стадионе. Однако Бондарчук не согласился и написал еще одно уведомление со старым местом, на площади спортивно-оздоровительного комплекса, но уже с другим временем. «Пока в этом вопросе больше никаких изменений не было», — рассказали в городской администрации.

«Начать с того, что 12 июня — разогретая дата. Она находится в медиаповестке, любые события, приуроченные к ней, будут привлекать внимание, освещаться. Да и: у людей будет выходной, обещают хорошую погоду — самое время пободаться. Разумеется, что подобные акции устраиваются в этот день не для организаторов, а для попадания в медиапространства, в первую очередь — в блогосферу», — считает свердловский политолог Андрей Русаков.