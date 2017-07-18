Как пермяки несмотря на мэрию и криминал спасают реку от застройщиков

10:00 18 июля 2017 0

Андрей Дерюшев создал на диком пляже место отдыха, но его баня загадочным образом сгорела Фото: ИА Перископ

Пермяк Андрей Дерюшев отбивает у застройщиков берег реки Мулянки в микрорайоне Парковом. Это место отдыха очень популярно — туда едут даже из других районов города, чтобы искупаться, половить рыбу или просто пожарить шашлыки. Однако «мулянской Ривьере» может скоро прийти конец — там планируют возвести гостиничный комплекс. Чтобы этого не произошло, Андрей Дерюшев планирует оборудовать там пляж для инвалидов, обустроить парк и даже построить часовню. Но все его планы натыкаются на множество препятствий — в частности, со стороны городской администрации. Со сменой власти в регионе у общественника появился шанс, считают эксперты.

Андрей Дерюшев — владелец одного из пяти деревянных домов, которые стоят вдоль берега Мулянки. Он удачно воспользовался месторасположением своего жилья, построил баню и организовал прокат катамаранов. Место отдыха стало очень популярным не только у жителей микрорайона, мимо которого протекает Мулянка, — туда приезжают люди с других концов города. Однако в скором времени пермяки могут лишиться этого приятного и бюджетного отдыха. Загадочным образом земля, где стоят деревянные домики, была передана в аренду застройщику «Каменный цветок», который намерен возвести в этом месте гостинично-спортивный комплекс. Неподалеку близится к концу еще одна масштабная стройка — компания «Интер-Инвест-Строй» возводит 25-этажный дом — из-за этого часть берега уже непригодна для отдыха.

Чтобы спасти свой участок земли от застройки, Андрей хочет поставить на нем часовню. Но тогда на эту землю будет претендовать РПЦ Фото: ИА Перископ

Чтобы спасти свой дом, маленький бизнес, а заодно и берег реки, Андрей затеял судебную тяжбу. Он считает, что земля была передана застройщику незаконно. «По документам, которые строители предъявили администрации, никаких домов не было. В мэрии проверять не стали и выделили им эту территорию», — пояснил он «URA.RU». По словам мужчины, после обращения в суд у него начались проблемы. Сначала сгорела баня — Дерюшев подозревает, что ее подожгли, хотя в ГУ МЧС причиной пожара называют перекал печи. «У нас клиентов в тот день не было, поэтому баню мы не топили. А за три дня до пожара ко мне приходили представители застройщика и просили освободить им территорию», — говорит собеседник. После сгоревшей бани произошло еще одно загадочное событие — из государственного архива Пермского края украли дело № 694, в котором содержались сведения о выделе земельных участков по адресу Вторая Мулянская — на том самом спорном берегу Мулянки.

Пока суды продолжаются, Андрей Дерюшев придумывает новые способы спасти землю от застройки. Он придумал создать на реке единственный в Перми пляж для инвалидов. «Здесь для этого есть все — удобный подъезд к самому пляжу, удобный заезд в воду, тем более что это место находится недалеко от центра города», — говорит собеседник. Он предложил городским властям заключить концессионное соглашение на этот участок земли, чтобы муниципалитет сдал ему в аренду береговую полосу, а он за свой счет оборудовал бы пляж всем необходимым. Однако мэрия отказала ему. «Качество воды в реке Мулянке не соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к местам массового отдыха», — говорится в официальном ответе администрации города.

«Я уже несколько раз заказывал экспертизу в федеральном Центре гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, и каждый раз мне приходил ответ, что качество воды соответствует всем нормам. Здесь даже раки живут, а они водятся только в чистой воде!» — говорит Андрей. Дерюшев пробовал добиться поддержки городских властей через конкурс «Город — это мы», но и тут у него ничего не получилось. «Мы постоянно подаем заявки на какие-либо конкурсы, но их не принимают — до запятой докапываются, — говорит собеседник. — При этом на словах нас все поддерживают! Я ходил в „Единую Россию“ к Демкину (депутату краевого Заксобрания Николаю Демкину — прим. ред.), нам обещали помочь с песком, но песка все еще нет».

Немного подальше от пляжа уже почти достроили 25-этажный жилой дом, который лишил пермяков любимой полянки Фото: СГ «Развитие»

Еще один способ, который придумал Дерюшев, чтобы спасти берег, — это строительство часовни. Ее он планирует возвести на своем участке. Общественник обратился за помощью к РПЦ, но ему ответили, что в обмен на покровительство ему придется передать часовню вместе с землей, на которой она стоит, в собственность церкви. Тогда Дерюшев решил создать свою православную общину «Последователей Апостола Первозванного Андрея», но региональный минюст не признал организацию религиозной. Экспертный совет при министерстве заключил, что представленное организацией описание основ ее вероучения не содержит «конкретных данных… о своем отношении к Русской православной церкви и ее социальной концепции». Отказ в регистрации Андрей намерен оспаривать в суде.

Сам Дерюшев настроен оптимистично. Помимо пляжа для инвалидов и часовни он намерен разбить на берегу Мулянки сквер. «Сегодня к нам приезжала девушка-архитектор, она осмотрела место, где можно сделать парк, уже есть первые наброски проекта», — говорит общественник. В своем стремлении привести в порядок территорию на реке он готов идти до главы региона.

Президент Фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елена Плешкова считает, что с новым губернатором у пермяков появился шанс остановить капитальное строительство на любимой реке. «Надо понимать, что Мулянка — это объективно единственное место в Перми, где можно сделать специально оборудованный пляж для инвалидов. Это во-первых. Во-вторых, в Генплане Перми оба берега Мулянки, которая протекает между микрорайонами Парковым и Заостровкой, вплоть до ее впадения в Каму являются рекреационной зоной, где не должно быть никакого капитального строительства. В-третьих, малые реки, к которым относится Мулянка, — экологический каркас города, который нельзя разрушать, потому что это может обернуться катастрофой. Тем более нельзя допускать такого в Год экологии в России. Мы сейчас проводим SWOT-анализ берега Мулянки, чтобы представить его губернатору, и рассчитываем на его поддержку», — говорит собеседница.

По ее словам, защитники малой реки впервые будут обращаться к главе региона. «Прежний губернатор Виктор Басаргин, в отличие от Решетникова, не отличался любовью к формированию комфортного городского пространства. Глупо было просить о помощи человека, который был готов затеять строительство зоопарка в Черняевском лесу и который заявлял, что мерило успеха региона — это площади введенного в оборот жилья. Сейчас ситуация меняется, поэтому мы готовы обращаться за помощью к краевым властям», — говорит собеседница.