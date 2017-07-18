Власти Зауралья на ушах: 80 заводчан заявили о «борзоте» митингом

22:00 18 июля 2017 0

Долги по зарплате не могут получить больше 90 бывших работников завода в Шадринске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске бывшие работники завода-банкрота всполошили всю Курганскою область. Десятки человек собрались во вторник, 18 июля, чтобы пожаловаться председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, губернатору и областному прокурору на невыплату зарплат и разбазаривание имущества предприятия. В СМИ появилась информация о митингах.

ОАО «Шадринский телефонный завод» переживает процедуру банкротства. 13 июня здесь прошло массовое сокращение. По словам сотрудников, было уволено 80 человек, работать осталось только десять. Почти 100 бывших заводчан не могут дождаться своей зарплаты с ноября 2016 года. «Мы уже прошли все силовые структуры: обращались и в следственный комитет, и в шадринскую прокуратуру писали. Но дело так и не двигалось, — рассказывает „URA.RU“ один из бывших работников завода, который просил не указывать его имя. — Хоть и 8 июня было возбуждено уголовное дело в отношении руководства по поводу умышленной невыплаты зарплаты».

Такое скопление рассерженных граждан для Курганской области в новинку. Возможно, поэтому собрание в депутатской приемной окрестили митингом фото: Александр Андрюков

По мнению бывших работников завода, собственники вывели производственные площади и активы под аффилированные фирмы, а управляющий, поставленный для «оздоровления» предприятия, ситуацию усугубил. Люди требуют проверить законность действий руководства завода. Кроме того, они заявили о неправомерных выплатах денег руководству и приближенным к нему сотрудникам.

Экс-заводчане решили подписать обращение к губернатору, пригласили съемочную группу местной телекомпании и чиновников. «Когда собрались, нам поступил звонок из администрации, что у нас несанкционированный митинг получается. Никакого митинга не было. Мы пришли в приемную ЛДПР, где подписали обращение, потом отправились на завод, куда были приглашены журналисты. Туда пришла глава города Людмила Новикова, приехал прокурор, трудовая инспекция и другие». На встрече с представителями администрацией города было более 30 человек.

Опровергли информацию о «митинге» и в отделении ЛДПР. «Возможно, что кто-то из бывших сотрудников сказал о митинге журналистам, чтобы создать ажиотаж вокруг этой ситуации.

Это на фоне истории о «борзоте» собственников завода в Нижнем Тагиле сработало»,

— предположил правозащитник Александр Андрюков. Об обращении шадринцев к Жириновскому либерал-демократы уже проинформировали депутата в Москве (обращение можно посмотреть здесь).

Глава Шадринска Людмила Новикова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» уточнила, что на 30 июля долг предприятия составлял 5,5 млн рублей, однако к 10 июля увеличился до 7,3 млн рублей. Это произошло из-за того, что с завода было сокращено 39 человек. По словам главы города, встреча с рабочими была конструктивной и прошла в спокойном ключе. В ней помимо первого зама прокурора области Олега Седельникова приняли участие представители Роструда, центра занятости населения. «В конце текущей недели — начале следующей начнется погашение долгов», — заверила Людмила Новикова. Она уточнила, что всех сотрудников предприятия рассчитают полностью. Также глава Шадринска добавила, что не ожидает социальной напряженности из-за большого количества уволившихся — по ее данным, большинство сокращенных работников предприятия являются пенсионерами.

Рабочие уверены, что владельцы намеренно ликвидируют предприятие и не хотят отдавать долги фото: пресс-служба администрации города Шадринска

Тем не менее, после собрания бывших рабочих ситуацией заинтересовались на высоком уровне. Из следственного комитета Шадринска дело передали в СКР по Курганской области, сообщают в ведомстве. Несколько человек пригласили на беседу со следователями.

Отреагировал губернатор области Алексей Кокорин. «Собственник завода дал обещание, что несмотря на имеющиеся сложности, задержанную заработную плату начнут выплачивать в конце этой-начале следующей недели, — прокомментировал Алексей Кокорин. — На заводе ежедневно работает прокуратура, следственный комитет. Оценку действиям руководства предприятия дадут правоохранительные органы. Я хочу подчеркнуть: все заработанные заводчанами деньги должны быть им выплачены».

Под контроль ситуацию взял прокурор области Игорь Ткачев.

В городе, между тем, ходят слухи о гораздо более большом долге предприятия, который, по некоторым оценкам, составляет 60 млн рублей. Впрочем, возможно, речь идет об общем долге завода.

Еще один из бывших работников завода на условиях анонимности рассказал, что уволился с ШТЗ еще в ноябре прошлого года, после чего устроился на аффилированное предприятие, которое работает на оборудовании все того же обанкротившегося завода. «Как не платили деньги, так и продолжают задерживать», — заявил он.

ОАО «Шадринский телефонный завод» производил аналоговую и цифровую аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП, телефонные аппараты, в том числе для диспетчерской связи, антенны. Завод работал с убытком с 2014 года.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.