Вместо Плотинки будет Плотинище: в Екатеринбурге новый мегапроект

10:37 19 июля 2017 2

Дмитрий Фогель обещает полностью изменить рекреационные зоны региональной столицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрации Екатеринбурга кипит работа, которая должна закончиться глобальным преобразованием городской среды, созданием нового мегаобъекта. Все свободные ресурсы мэрии брошены на его продвижение, и уже месяц она пытается объяснить жителям, что именно задумала. Проводятся общественные слушания, лекции в Ельцин Центре.

Екатеринбуржцам пора прощаться с привычными достопримечательностями. Возможно, это к лучшему Фото: Анна Майорова © URA.RU

В чем-то проект выглядит даже фантастическим: знаменитую Плотинку ждет большое переосмысление. По планам архитекторов, вместо небольшого пятачка в центре должен появиться фактически новый парк протяженностью более десятка километров — от улицы Челюскинцев до ЦПКиО. Все благодаря ЧМ-2018 и финансированию из федерального бюджета.

О том, что задумали в мэрии, «URA.RU» рассказал замначальника департамента архитектуры мэрии, главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

— В настоящее время развернута большая кампания по продвижению проекта масштабной реконструкции набережной Исети. Проект появился неожиданно. Почему вдруг о нем заговорили?

— Не только набережной.

В настоящее время реализуется несколько крупных проектов по улучшению общественного пространства города. Появились они в ходе реализации федерального приоритетного проекта «Развитие городской среды».

Программа недавно появилась, и мы много работали, чтобы в нее попасть. Она предполагает софинансирование из федерального бюджета в размере 46% от стоимости проекта. Но вообще проект еще три года назад появился. Тогда мы для себя определили, что нам необходимо формирование особой территории, объединяющей набережную и Верх-Исетский пруд, чтобы через весь город проходил зеленый каркас.

— В программу трудно было попасть?

— Нужно было провести анкетирование, выбрать территорию, провести общественные обсуждения технического задания, предпроектной работы, затем обсудить проектную работу. И уже принять эскизный проект в окончательном виде для рабочего проектирования.

Подготовка проекта глобальной реконструкции Исети заняла полгода. На реализацию планируется потратить минимум 5 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Это примерно полгода бумажной работы?

— Да, у нас это шесть месяцев и заняло. Активно работали с КБ «Стрелка», которому Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) делегировало в рамках данной программы организацию работ по благоустройству в 40 городах России. КБ «Стрелка» — одно из самых продвинутых в стране по общественным пространствам.

— Но почему так безальтернативно? Почему не проводятся конкурсы по каждому городу?

— Поскольку это федеральная программа, нас никто не спрашивал. Фонд жилищного кредитования выставил КБ в качестве своего партнера. А уже «Стрелка» в каждом городе подбирает проектантов под конкретную работу.

— Насколько масштабное преобразование Исети планируется?

— У нас предусмотрено несколько этапов. Первый — в 2017-м, на участке от Малышева до Куйбышева. Второй этап — запланированный на 2018—2022 годы — до ЦПКиО.

Чтобы было наглядно: по этой стороне шли наш журналист и главный художник Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Первый этап, это где мы сейчас идем? А что тут реконструировать?

— Проектом реконструкции у нас затрагивается и эта сторона, и противоположная. Эта сторона остается более ландшафтной, та — более урбанизированной. То, что вы сейчас видите на той стороне — работы, которые ведутся застройщиком, — они будут интегрированы в нашу концепцию.

— Что там в итоге будет?

— Это будет прогулочная зона. Если мы смотрим пойму реки Исети — здесь у нас (показывает схему — прим. ред.) видна активность мобильного трафика, и видим, что пойма реки в этом плане абсолютно не затронута. Здесь пока не созданы условия для прогулок. А у нас есть задача это изменить. Для этого мы меняем ландшафт ГЦСИ, увязываем его с окружающим пространством, создаем пешеходную связь с противоположным берегом.

А в целом у нас задача до 2022 года: благоустроить набережную до ЦПКиО. Для того чтобы у нас была единая связанная городская среда, и можно было вдоль берега пройти от Челюскинцев до ЦПКиО.

А вот противоположная сторона, за которую отвечает застройщик Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кроме того, есть концепция благоустройства набережной Верх-Исетского пруда, от Малоконного полуострова. А в итоге все это будет единая часть городской среды.

— Это довольно большой маршрут.

— Да, у нас задача — потенциал, который мы имеем — зеленый каркас и водный, — их выявить, благоустроить и предоставить людям, чтобы они могли этим пользоваться.

— Получается некий проект переосмысления Плотинки? Вместо небольшой площадки с короткими ответвлениями получаем целый парк?

Развитие набережной предполагает, что в Екатеринбурге станет больше пространства для культурных мероприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Да, это была локальная вещь, а мы пытаемся сделать ее более масштабной. И стянуть при этом к реке всю городскую среду, обеспечить ее доступность для жителей города.

— Сразу напрашивается вопрос: что будете делать с недостроенной гостиницей на Куйбышева и недостроенной башней, которые доминируют на центральном участке этого маршрута?

— С недостроенной гостиницей ведется работа, то же самое с башней. В том районе строится Музей России, буквально в следующем месяце он будет уже открыт.

— Вот интересен, кстати, взгляд художника: нужна башня или нет, украшает она или уродует городское пространство?

Дальнейшее существование телебашни пока никак не вписывается в концепцию развития Екатеринбурга Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

— Здесь нужно смотреть на экономические показатели. Башня была построена 30 лет назад. Возможно, дешевле ее заменить чем-то, чем восстанавливать. Это один из символов города, хотя и недостроенный.

— Вы сказали, что помимо набережной еще есть проекты по благоустройству Екатеринбурга по этой программе?

— Да, у нас есть еще один участок: отрезок Вайнера, от переулка Банковского до Театральной площади. Наша задача — в районе Драмтеатра связать его с набережной реки Исети и площадью 1905 года. Мы привязываем к этому метро, организуем там пешеходный трафик, предоставляем возможность людям от метро спокойно дойти до набережной.

— За счет чего планируете организовать там пешеходную зону? Будете снижать автомобильный трафик?

— У нас в том районе уже существуют пешеходные переходы, есть светофоры. Для пешеходной зоны этого достаточно. Остается наполнить пространство содержанием. Например, в той зоне предлагается напротив книжного магазина сделать сквер букинистов. И чтобы там открытая библиотека была, где можно прийти и почитать.

— Складывается ощущение, что тренд сменился: раньше планировали в основном высотки, глобальные объекты — сейчас сооружения вроде библиотеки под открытым небом или различных малых архитектурных форм, которые предполагается создавать при реконструкции набережной.

—И не нужны глобальные объекты сейчас!

Не нужно строить гигантские залы, которые нужно еще придумать, как наполнять тысячами людей. Мы должны помогать людям в ежедневном их проживании.

Одной из задач Дмитрий Фогель называет наполнение городского пространства жизнью Фото: Анна Майорова © URA.RU

За глобальностью мы теряем жизненную необходимость в постоянных и простых вещах. И не только в Екатеринбурге — это сейчас общероссийская тенденция. Мы видим, например, что Москва таким образом преобразуется. Да, там есть перегибы, но есть отклики, что это правильно, и люди начинают этим пользоваться.

— Из московских тенденций: у нас сейчас в администрации тоже разрабатывается проект унификации ларьков. Грозит ли Екатеринбургу при реализации концепции своя «ночь длинных ковшей»?

— У нас такого не будет. Это и определенная политическая воля, да и никто не будет на себя брать такую ответственность. Мы поступаем более взвешенно: провели конкурс на внешний вид нестационарных объектов, систематизируем.

В отличие от Москвы, в Екатеринбурге менять облик города планируется более мягкими методами, без революций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— А каковы перспективы «екатеринбургской реновации»? Люди до сих пор волнуются по поводу своих балконов.

— Принуждать никого точно никто не будет. Как будет вестись эта работа — это уже вопрос к тем, кто принимает нормативные акты. А насчет необходимости: вот, посмотрите (показывает на три тесно стоящие дома у цирка, фасады которых «перекрикивают» друг друга — прим.ред.), нужно их приводить к единообразию? Конечно, нужно.

— Но почему при этом паспорта фасадов делает только одна фирма в городе?

— Это не так. Их уже 30-40 и будет больше. Их уже три года делают. Когда Фонд капремонтов начал реализовать свою программу, он столкнулся с необходимостью эти паспорта делать.

— А вообще, заметно сказывается на городском ландшафте влияние таких глобальных событий, как ЧМ-2018, Экспо-2025?

— Я бы не стал увязывать балконы с чемпионатом мира. Это независимые друг от друга явления. Просто город дошел в своем развитии до такого этапа, когда об этом пора задуматься. В остальном, в том числе и благодаря ЧМ, нам удалось включиться в эту программу. Если заявка на Экспо пройдет успешно — то, безусловно, это приведет к появлению не только объектов «наследия» выставки, но и новых проектов по благоустройству городской среды.