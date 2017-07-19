Новый наркотик выкашивает Челябинск. Он в 1000 раз сильнее героина

20:11 19 июля 2017 5

Челябинские власти и полиция бросили все силы на борьбу с торговцами "белым китайцем" Фото: УФСБ РФ по Челябинской области

На Южном Урале резко растет число жертв от передозировки новым для региона наркотиком, получившим название «Белый китаец» (карфентанил). По данным областного бюро судмедэкспертизы, за шесть месяцев этого года из 157 умерших от употребления запрещенных веществ челябинцев 90 скончались как раз от новой «синтетики». Пик смертей пришелся на июнь — 41 человек. Среди погибших — молодые люди, в том числе, имевшие семьи с детьми, и один несовершеннолетний.

«Белый китаец» — такое название наркотику дали американцы, экспортировавшие его из Гонконга. По словам экспертов, один грамм этого наркотика по своей мощности равен одному килограмму героина.

А по консистенции и по запаху оба наркотика не отличаются. Поэтому бывали случаи, когда «Белого китайца» продавали под видом героина, смешав с сахарной пудрой, мелом или известью. Как раз из-за мощного действия этого наркотика и очень часты случаи передозировки.

«Белого китайца» часто путают с героином, из-за чего наркоманы не рассчитывают с дозой и умирают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Наркологи подчеркивают, что отличие «Белого китайца» от других наркотиков в том, что практически вся доза проникает через кровь прямо в мозг. Поэтому разрушительное действие этой «синтетики» проявляется сильнее и быстрее, а средний срок жизни наркомана, употребляющего его, исчисляется несколькими месяцами.

В России известны две попытки наладить массовое производство «Белого китайца». В начале 1990-х годов по стране прокатилась серия загадочных смертей людей в возрасте от 20 до 35 лет. В заключении судмедэкспертов говорилось, что они скончались от передозировки неизвестным сильнодействующим психотропным веществом. Спецслужбы провели расследование и вышли на призера международных химических олимпиад Федора Алексеева и его однокурсника Рината Мивтахова. Выпускники Казанского госуниверситета разработали свой уникальный метод синтеза «Белого китайца» и сбывали его через преступные группировки.

При Евгении Савченко (в центре) бойцы челябинского Госнаркоконтроля участвовали в разгроме лаборатории по производству «белого китайца» в Ленинградской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десять лет назад страну накрыла вторая волна распространения «белого китайца». Бывший преподаватель Санкт-Петербургского педуниверситета Михаил Рыбин в съемной квартире соорудил лабораторию и занялся производством в таких объемах, что стал первым экспортировать этот наркотик за границу. В материалах уголовного дела сказано, что жертвами Рыбина стали более сотни жителей России и Финляндии. В операции по разгрому наркогруппировки участвовали сотрудники челябинского управления Госнаркоконтроля, упраздненного в 2016 году.

Последним руководителем челябинского ФСКН был Евгений Савченко. Сейчас он работает министром общественной безопасности области и вновь по долгу службы столкнулся с «Белым китайцем». «После разгрома лаборатории в 2007 году и до недавнего времени летальные исходы были единичны. Но в последнее время такие случаи участились. Если в 2016 году рост, по сравнению с 2015 годом, составлял 30%, то сейчас статистика подскочила в разы», — говорит экс-глава челябинского Госнаркоконтроля.

Сергей Авдеев предполагает, что наркоторговцы могли продавать «белого китайца» под видом героина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проблема с «Белым китайцем» рассматривалась на заседании областной антинаркотической комиссии во главе с губернатором Борисом Дубровским. Чиновники и силовики разработали план по борьбе с этой «синтетикой». В числе мер — покупка современного оборудования для трех лабораторий, чтобы эффективнее выявлять наркотики в организме человека. «Наркоторговцы придумывают все новые способы распространения „зелья“. Это и закладки, и заказы через интернет, и оплата электронными деньгами. Поэтому важно в ежедневном режиме мониторить количество смертей по районам, чтобы понять причину, сгруппировать силы и ликвидировать проблему», — объясняет Евгений Савченко.

Больше всего силовиков интересует, как «Белый китаец» появился в Челябинске. Своя версия есть у начальника управления по делам молодежи Сергея Авдеева, возглавившего по поручению мэра Евгения Тефтелева рабочую группу по мониторингу ситуации. «„Белый китаец“ или карфентанил нигде в мире не получил распространения, поскольку высокотоксичен и от него часто умирают. Даже из ветеринарной практики его убрали по этой причине. В конце прошлого года он стал появляться в России. Вероятнее всего, из стран Юго-Восточной Азии. Кто-то по ошибке мог его завезти. Наркоторговцам могли его продать под видом героина», — полагает чиновник.Запрос о комментарии был направлен в ГУ МВД по Челябинской области, однако в полиции не сумели ответить на момент публикации текста. Неофициально источник в силовой структуре рассказал, что «Белым китайцем» торговали в основном цыгане.