«Уральские авиалинии» побили собственные рекорды ненависти пассажиров

23:40 19 июля 2017 0

Ожидание отложенного рейса - одно из самых раздражающих событий в графике любого пассажира. И ссылки на обеспечение безопасности не снижают агрессии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пассажиры бьют тревогу — с главным воздушным перевозчиком региона, с «Уральскими авиалиниями», творится что-то пугающее. Постоянные задержки рейсов, переносы на другие даты, плохой сервис, хамство. Десять лет назад это казалось единичным случаем, но теперь, кажется, превратилось в системную проблему. В самой компании, впрочем, говорят, что ничего экстраординарного не происходит. Сторонние специалисты отмечают, что проблемы компании в том, что она закупает слишком мало воздушных судов.

«Уральские авиалинии», которыми пассажиры недовольны уже давно, летом 2017 года, кажется, переполнили чашу терпения. Сообщения о задержках рейсов приходят со всех сторон, сайты отзывов полнятся уничтожающими отзывами и зароками: «Больше никогда!».

И хотя «Уральские авиалинии» давно не базовый перевозчик «Кольцово», провалы родной авиакомпании бьют по самолюбию уральцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ребята, не поленюсь и напишу отзыв на всех возможных источниках! Это просто кошмар, так испортить отдых. Авиакомпания ещё должна постараться и она справилась! Летели 7.07.17 Краснодар-Ларнака. Сначала перенесли регулярный рейс с 5:40 на 19.40. Т.е., как вы понимаете, минус день отдыха. Потом его задержали (внимание!). На 1.50. Внимание-потому что от 2-х часов положены напитки. Авиакомпания решила схитрить. Кормили сухими сендвичами. Назад рейс с 19.40 перенесли на 10.40. Прикол, да????? Минус ещё 1 день. Вместо 10 дней отдыхали 8. Не суйтесь, люди добрые, ни за какие деньги!», — пишет, например, Наталья Морская из Краснодарского края.

«Первый раз летала и больше никогда не полечу. Летаю лет с 12 (сейчас 37 лет), и такого треша не помню вообще нигде и никогда. Летели из СПБ на Кипр с маленькими детьми 7 июня — задержка рейса на 9 часов! Причем сообщали о задержке, прибавляя по 1 часу, время вылета было 5 утра, вылетели около 15.00. Якобы технические проблемы.

Народ довели до истерики. Естественно не обеспечено ничего, ни воды, ни купонов на питание в аэропорту Пулково, где вода стоит столько же сколько вино. Если бывает ад, то это был он!

Аналитики видят проблему в излишней консервативности владельца компании Сергея Скуратова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Назад летела 21 июня — задержка полтора часа. Причем опять никакой информации. Время вылета через 5 минут, на гейте никого- информации ноль. Сегодня назад летит моя мама с детьми- пока задержка 2 часа, это я узнала в колл центре, а в Ларнаке нет информации. Колл —центр- хамы хамские. Буду подавать в суд на возмещение затрат на питание, внеплановое такси на Кипре в полтора раза дороже и хотя бы частичного возмещения стоимости тура. Людей держат просто за идиотов. Не авиакомпания, а шарашкина контора. Видимо скоро закроются. Не покупайте билеты этой компании!», — призывает Екатерина Леонова из Санкт-Петербурга.

«Ужасная авиакомпания! Задерживают самолeты без каких-либо на то причин. В последний раз задержали самолёт на 2 часа, в результате опоздали на поезд в городе, куда летели — потерянные деньги за билет! Пришлось покупать снова! И нервы потрачены. Никогда не полечу больше этой авиакомпанией, и друзьям ее не буду рекомендовать», — соглашается с петербурженкой москвичка Яна Шнайдер.

Сложно сказать становится ли Крым ближе с «Уральскими авиалиниями» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Петр Толчегречко из Кемерово рассказывает, что ни разу с УАЛ не получилось улететь без задержек. «13 июля рейс задержался на 50 минут. Уже не удивляет. Туда на час, обратно на 50 минут. Неужели нельзя рассчитать запас времени, чтобы люди не сидели и не ждали задерживающиеся практически постоянно рейсы? Четыре раза летал этой компании, четыре раза задерживаются», — говорит он.

Это отзывы последних двух недель и они составлены пассажирами УАЛ из разных городов. Но и в базовом городе — Екатеринбурге — УАЛ тоже засветился. К вечеру воскресенья, 16 июля, авиакомпания «Уральские авиалинии» в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержала восемь рейсов (три — на вылет, пять — на прилет). Как следует из онлайн-табло аэропорта, причиной большинства задержек стало «позднее прибытие воздушного судна». Некоторые рейсы выбились из расписания более чем на 15 часов.

«Факты задержек рейсов авиакомпанией «Уральские авиалинии» по разным причинам имеют место, но носят исключительно частный характер. Любая задержка вылета воздушного судна связана с обеспечением безопасности полета.

Так, например, задержка рейса Симферополь-Екатеринбург в минувшее воскресенье была по причине попадания в воздушное судно стаи птиц. Она повлекла за собой дальнейшие задержки по всей цепочке маршрутов. В настоящий момент авиакомпания работает в штатном режиме», — уверяют в УАЛ. Там же поясняют, что всегда предоставляют пассажирам задержанных рейсов все положенные услуги.

Одно время считалось, что проблемы авиакомпании связаны с агрессивной политикой по развитию маршрутной сети, которую проводил Кирилл Скуратов. Но она давно не агрессивная, а задержки остаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пиарщик Константин Иванов, который отправлял жену с ребенком на отдых в Минеральные Воды, обвиняет компанию в том, что она без объяснения причин переносит рейсы: его семья должна была улететь во вторник, но будет на юге только в воскресенье. «Нет, рейс на Минводы стоял в расписании на четверг и воскресенье два раза в неделю с начала летнего сезона. Никто его не переносил», — парирует пресс-служба УАЛ.

Теперь перед компанией новый вызов: возникли проблемы с доступом к метеосводкам, на основании которых строятся стратегия полета для максимальной его безопасности. Например, объем топлива будет зависеть от того, есть ли встречный ветер по пути маршрута и т. п. Как выяснилось, УАЛ работает с коммерческой метеослужбой, а не с государственной, а последняя потребовала платить именно ей.

В компании говорят, что ситуация с «погодой» никак на работу не повлияет. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ приняла на себя обязательства по перевозке пассажиров в полном объёме и не планирует сокращений или отмен рейсов в связи со сложившейся ситуацией», — отмечают в организации.

Во времена свердловского авиаотряда мнение пассажиров могло и не интересовать менеджмент. Но во время соцсетей, любой недовольный пассажир способен похоронить любую глыбу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Я не разделяю позиции пассажиров, которые говорят, что авиакомпания разваливается. Так думать нет оснований. Главная проблема УАЛ в том, что она придерживается очень консервативной позиции, когда речь идет о пополнении парка самолетов. Она предпочитает приобретать воздушные суда только в том случае, если твердо уверена, что они будут заполнены и летом и зимой, — и это для компании принципиальный вопрос», — рассказывает главный аналитик ресурса « АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Такая позиция не всегда выигрышная на фоне резкого роста перевозок. «Тщательный подход к обновлению парка заставляет авиакомпанию верстать расписание очень плотно. И при любой непредвиденной ситуации начинаются неприятные для пассажиров положения», — поясняет аналитик.

Он отмечает, что проблемные ситуации обостряются и на фоне того, что рынок авиаперевозок растет очень активно. Пассажиры непременно начинают сравнивать авиакомпании и не всегда это сравнение в пользу тех, кто осторожничает. «Не всегда вина лежит на авиакомпании: бывают задержки по метеоусловиям, по вине длительного обслуживания, не соответствующего нормам в аэропортах и др.», — уточняют в организации.

К сожалению, в Уральской транспортной прокуратуре не сумели оперативно рассказать о количестве жалоб на УАЛ за последнее время, но отметили, что, они, безусловно, есть.