«Тюмень» довела Мутко до Следственного комитета

21:44 24 июля 2017 0

Виталий Мутко получил документы, подтверждающие правоту руководства ФК "Тюмень" неделю назад и уже обратился в Следственный комитет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Затянувшийся скандал между футбольным клубом «Тюмень» и бывшими игроками и главным тренером Константином Галкиным привлек внимание Следственного комитета. Для этого потребовалось вмешательство вице-премьера Виталия Мутко, который попросил главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Клуб и бывшие игроки во главе с экс-главным тренером не могут поделить 10 миллионов рублей премиальных за выход команды в Футбольную национальную лигу.

Президент ФК «Тюмень» Александр Попов рассказал «URA.RU», что предоставил Мутко все документы, подтверждающие правоту клуба, неделю назад. «Он разобрался и решил, что со стороны бывшего тренера Галкина эта история была чистым мошенничеством, и обратился в Следственный комитет, — объяснил Попов. — Нам позвонили из Следственного комитета, предупредили, что будут разбираться, но пока больше не звонили. Ждем звонка».

Люди Александра Бастрыкина уже заинтересовались «премиальным» скандалом в ФК «Тюмень» Фото: Wikimedia

В невыплате премиальных ФК «Тюмень» обвинили 8 футболистов, игравших в клубе в 2013 году. По словам источника агентства, бывший в то время главным тренером ФК «Тюмень» Константин Галкин подписал положение о премировании всей команды в случае, если «Тюмени» удастся выйти в ФНЛ. Задача была выполнена. Однако, по словам собеседника агентства, эти крупные выплаты получили только те футболисты, кто остался в клубе на следующий сезон. Общий размер спорных премий — более 10 миллионов рублей. В среднем они составляют около миллиона рублей на человека, премия главного тренера равняется премии игроков.

Александр Попов отрицает выплаты сохранившим лояльность футболистам. «Мы выплатили всем футболистам, в том числе и тем, кто на нас написал (заявление в РФС — ред.), те премиальные, которые в положении прописаны — за ничью, за победу. А больше никаких премиальных мы не выплачивали», — объясняет президент клуба.

Президент клуба не скрывает скептического отношения к футболистам, требующим от «Тюмени» выплаты премий за выход в ФНЛ. «Эти фублолисты-то все были запасные, те, которых он (Константин Галкин — ред.) с собой привез, — объясняет Попов. — Они вслед за ним из клуба в клуб кочевали».

Константин Галкин и его бывшие игроки требовали от ФК «Тюмень» выплатить премии за выход в ФНЛ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Летом 2015 года комитет по статусу игроков Российского футбольного союза обязал ФК «Тюмень» выплатить премиальные, однако клуб до сих пор это решение не выполнил.

Дело дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который встал на сторону одного из игроков. В случае невыплаты премиальных ФК «Тюмень» грозила потеря 6 турнирных очков. «Они (Международный суд в Лозанне), видимо, особо не вникали в то, что есть решение суда общей юрисдикции, что Галкин не имел права подписи и подписанное им положение о премировании недействительно, — объясняет позицию тюменского клуба Попов. — Мы не платили штрафы. Они предполагались, но мы не сидели и не молчали, были апелляции. Мы не собираемся эти штрафы платить и признавать. То, что было прописано в контрактах и премиальном положении, мы все выплатили, к нам нет никаких вопросов».

Само решение суда в Лозанне Попов называет «непонятно, каким образом вынесенным». «Наш клуб пока не пострадал, мы не заплатили никаких штрафов, не лишились очков», — говорит Попов.

Руководитель клуба считает, что, если ФК «Тюмень» все-таки заставят заплатить премии, на которых настаивают Константин Галкин и его бывшие игроки, это станет опасным прецедентом. «Если бы нас заставили заплатить, это был бы прецедент.

Любой тренер, который будет знать, что его завтра выгоняют, договорится с футболистами, которых также выгоняют, и напишет такую бумагу (о премировании — ред.) Да это что такое? Это же прямое мошенничество», — не скрывает возмущения Александр Попов.

Отметим, что Константин Галкин покинул клуб в 2015 году после скандального поражения «Тюмени» от «Анжи». Впоследствии экс-игрок «Тюмени» Олег Самсонов обвинил Галкина и бывшего голкипера клуба Рената Соколова в том, что те «сдали» матч против «Анжи». Вслед за тренером клуб покинула значительная часть игроков.

Александр Попов уверен — его клуб ничего никому не должен фото — Михаил Калянов

Сейчас Александр Попов говорит, что ему «все равно», какое наказание за мошенничество мог бы получить Константин Галкин. Впрочем, не факт, что следователи найдут в действиях бывшего тренера состав преступления. ФК «Тюмень» уже обращался с заявлением на Константина Галкина в УБЭП тюменской полиции, но тогда правоохранители не стали возбуждать уголовное дело.

В пресс-службе департамента по спорту Тюменской области «URA.RU» заявили, что подали иск о признании решения Российского футбольного союза по вопросу выплаты премий футболистам недействительным. В ближайшее время состоится суд, на котором будет вынесено решение по данному исковому заявлению.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области в понедельник, 24 июля воздержались от комментария, пообещав предоставить его на следующий день. Получить комментарий Константина Галкина также не удалось.