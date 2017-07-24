«Тюмень» довела Мутко до Следственного комитета

Затянувшийся скандал между футбольным клубом «Тюмень» и бывшими игроками и главным тренером Константином Галкиным привлек внимание Следственного комитета. Для этого потребовалось вмешательство вице-премьера Виталия Мутко, который попросил главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Клуб и бывшие игроки во главе с экс-главным тренером не могут поделить 10 миллионов рублей премиальных за выход команды в Футбольную национальную лигу.
Президент ФК «Тюмень» Александр Попов рассказал «URA.RU», что предоставил Мутко все документы, подтверждающие правоту клуба, неделю назад. «Он разобрался и решил, что со стороны бывшего тренера Галкина эта история была чистым мошенничеством, и обратился в Следственный комитет, — объяснил Попов. — Нам позвонили из Следственного комитета, предупредили, что будут разбираться, но пока больше не звонили. Ждем звонка».
В невыплате премиальных ФК «Тюмень» обвинили 8 футболистов, игравших в клубе в 2013 году. По словам источника агентства, бывший в то время главным тренером ФК «Тюмень» Константин Галкин подписал положение о премировании всей команды в случае, если «Тюмени» удастся выйти в ФНЛ. Задача была выполнена. Однако, по словам собеседника агентства, эти крупные выплаты получили только те футболисты, кто остался в клубе на следующий сезон. Общий размер спорных премий — более 10 миллионов рублей. В среднем они составляют около миллиона рублей на человека, премия главного тренера равняется премии игроков.
Александр Попов отрицает выплаты сохранившим лояльность футболистам. «Мы выплатили всем футболистам, в том числе и тем, кто на нас написал (заявление в РФС — ред.), те премиальные, которые в положении прописаны — за ничью, за победу. А больше никаких премиальных мы не выплачивали», — объясняет президент клуба.
Президент клуба не скрывает скептического отношения к футболистам, требующим от «Тюмени» выплаты премий за выход в ФНЛ. «Эти фублолисты-то все были запасные, те, которых он (Константин Галкин — ред.) с собой привез, — объясняет Попов. — Они вслед за ним из клуба в клуб кочевали».
Летом 2015 года комитет по статусу игроков Российского футбольного союза обязал ФК «Тюмень» выплатить премиальные, однако клуб до сих пор это решение не выполнил.
Дело дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который встал на сторону одного из игроков. В случае невыплаты премиальных ФК «Тюмень» грозила потеря 6 турнирных очков. «Они (Международный суд в Лозанне), видимо, особо не вникали в то, что есть решение суда общей юрисдикции, что Галкин не имел права подписи и подписанное им положение о премировании недействительно, — объясняет позицию тюменского клуба Попов. — Мы не платили штрафы. Они предполагались, но мы не сидели и не молчали, были апелляции. Мы не собираемся эти штрафы платить и признавать. То, что было прописано в контрактах и премиальном положении, мы все выплатили, к нам нет никаких вопросов».
Само решение суда в Лозанне Попов называет «непонятно, каким образом вынесенным». «Наш клуб пока не пострадал, мы не заплатили никаких штрафов, не лишились очков», — говорит Попов.
Руководитель клуба считает, что, если ФК «Тюмень» все-таки заставят заплатить премии, на которых настаивают Константин Галкин и его бывшие игроки, это станет опасным прецедентом. «Если бы нас заставили заплатить, это был бы прецедент.
Любой тренер, который будет знать, что его завтра выгоняют, договорится с футболистами, которых также выгоняют, и напишет такую бумагу (о премировании — ред.) Да это что такое? Это же прямое мошенничество», — не скрывает возмущения Александр Попов.
Отметим, что Константин Галкин покинул клуб в 2015 году после скандального поражения «Тюмени» от «Анжи». Впоследствии экс-игрок «Тюмени» Олег Самсонов обвинил Галкина и бывшего голкипера клуба Рената Соколова в том, что те «сдали» матч против «Анжи». Вслед за тренером клуб покинула значительная часть игроков.
Сейчас Александр Попов говорит, что ему «все равно», какое наказание за мошенничество мог бы получить Константин Галкин. Впрочем, не факт, что следователи найдут в действиях бывшего тренера состав преступления. ФК «Тюмень» уже обращался с заявлением на Константина Галкина в УБЭП тюменской полиции, но тогда правоохранители не стали возбуждать уголовное дело.
В пресс-службе департамента по спорту Тюменской области «URA.RU» заявили, что подали иск о признании решения Российского футбольного союза по вопросу выплаты премий футболистам недействительным. В ближайшее время состоится суд, на котором будет вынесено решение по данному исковому заявлению.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области в понедельник, 24 июля воздержались от комментария, пообещав предоставить его на следующий день. Получить комментарий Константина Галкина также не удалось.