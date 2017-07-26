Экс-телеведущая принесла единороссам проблем на 69 млн рублей

11:00 26 июля 2017 0

Представитель "Единой Россиий" Анжелика Виноградова задолжала государству 24,3 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Неожиданные имиджевые риски получило свердловское отделение «Единой России»: руководитель партячейки в Ленинском районе Екатеринбурга Анжелика Виноградова недоплатила налоги на имущество. Более 22 млн рублей — задолженность лично бывшей телеведущей, еще 45 млн рублей не перечислило в бюджет созданное ею ООО «Лоза». Информация об этом уже направлена в администрацию президента и в Генпрокуратуру.

В 2011 году Виноградова стала владелицей половины здания Уральского финансового-юридического института (УрФЮИ) в центре Екатеринбурга — по крайней мере, запись об этом сделала государственный регистратор Людмила Осипова. В 2013 году та же госслужащая помогла Виноградовой внести половину здания как часть уставного капитала в ООО «Лоза».

Но за шесть лет Виноградова ни разу не платила налоги на имущество. «Лоза» за четыре года задолжала 45,7 млн рублей, а сама Виноградова — 24,3 млн рублей. «Государственному бюджету обществом „Лоза“ причинен ущерб в размере 45 млн рублей», — говорится в обращении представителя УрФЮИ Василия Дрыги в адрес генпрокурора России Юрия Чайки — документ имеется в распоряжении редакции.

Здание УрФЮИ — один из главных предметов спора по недвижимости в столице Урала Фото: Александр Константинов © URA.RU

Вуз был вынужден обратиться сразу в несколько высоких инстанций: с его точки зрения, в действиях и госслужащих, и Виноградовой, и даже налоговых органов есть признаки коррупции.

Василий Дрыга считает, что налоговые органы должны провести выездную налоговую проверку и предъявить ООО «Лоза» требование уплатить задолженность, со всеми вытекающими отсюда мерами государственного воздействия. Как пояснил URA.RU Василий Дрыга, «ООО «Лоза», как и Виноградова, получили в собственность половину здания специфичным способом — в результате незаконных действий государственного регистратора. Тем не менее, пока не исключена запись из ЕГРН (единый госреестр недвижимости), налоговое бремя лежит на обществе «Лоза». В налоговой части здесь все просто: назвался груздем — полезай в кузов. Тем более что «Лоза» пытается извлекать выгоду из незаконно приобретенного права — взыскивает с АНОО ВО «УрФЮИ» в арбитражном суде 109 млн рублей за якобы использование данного здания без законных оснований.

Совершенно неожиданно представители вуза выяснили, что этот объект не числится за «ЛОЗА» с 2014 года. Законно это сделать было нельзя: по решению судов все сделки с имуществом вуза были запрещены.

Ректор УрФЮИ Вячеслав Назаров полагает, что налоговики содействуют функционеру «ЕР» Виноградовой в уходе от налогов. «Снятие объекта с учета и тем самым формальное освобождение от обязанности платить налог не могло быть осуществлено без участия должностных лиц ИФНС Ленинского района», — предполагает он. При этом УрФЮИ считает себя единственным возможным собственником данного здания, но пока незаконная запись о собственности «Лозы» на здание содержится в реестре — «Лоза» и должна платить налог.

Налоговой службе Екатеринбурга предстоит проверить декларацию Виноградовой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сейчас в ситуации предстоит разбираться силовикам. В частности, представители УрФЮИ просят проверить действия налоговиков Ленинского района Екатеринбурга, где Анжелика Виноградова является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия». Главный единоросс области Виктор Шептий не ответил «URA.RU» на просьбу о комментарии ситуации.

Здание в центре города, на Карла Либкнехта, 1, давно является центральным объектом многих судебных разбирательств. С точки зрения закона, Виноградова не имеет на него прав. Здание было построено на деньги института, и в момент строительства дама была бывшей супругой ректора Владислава Назарова. Сама Виноградова уверена, что объект площадью около 12 тыс. квадратных метров в самом центре Екатеринбурга был построен на семейные деньги и является совместно нажитым имуществом. Суды эту позицию не поддержали, но регистратор Осипова провела оформление, зафиксировав, что половина здания стоимостью около миллиарда рублей по документам стала принадлежать экс-ведущей свердловского телевидения.

Против Осиповой в 2015 году было возбуждено уголовное дело. Ее обвинили в преступлениях, предусмотренных частями 1 и 3 285.3 статьи Уголовного кодекса. Наказание по ним предусматривает реальный срок заключения, до десяти лет лишения свободы.

По эпизоду с разделом здания суд запретил ей заниматься регистрацией недвижимости в течение трех лет. По второму эпизоду с «Лозой» ее оправдали. Осипова, которая к тому времени уже работала в областном правительстве, подала апелляционную жалобу. Областной суд ее рассмотрел, и не принял во внимание позицию прокуратуры, которая просила реальный срок заключения. Осиповой отменили оправдательный приговор, оставили ее под подпиской о невыезде и вернули дело на новое расследование.

Сейчас уголовное дело по факту неправомерных регистрационных действий Осиповой находится на доследовании в Следственном управлении Следственного комитета. Однако запись о праве собственности на половину здания до сих пор не аннулирована.