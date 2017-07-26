Завтра Путин передаст сигналы Берлину и Вашингтону

19:17 26 июля 2017 0

Владимир Путин ранее уже неоднократно встречался с президентом Финляндии официальный сайт президента РФ

В четверг, 27 июля, президент Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Финляндию, где проведет встречу с главой государства-соседа Саули Ниинистё. В условиях усиливающегося на Россию геополитического давления предстоящие переговоры называют символичными и важными. Почему разговор двух лидеров может оказаться судьбоносным, и какой основной месседж попытается донести до финского лидера Путин — в материале «URA.RU».

Формально визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии и пройдет в Савонлинне, где также состоится международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, «в ходе запланированных переговоров главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам».

Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала уточнил: лидеры двух стран обсудят напряженные отношения России с ЕС, Украину и Крым. По его словам, «разногласия между нашими странами есть по ряду международных вопросов — по Украине и Крыму в первую очередь».

Встречу Владимира Путина с президентом Финляндии многие называют судьбоносной официальный сайт президента РФ

Владимир Путин встречался со своим финским коллегой в марте в рамках Международного арктического форума в Архангельске, а до этого — в июле 2016 года в летней резиденции Култаранта в Наантали (юго-западная Финляндия).

В минувшем феврале правительство Финляндии опубликовало доклад по оборонной политике, в котором говорится о росте напряженности в Балтийском регионе и причастности России к затяжному конфликту на востоке Украины. В документе, в частности, отмечалось, что в случае возможного кризиса финская армия будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч военнослужащих.

Основная цель визита — продемонстрировать, что прагматичные взаимовыгодные отношения между странами не пострадали в результате политических событий последних трех лет, утверждает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По его словам, Финляндия — важный торговый партнер России, а юбилей страны — хороший повод, чтобы обсудить торговое сотрудничество двух государств и ситуацию на Балтике. «Это и вопросы экологии, и темы, связанные с вопросами взаимодействия оборонных структур. Лидеры двух стран намерены продемонстрировать, что партнерство продолжает развиваться», — пояснил «URA.RU» Калачев.

Эксперты указывают и на то, что визит в Финляндию крайне важен в условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запада.

«Финны входят в число особых партнеров России. Они сумели не поддаться истерике и заняли собственную позицию в отношениях с нашей страной, не участвуя активно в санкционных процессах. В четверг стороны подтвердят — в отношениях, которые проверены временем, ничего принципиально не поменялось»

, — заявил «URA.RU» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

С ним солидарен и эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов: «Хельсинки не участвуют в русофобской истерии, в отличие от той же Швеции, и вполне годятся на роль посредника в переговорах с объединенным Западом. Сами российско-финляндские отношения будут фоном. На самом деле через Ниинистё Путин попробует передать сигналы Берлину и Вашингтону».

К числу наиболее важных аспектов отношений двух стран собеседник «URA.RU» отнес перспективу развития приграничных территорий: «Москва должна активнее привлекать финских инвесторов для участия в проектах на территории Карелии, где появился новый энергичный глава Артур Парфенчиков».

Возможно, роль посредника Финляндия примерила на себя не от хорошей жизни, предполагают эксперты. Политолог, член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов напомнил, что финны ранее неоднократно высказывались за отмену санкций против России. «Финляндия, не являясь членом НАТО, обеспокоена возможными военными действиями между РФ и Североатлантическим альянсом, которые могут затронуть и ее. В такой ситуации Саули Ниинистё может выступить своего рода медиатором в конфликте России с США и Евросоюзом. Думаю, что его страна вполне в состоянии стать полноценным посредником в этом затянувшемся конфликте», — сказал он в беседе с «URA.RU».

Основные разногласия России и Финляндии связаны с Крымом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В любом случае, сходятся во мнении эксперты, для России важен благожелательный нейтралитет Финляндии, учитывая, что отношения Москвы с рядом других стран Балтийского региона остаются куда более сложными.

«Визит Владимира Путина в эту страну в год столетнего юбилея ее независимости вполне логичен. Важно использовать еще один повод для поддержания отношений с Хельсинки, по возможности противодействуя демонизации России в глазах финского общественного мнения», — утверждает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Он предположил, что финская сторона на переговорах наверняка поднимет вопрос о безопасности на Балтике в условиях прохладных отношений между Россией и НАТО: «Подобные темы Финляндия поднимает и на переговорах с представителями Альянса (в который она, как известно, не входит). Недаром генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце июня вспомнил про инициативу Хельсинки о встречах международной экспертной группы по поддержанию безопасности в регионе. Понятно, что речь не идет о перспективах военного конфликта на Балтике. Но и риски даже незначительного роста напряженности, а также милитаризации региона, для финской стороны являются чувствительными — ведь они, в том числе, будут заставлять страну увеличивать собственные военные расходы».