{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Югры
10:38  27 июля 2017 0

Правительство Югры получило ответ на публичные обвинения

Федералы не захотели быть «козлами отпущения». Теперь раскрыта вся кухня важного рейтинга
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Заседание Правительства ХМАО. 27.11.2014. Ханты-Мансийск.
Контрольные органы не согласились с версией правительства Натальи КомаровойФото: Александр Елизаров © URA.RU

В истории с изменением федерального рейтинга инвестиционной привлекательности Югры — новый поворот. Согласно альтернативной версии событий, причина падения региона с 9 на 30 место в исследовании Агентства стратегических инициатив (АСИ) кроется в неэффективной работе ряда окружных ведомств. Ранее югорские власти через средства госпропаганды распространили сведения о том, что позиции ХМАО пошатнулись из-за федеральных органов контроля (УФНС и Росреестр), которые злоупотребляют административными препонами.

Аналитика АСИ выходит ежегодно и помогает отечественным и зарубежным бизнесменам ориентироваться в деловой среде российских регионов. Высокое место субъекта в рейтинговой таблице — залог прироста внешнего капитала, и, как следствия, подъема в экономике. Администрация президента России отдельно оценивает работу губернаторов в этом направлении, потому главы региона беспокоятся о своих позициях в обсуждаемом рейтинге.

Падение позиций Югры по итогам 2016 года обусловлено эффектом «низкой базы». Иными словами, на самом деле позиции региона Комаровой за год практически не изменились. В общем виде показатели остались на прежнем уровне, однако на фоне округа заметно подросли другие регионы. Очевидные изменения в бывших субъектах-аутсайдерах заметили респонденты, опрошенные АСИ, что сказалось на итогах исследования.

Согласно документам, которые передал в распоряжение «URA.RU» источник в одной из федеральных контрольных служб ХМАО-Югры, АСИ выставило низкие оценки именно правительственным департаментам экономики, финансов, и образования.

Статья по теме
Комарова нашла, кто виноват в падении ее рейтинга

Например, по показателю «Доля государственных гарантий» Югра скатилась с отметки С на D, по показателю «Меры государственной финансовой поддержки» — с B на C, по «Доле численности работников малого бизнеса в общей доле занятого населения» — поднялась с E на D. Долю выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве эксперты оценили на E. Для понимания: рейтинговые оценки A, B, C, D, E соответствуют школьным отметкам — 5, 4, 3, 2, 1.

При этом показатели органов надзора, в частности, Россреестра, варьируются между A и B. Как сообщил в разговоре с «URA.RU» глава регионального отделения Росреестра Владимир Хапаев, его ведомство, согласно рейтингу АСИ, демонстрирует положительную динамику.

«По „Регистрации прав собственности“ в 2016 году мы „подрасли“ на 2,78 балла. По показателю „Среднее время регистрации прав собственности“ из группы С, в которой мы находились в 2015 году, мы поднялись в группу В. Показатель „Среднее количество процедур при регистрации прав собственности“ в 2016 году составил 3, что позволило нам войти в „высшую лигу“, группу А», — комментирует господин Хапаев.

В департаменте экономического развития Югры признают, что на результатах рейтинга сказались в том числе и действия окружных властей. «Конечно, и у наших есть снижение и есть улучшение. Баланс в пользу улучшений. Никто не назначал крайних. Мы говорили о комплексе причин. Прежде всего „эффект базы“, завышенные ожидания бизнеса, а также особенности нашей экономики — высокая зависимость от добычи полезных ископаемых. И, следовательно, высокая доля численности в ТЭК», — говорит в беседе с агентством заместитель губернаторы Югры, директор депэкономразвития Павел Сидоров.

Пресс-подход Сидоров. Ханты-Мансийск., сидоров павел
Главный экономист Югры Павел Сидоров признает, что за падение рейтингов ответственный все, потому предлагает не искать крайних
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Замгубернатора также привел негативные примеры из работы «федералов». По данным господина Сидорова, показатели, например, налоговиков, по работе с юридическими лицами упали с А на D, а деятельность Росреестра по регистрации прав на недвижимость ухудшилась с А на B.

Ранее, сразу после опубликования свежего рейтинга АСИ, проправительственные СМИ начали тиражировать информацию о том, что причиной резкого падения инвестпривлекательности округа стали контрольные мероприятия в федеральных ведомствах, которые якобы отпугивают бизнес. На заседании правительства региона главный редактор проправительственного холдинга «Новости Югры» Владимир Меркушев заявил, что основное «проседание» в рейтинге связано с деятельностью конкретно ФНС и Росреестра.

«Представители АСИ подчеркнули, что этим вопросам будет уделено внимание на федеральном уровне, кроме того, регион вправе влиять на данную ситуацию, согласовывая кандидатуры на руководство соответствующих ведомств», — подобные формулировки использовались в официальном пресс-релизе «Белого дома», а после повторялись в югорских и уральских СМИ.

Известно, что в результате правительственной PR-кампании как минимум одному главе югорского Росреестра Владимиру Хапаеву пришлось объясняться с начальством в Москве.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров