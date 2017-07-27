Правительство Югры получило ответ на публичные обвинения

10:38 27 июля 2017 0

Контрольные органы не согласились с версией правительства Натальи Комаровой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В истории с изменением федерального рейтинга инвестиционной привлекательности Югры — новый поворот. Согласно альтернативной версии событий, причина падения региона с 9 на 30 место в исследовании Агентства стратегических инициатив (АСИ) кроется в неэффективной работе ряда окружных ведомств. Ранее югорские власти через средства госпропаганды распространили сведения о том, что позиции ХМАО пошатнулись из-за федеральных органов контроля (УФНС и Росреестр), которые злоупотребляют административными препонами.

Аналитика АСИ выходит ежегодно и помогает отечественным и зарубежным бизнесменам ориентироваться в деловой среде российских регионов. Высокое место субъекта в рейтинговой таблице — залог прироста внешнего капитала, и, как следствия, подъема в экономике. Администрация президента России отдельно оценивает работу губернаторов в этом направлении, потому главы региона беспокоятся о своих позициях в обсуждаемом рейтинге.

Падение позиций Югры по итогам 2016 года обусловлено эффектом «низкой базы». Иными словами, на самом деле позиции региона Комаровой за год практически не изменились. В общем виде показатели остались на прежнем уровне, однако на фоне округа заметно подросли другие регионы. Очевидные изменения в бывших субъектах-аутсайдерах заметили респонденты, опрошенные АСИ, что сказалось на итогах исследования.

Согласно документам, которые передал в распоряжение «URA.RU» источник в одной из федеральных контрольных служб ХМАО-Югры, АСИ выставило низкие оценки именно правительственным департаментам экономики, финансов, и образования.

Например, по показателю «Доля государственных гарантий» Югра скатилась с отметки С на D, по показателю «Меры государственной финансовой поддержки» — с B на C, по «Доле численности работников малого бизнеса в общей доле занятого населения» — поднялась с E на D. Долю выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве эксперты оценили на E. Для понимания: рейтинговые оценки A, B, C, D, E соответствуют школьным отметкам — 5, 4, 3, 2, 1.

При этом показатели органов надзора, в частности, Россреестра, варьируются между A и B. Как сообщил в разговоре с «URA.RU» глава регионального отделения Росреестра Владимир Хапаев, его ведомство, согласно рейтингу АСИ, демонстрирует положительную динамику.

«По „Регистрации прав собственности“ в 2016 году мы „подрасли“ на 2,78 балла. По показателю „Среднее время регистрации прав собственности“ из группы С, в которой мы находились в 2015 году, мы поднялись в группу В. Показатель „Среднее количество процедур при регистрации прав собственности“ в 2016 году составил 3, что позволило нам войти в „высшую лигу“, группу А», — комментирует господин Хапаев.

В департаменте экономического развития Югры признают, что на результатах рейтинга сказались в том числе и действия окружных властей. «Конечно, и у наших есть снижение и есть улучшение. Баланс в пользу улучшений. Никто не назначал крайних. Мы говорили о комплексе причин. Прежде всего „эффект базы“, завышенные ожидания бизнеса, а также особенности нашей экономики — высокая зависимость от добычи полезных ископаемых. И, следовательно, высокая доля численности в ТЭК», — говорит в беседе с агентством заместитель губернаторы Югры, директор депэкономразвития Павел Сидоров.

Главный экономист Югры Павел Сидоров признает, что за падение рейтингов ответственный все, потому предлагает не искать крайних Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Замгубернатора также привел негативные примеры из работы «федералов». По данным господина Сидорова, показатели, например, налоговиков, по работе с юридическими лицами упали с А на D, а деятельность Росреестра по регистрации прав на недвижимость ухудшилась с А на B.

Ранее, сразу после опубликования свежего рейтинга АСИ, проправительственные СМИ начали тиражировать информацию о том, что причиной резкого падения инвестпривлекательности округа стали контрольные мероприятия в федеральных ведомствах, которые якобы отпугивают бизнес. На заседании правительства региона главный редактор проправительственного холдинга «Новости Югры» Владимир Меркушев заявил, что основное «проседание» в рейтинге связано с деятельностью конкретно ФНС и Росреестра.

«Представители АСИ подчеркнули, что этим вопросам будет уделено внимание на федеральном уровне, кроме того, регион вправе влиять на данную ситуацию, согласовывая кандидатуры на руководство соответствующих ведомств», — подобные формулировки использовались в официальном пресс-релизе «Белого дома», а после повторялись в югорских и уральских СМИ.

Известно, что в результате правительственной PR-кампании как минимум одному главе югорского Росреестра Владимиру Хапаеву пришлось объясняться с начальством в Москве.