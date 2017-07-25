Комарова нашла, кто виноват в падении ее рейтинга

02:08 25 июля 2017 0

Можно не сомневаться, Наталья Комарова строго спросит с тех, кого посчитает виновниками обрушения инвестрейтинга Югры Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Югорские власти определили причины падения рейтинга инвестиционной привлекательности региона, который в начале лета огласило Агентство стратегических инициатив (АСИ). По версии, которую начал тиражировать официальный Ханты-Мансийск, ответственность за ухудшение позиций Югры лежит на федеральных органах контроля — Федеральной налоговой службе и Росреестре. Эти структуры, по мнению «Белого дома», перестарались с проверками и иными административными препонами, что негативно сказалось на бизнес-климате.

Согласно рейтингу АСИ, Югра теряет инвестиционную привлекательность. За год регион упал с 9 на 30 место. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации — это проект, направленный на формирование комплексной оценки деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах, говорится в его презентации. Высокое место в рейтинговой таблице является показателем для российских безнес-сообществ. Бизнесмены страны ориентируются на рейтинг в выборе территорий для предпринимательской и инвестиционной деятельности. Прирост сторонних инвесторов улучшает экономическое состояние регионов, поэтому губернаторы следят за ежегодным рейтингом, и стремятся к лидирующим позициям в списке.

Рейтинг АСИ считается мерилом успешности российских губернаторов Фото: depositphotos.com © URA.RU

После публикации результатов рейтинга, проправительственные СМИ начали тиражировать информацию о том, что причиной резкого падения инвестпривлекательности округа стали контрольные мероприятия в федеральных ведомствах. Как заявил главный редактор проправительственного холдинга «Новости Югры» Владимир Меркушев на заседании правительства, основное «проседание» региона в рейтинге связано с деятельностью ФНС и Росреестра.

«Представители АСИ подчеркнули, что этим вопросам будет уделено внимание на федеральном уровне, кроме того, регион вправе влиять на данную ситуацию, согласовывая кандидатуры на руководство соответствующих ведомств», — сказано в официальном релизе пресс-центра правительства.??Заявление Меркушева в дальнейшем были растиражированы и подхвачены югорскими и уральскими СМИ.

Главный политанекдот-2017: составителя рейтингов регионов Андрея Никитина командировали самого управлять регионом. Новгородом. Но от этого Югре не легче Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Факт административного давления на бизнес подтверждают отдельные представители АСИ. Как сообщил директор направления «развития регионов» АСИ Игорь Кустарин, положение дел с инвестициями в ХМАО-Югре действительно ухудшилось, и главным фактором ухудшения позиции является административное давление.

«Главным негативным фактором, который повлиял на изменение позиции в рейтинге, являются показатели оценки административного давления на бизнес, увеличение контрольно-надзорных мероприятий в год. В среднем, показатели по Югре остались на уровне предыдущего года. Однако, показатели других регионов улучшились, это и позволило им обогнать автономный округ», — комментирует собеседник агентства.

PR-кампания принесла свои результаты. Как утверждает источник «URA.RU» из окружения губернатора Натальи Комаровой, главе регионального отделения Росреестра Владимиру Хапаеву пришлось объясняться перед московским руководством о том, что происходит в Югре.

Агентство попыталось выяснить у главы югорского Росреестра его точку зрения на ситуацию, однако дозвониться в приемную Владимира Хапаева на момент подготовки материала не удалось.

К Росреестру много претензий. И у многих Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При этом департамент экономического развития ХМАО-Югры не считает, что положение региона в рейтинге соответствует фактическому показателю инвестклимата. По словам главы департамента Павла Сидорова, фактически, ситуация за год улучшилась, но местные бизнесмены, который оценивали климат для АСИ, не заметили подвижек на фоне активного роста прошлых лет. Результаты других регионов всегда находившихся в конце рейтинга, напротив, показались более значимыми.

«В 2017 году в ряде регионов отмечается существенная динамика рейтинговых значений, более чем на 30 позиций. Это связано с тем, что в силу „низкой базы“ в предыдущие периоды даже несущественные улучшения условий ведения бизнеса для предпринимателей показались очень серьезными, что обеспечило в результате их опросов значительный рост указанных регионов в Национальном рейтинге», — объясняет Сидоров.

Контроль за инвестиционным климатом находится в приоритете у губернатора Югры. Со слов директора департамента общественных и внешних связей региона Елены Шумаковой, глава региона поручила экономическому блоку правительства задействовать новые, нестандартные инструменты повышения инвестиционной привлекательности. В частности, создать специальную рабочую группу с участием общественных организаций и объединений предпринимателей, которая будет давать независимое экспертное заключение и оценку. «Без такого положительного, независимого заключения ни одно поручение не будет сниматься с контроля», — комментирует собеседница.

Новый тренд дошел и до органов местного самоуправления. Теперь,

каждый муниципальный глава при встрече с Натальей Комаровой обязан отчитаться о том, какая работа проводится по улучшению инвестиционного климата.

В случае провала на этом направлении мэр получит оценку «неудовлетворительно», которая впоследствии скажется на продолжении его карьеры.