Челябинцы хотят отсудить у чиновников полмиллиарда (!!!) рублей

18:15 27 июля 2017 0

Важный озерский документ не меняли с 1996 года, и это может привести к серьезным последствиям Фото: Pixabay.com

В Озерском городском суде идет разбирательство по иску группы местных жителей, заявивших о существенной переплате за воду. Прокуратура фактически признала нарушение. Но чиновники намерены стоять на своем. На кону стоит 1 млрд рублей.

Предмет суда — норматив потребления воды, который истцы считают завышенным и незаконным. Этот норматив утвердил еще в 1996 году действовавший тогда мэр Анатолий Подольский. Документ нужен был, поскольку отсутствовали счетчики. Норматив составлял 270 литров холодной и 130 литров горячей воды на человека в сутки. Это очень много. Но в норматив заложили «потери воды в системах внутреннего сантехоборудования и внутриквартальных сетях». Сейчас это называется ОДН (общедомовые нужды). Правительство РФ с 2006 года вывело ОДН из норматива, эти расходы воды рассчитывались и оплачивались отдельно. В Озерске же сохранили норматив (куда уже заложены ОДН) и добавили в квитанции об оплате еще одну строку — об ОДН. То есть горожан заставили дважды платить за одно и то же. Так считают заявители.

В Озерском горсуде пока оспаривается только постановление мэрии. По итогам может зайти речь о компенсациях и уголовных делах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Озерска внесла представление в администрацию с требованием отменить спорное постановление. Мэрия протест удовлетворила. Чиновники рассчитывают, что на следующем заседании судебное разбирательство завершится.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе администрации города, установить методику расчета норматива, которая применялась в 1996 году, сейчас невозможно. «Возникла патовая ситуация. Невозможно определить, переплачивали люди за воду или нет, потому что уже неизвестно, как рассчитывался норматив потребления. При этом мы с 1 августа отменяем спорное постановление, согласившись с протестом прокурора о том, что с 1996 года произошли существенные изменения законодательства. Изменения нужно было вносить намного раньше, а сейчас муниципалитет лишили таких полномочий, они переданы на региональный уровень. Субъект федерации не установил норматив. Мы уже обратились в министерство тарифного регулирования», — сказали в пресс-службе мэрии.

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц подтвердила, что у Озерска не было утвержденного региональными властями норматива — для города был установлен переходный период до 2019 года. И муниципалитет должен был перейти вместе с остальными территориями Челябинской области на единые нормативы. Учитывая решение мэрии отменить постановление от 1996 года, Минтарифов на заседании в четверг, 27 июля, постановило ввести среднеобластной норматив уже с 1 августа текущего года. «Это решение согласовано с прокуратурой Челябинской области», — добавила министр.

Министр Кучиц уже установила новый норматив для Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако один из авторов иска, депутат горсобрания Александр Откупщиков считает, что с отменой спорного постановления вопрос не исчерпан. «Сейчас нужно понять, с какого момента норматив был незаконным. Я считаю, что по законодательству горожане могут обратиться за возвратом переплаты за последние 3 года, поскольку есть сроки давности. Однако решение должен принять суд», — говорит заявитель.

По данным управления ЖКХ Озерска, около половины всех квартир пока не оборудованы счетчиками. Для них и применялся норматив 1996 года. По подсчетам истцов, в среднем переплата за воду составила около 10 тыс. рублей. То есть если половина из 100 тыс. горожан добьется выплаты компенсации в 500 млн рублей, это серьезно ударит по бюджету муниципалитета, едва превышающему 3,5 млрд рублей. Это может быть прецедентом для Челябинской области.

Впрочем, спор о компенсации — не единственное последствие отмены спорного постановления. Тот же Откупщиков заявляет, что хочет наказать виновных чиновников. «Двойное начисление платы за одну и ту же услугу я квалифицирую, как обман потребителей, мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц со злоупотреблением служебного положения. Это уголовно наказуемое деяние. И мы будем требовать преследования виновных чиновников», — добавил депутат.