Кто и почему оставил «Ночных волков» без денег

09:03 01 августа 2017 0

Распределение президентских грантов среди НКО стало прозрачнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 31 июля, стала известна первая группа некоммерческих организаций, которые получили президентские гранты. Экспертный совет отобрал 970 проектов из 79 регионов России. Всего было подано 6 581 заявок с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей.

Сенсационным стало то, что в список победителей первой волны конкурса не попали «Ночные волки». Из трех заявок до экспертов дошла только одна (остальные были отклонены на предварительном этапе), а проект «Детские новогодние елки» был советом отклонен и не удостоился гранта. Байкеров впервые оставили без денег с 2012 года.

В то же время, в списке победителей оказались «иностранные агенты» — «Левада-центр», фонд «Самарская губерния» и «Центр развития некоммерческих организаций».

Гендиректор Фонда-оператора президентских грантов Илья Чукалин заявил журналистам, что «эксперты не оценивали „одиозность“ организаций при распределении президентского гранта среди патриотических организаций», сообщает Газета.Ру.

В этом году многое поменялось, объяснила «URA.RU» член экспертного совета директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова. В первую очередь увеличилось количество заявок. В 2017 году в конкурсе приняли участие на 40% больше НКО, чем во все предыдущие годы.

Эксперт считает, что число участников увеличилось из-за новой упрощенной системы: в этом году изменился порядок распределения грантов.

«Я знаю многие НКО, которые раньше подавали свои заявки годами и ничего не получали. И они просто перестали верить в эту историю. А в этот раз люди увидели, что организовано иначе, и снова поверили в свои силы», — заявила Тополева-Солдунова агентству. Сразу несколько факторов повлияло на решение «разочарованных» НКО.

Во-первых, появился единый оператор организации и проведения конкурса — Фонд президентских грантов. Раньше решение, каким НКО достанутся деньги, а каким нет, принимали другие организации. В разные годы заявки участников рассматривали фонд «Институт социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ), общество экс-сенатора Николая Булаева «Знание», благотворительный фонд детского омбудсмена Анны Кузнецовой «Покров» и даже Союз ректоров России, который возглавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.

Глава УВП Сергей Кириенко во время выступления перед молодыми руководителями НКО на «Территории смыслов». Июль 2017 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главная гордость организаторов — новая процедура подачи заявок. Теперь она полностью ушла в онлайн. Также сократили список документов, которые нужно прикреплять к проектам. Это сняло бюрократическую нагрузку с НКО, а также сделало конкурс максимально прозрачным, считают члены экспертного совета.

На прозрачности новой системы акцентировал внимание первый замруководителя АП, глава координационного комитета конкурса, Сергей Кириенко. «Самым сложным в реализации новой системы распределения грантов было объяснять ходатаем грантов, что я не могу повлиять на результаты голосования», — пояснил глава УВП молодым сотрудникам НКО, участникам лагеря «Территория смыслов» за неделю до подведения итогов конкурса. Тогда он отдельно отметил, что было решено увеличить суммы президентских грантов почти вдвое — с четырех млрд рублей до семи.

В понедельник, 31 июля, подводя итоги первой волны конкурса, Кириенко также подчеркнул, что при выдаче президентских грантов ключевым был принцип софинансирования.

«Требование софинансирования означает, что средства президентских грантов не могут быть единственными, которые идут на финансирование проекта. Все-таки президент своим решением поддерживает, софинансирует проекты НКО. Тут такая логика, что если это социально значимые проекты, в них еще кто-то готов вложиться», — подчеркнул Кириенко, подводя итоги.

В этом году организаторы конкурса сделали ставку на маленьких грантополучателей.

Впервые в этом году появилось возможность получить грант у небольших проектов с бюджетом менее 500 тысяч. Им рублей придумали послабление: НКО претендующие на небольшие деньги могут подать заявку даже, если начали работать за полгода до старта конкурса. В итоге, 23% победителей — это гранты до 500 тысяч рублей.

«К ним требования меньше, у них проходной балл 60», — пояснил Сергей Кириенко, подводя итоги первой конкурсной волны.

По задумке больший доступ для малых проектов должен был стимулировать развитие небольших региональных проектов. Так и случилось. Более 80% из списка победителей — региональные некоммерческие организации. Член экспертного совета, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская подтвердила «URA.RU», что закончилось время гегемонии московских НКО.

«В сравнении с прошлыми годами, сейчас в конкурсе принимали участие больший процент региональных проектов по сравнению с московскими НКО. Мне кажется, закончилось время, когда Москва превалировала. Создается ощущение, что оценка заявок стала объективнее», — рассказала агентству Альшанская.

Она также рассказала, что в спорных моментах, когда члены конкурсной комиссии ставили строго противоположные баллы, для разрешения ситуации подключали дополнительных экспертов.

Как рассказал «URA.RU» источник близкий к координационному совету фонда, систему поменяли, чтобы исключить скандалы, связанные с распределением грантов, которые ставили под сомнение справедливость конкурса в целом.

Ранее, когда за распределение грантов отвечали сразу несколько организаций, то можно было заподозрить их в предвзятости.

Например, в 2016 году фонд детского омбудсмена (и жены священника) Анны Кузнецовой «Покров» выделил гранты организациям близким к Русской православной церкви. Деньги получил отдел по церковной благотворительности РПЦ и Марфо-Мариинская обитель милосердия РПЦ на поддержку НКО, которые занимаются семейным устройством детей-сирот и социальной адаптацией детей-инвалидов. В тот же год центр информационных технологий Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии РПЦ получили 8 млн руб. на медиапроект «50 слов о важном», а православный приход курганского храма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери — 500 тыс. руб. Для подросткового казачьего клуба «Хуторок».

Организация байкера Хирурга регулярно получала деньги от государства через гранты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Другими скандальными грантополучателями последних лет были байкеры. «Ночные волки» Александра Залдастанова [«Хирурга»] и аффилированные к нему организации получили в общей сложности за 2013 и 2014 годы гранты на 56 млн. рублей. На эти деньги байкеры провели новогодние елки, фестиваль каскадеров, патриотические автомотопробеги. В 2015 году «волкам» дали 12 млн руб. на создание всероссийского молодежного центра «Патриот» в Севастополь. В 2016 году их молодежному подразделению вручили 7 млн рублей на новое байк-шоу «Пятая империя».

Напомним, что президентские гранты для НКО распределяются с 2006 года. В текущем году планируется провести два конкурса. Результаты первого стали известны в понедельник, 31 июля, прием заявок на второй начнется 16 августа. Общий бюджет выделенный на гранты составляет 7,4 млрд. рублей.