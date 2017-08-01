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В Абхазии отняли бизнес у основателя фонда ГБН 8. В Екатеринбурге иномарку закатали в асфальт. ФОТО 08:56 01 августа 2017 0 День города в Екатеринбурге теряет спонсоров Крупнейшие игроки не видят отдачи от затрат. Положение спасут РМК и пул гордых брендов Сергей Демин © Служба новостей «URA.Ru» В этом году администрации Екатеринбурга придется работать с куда более меньшим пулом спонсоров. Фото: Иван Кабанов © URA.RU Организация Дня города в Екатеринбурге становится проблемой для городских чиновников: спонсорский пул прошлых лет под разным предлогом деликатно покидают наиболее крупные игроки рынка, уступая место продовольственным и телекоммуникационным компаниям. Логика проста: подобное вложение денег эффективно для тех, кто предлагает потребителям относительно недорогую продукцию повседневного пользования. Квадратные метры в новостройках скупают явно не в эйфории от концерта на площади. Это, возможно, и заставляет бизнес пересматривать маркетинговую политику. Об отказе сразу нескольких традиционных партнеров Дня города от проведения собственных активностей в 2017 году и об отказе от статусов спонсоров праздника агентству сообщило сразу несколько источников. В числе наиболее активных компаний в последние годы была компания Lenovo (проводила с 2014 по 2016 годы в качестве подарка городу фестиваль Moto Fest); компания «Провансаль ЕЖК» (организовывала собственную площадку с развлекательной программой в 2016 году); «Хладокомбинат №3» (проводил праздник мороженого в 2009 году); телекоммуникационные компании «Мотив», «МТС» и «Мегафон» выступавшие официальными спонсорами празднования в разные годы с начала 2000-х; строительная компания «Форум Групп» (организовывала концерт у ККТ «Космос» в 2016 году), «РСГ-Академическое» (организовывало в 2016 музыкальный фестиваль #Добрососедство в микрорайоне Академическом) и другие. Почти все активности в День города обычно проходят при поддержке компаний-спонсоров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Официальных заявлений о прекращении спонсирования Дня города от застройщиков и промышленников нет. Опрошенные «URA.RU» компании, которые в прошлые годы имели статус спонсоров, объясняют неучастие в главном городском празднике разными уважительными причинами. Руководитель отдела маркетинга «Форум-групп» Юлия Огнянникова заявила, что в этом году, в отличие от прошлого, компания решила не организовывать свою площадку, поскольку принимала участие в других мероприятиях [конкурс профессионального мастерства, ИННОПРОМ]. Источник агентства в холдинге «Швабе» заявил, что сейчас компания серьезно увеличивает штат сотрудников, поэтому расходов на празднование Дня города в бюджете не предусмотрено. В стороне также решила остаться и строительная «Группа ЛСР». Как пояснил «URA.RU» управляющий по недвижимости компании на Урале Владимир Крицкий, в этом году ЛСР достаточно много вложила в Детский творческий центр, который построила и содержит за свой счет. Руководитель отдела маркетинга и PR «Атомстройкомплекса» Иван Серебренников сказал агентству, что у компании пока нет понимания, будет она участвовать в праздновании или нет. От дальнейших комментариев представители застройщика отказались. Ряд строительных и промышленных компаний в этом году решили отказаться от спонсорского участия в праздновании Дня города Фото: Александр Мамаев © URA.RU С этим же вопросом во время подготовки материала редакция обратилась в Lenovo, «Русскую медную компанию», «Кортрос» [застройщик микрорайона Академический], «Группу Синара» и «УГМК-Холдинг». Ответы на момент публикации не поступили. Администрация Екатеринбурга отток спонсоров отрицает. «Компании, которые заявляются в качестве партнеров на общегородские мероприятия, самостоятельно принимают решение о своем участии. Конкретного пула нет. В этом году, как и всегда, все в порядке», — пояснил агентству пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, добавив, что вопрос о партнерах этого года до сих пор находится в проработке. Празднование дня города в 2017 году намечено на 19 августа. Генеральный директор телеканала СТС в Екатеринбурге и руководитель регионального отделения Ассоциации коммуникационных агентств России [АКАР-Урал] Алексей Парфун считает участие в городских праздниках эффективным каналом взаимодействия с потребителями (жителями Екатеринбурга), но при этом легко объясняет причину отказа компаний от спонсорства таких мероприятий. «Заказывая рекламу, например, на телевидении, можно сразу прикинуть, сколько человек увидит тот или иной ролик. Спонсируя праздник, трудно вычленить рекламную эффективность. Для пиарщиков крайне важно понимать сколько денег потратили, и что от этого получили. Отсутствие такого понимания, полагаю, и является причиной отказа», — объяснил агентству Парфун. Соучредитель группы компаний Be Brand Даниил Макеранец уверен, что День города всегда будет востребован у рекламодателей. Ушли одни — придут другие, правда, кое-какое «но» в этом все же есть: «Участие в Дне города — эффективное вложение при условии соответствия целевой аудитории. А это сотни тысяч человек. С точки зрения продвижения бренда — это как раз то, что нужно. Конечно, делать свою отдельную большую площадку на весь день не дёшево, где-то от 5 млн рублей без звёзд, но большие компании как раз на массовых мероприятиях могут очень хорошо продвинуться и такие бюджеты у них есть». Городским чиновникам придется искать финансовую поддержку от продовольственных и телекоммуникационных компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ориентир потенциальных спонсоров на соответствие целевой аудитории подтверждает исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков. По словам собеседника агентства, партнерами общегородских мероприятий в основном становятся игроки рынка B2?°C — телекоммуникационные компании и торговые марки. К слову, открыто и без витиеватых формулировок на вопросы редакции ответили именно представители этих сфер. «Выступим в качестве партнеров праздника сразу на трех площадках — предоставим нашу продукцию для подарков. Это вполне эффективный способ задействовать целевую аудиторию компании», — рассказала агентству специалист по рекламе и PR «Хладокомбината №3» Екатерина Егорова. Также свое участие в праздновании Дня города подтвердила компания Мотив и Екатеринбургский жировой комбинат. Исключением из правил в этом году, по данным инсайдеров, станет компания РМК, которая организует собственную площадку у Театра драмы. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий