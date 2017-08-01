Обманутым дольщикам предложили «рецепт» из истории НКВД

10:26 01 августа 2017 0

Коммунисты добавили перца прошедшей встрече Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени прошли слушания о защите прав дольщиков. В ходе спора обманутые участники строительства, региональные чиновники и депутаты областной думы успели крепко поругаться, но решение ключевого вопроса — как компенсировать потери дольщиков — перенесли на конец августа.

Слушания начались с отчета депутата Госдумы Эрнеста Валеева о сути недавно принятого закона, который должен защитить участников долевого строительства от мошенничества застройщиков. Вслед за Валеевым главный единоросс региона Андрей Артюхов рассказал об объемах долевого строительства в Тюменской области. Это 182 многоэтажных здания, которые возводит 71 застройщик. Всего тюменцы заключили 9500 договоров долевого строительства на более чем 32 миллиарда рублей. Проблема обманутых дольщиков есть, но она не признана существенной в Тюменской области по сравнению с другими регионами, объяснил Артюхов.

Эрнест Валеев стал инициатором встречи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сейчас в Тюменской области всего пять недостроенных домов и 310 обманутых дольщиков, проблемы которых еще не решены. 125 граждан остаются заложниками проблем ПСК «Континент» с его двумя домами по улицам Ленина-Кирова и Герцена — Камышинская. Еще 167 дольщиков обманул «Тюменский строитель», чьи недостроенные дома располагаются на улицах Тихая и Просторная. Пятый «проблемный» дом располагается в Тюменском районе, в поселке Богандинский. Здесь решения судьбы своих квартир ожидают 18 дольщиков.

Для обманутых дольщиков Главным управлением строительства был предложен вариант «квадрат-в-квадрат» — получение построенной квартиры той же площади, которую они не смогли получить из-за банкротства своего застройщика. В качестве инвестора, который согласился предоставить квартиры, выступила «Тюменская домостроительная компания» братьев Щепелиных — крупнейший застройщик Тюмени.

Дольщикам было предложено по одной квартире на участника договора долевого строительства. Интересы «инвесторов» (у одной из групп на 19 человек были приобретены права на 116 квартир — ред.) Тюменская область защищать отказалась.

Обсуждение, в основном, сконцентрировалось на домах ПСК «Континент», особенно на том, что расположен на улице Ленина. «АИЖК по Тюменской области», владелец большей части долей, настаивает на том, что дома аварийные, достроить их не удастся и здания надо сносить. Одна из жителей соседней пятиэтажки поддержала строительную компанию, сказав, что дом «Континента» лишил ее и соседей двора, а со стройки однажды упал кирпич, чуть не попавший в детскую коляску.

Глеб Трубин ярко выступил на мероприятии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пенсионер Николай Степанов, дольщик дома по Ленина — Кирова, возмущенно озвучил целый ряд разрешений на строительство, под влиянием которых он и заключал договор с ПСК «Континент». Степанов обвинил администрацию города в том, что 93 квартиры в Тюмени было расселено за счет денег собственников дома ПКС «Континент».

Руководитель фракции ЛДПР в областной думе Глеб Трубин предложил рассматривать в индивидуальном порядке вопрос выделения квартир обманутым дольщикам. Либерал-демократа не устроило предложение выдавать по одной квартире на каждого дольщика. Трубин отметил, что некоторые семьи покупали несколько квартир не для инвестиций, а для улучшения жилищных условий. «Есть семьи, которые покупали две квартиры, особенно, если они рядом или смежные. Для большой семьи, многодетной семьи эти вопросы можно было бы рассмотреть отдельно и сделать так, чтобы они получили те квадратные метры, за которые платили», — отметил Трубин.

Справедливоросс Сергей Морев заступился за областные власти Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главная тюменская коммунистка Тамара Казанцева в ответ заявила, что в богатой Тюменской области должны быть деньги на компенсации всем дольщикам. Казанцева вступилась и за «коммерческих» дольщиков, которым по плану ГУСа никто не собирается компенсировать потерянные вложения. «Сегодня можно подумать, нельзя ли изыскать средства в бюджете, чтобы решить проблему граждан, которые сегодня сидят в этом зале. Я полностью принимаю сторону дольщиков, считаю, что проблемы их должны быть решены, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Это вполне реально для нашей области, мы регион богатый, хороший, заботимся о людях. Давайте и здесь подумаем о них», — объяснила Казанцева.

Депутат облдумы от «Справедливой России» Сергей Морев встал на сторону областных властей. «Сейчас найден вариант решения вопроса. Слушайте, предлагаемые квартиры — это уже актив. В них можно жить. Этот вопрос тянется 20 лет, он может быть закрыт на днях», — отметил справедливоросс.

Евгений Заболотный (в центре) считает, что нужен арт-объект, фиксирующий саму ситуацию с дольщиками Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Замгубернатора Евгений Заболотный предложил поблагодарить тюменских строителей, которые подставляли плечо областным властям при решении проблем обманутых дольщиков. Он возложил ответственность за затянувшийся конфликт на «прытких» юристов, которые убеждали дольщиков «и рыбку съесть, и кости сдать». «У нас есть застройщики, у которых не достроен дом и арестован счет благодаря деятельности таких юристов», — отметил Заболотный. Он предложил «поставить точку» в вопросе домов, не достроенных «Континентом».

Заболотный пообещал, что на месте этих зданий ничего не будет построено. Он сравнил ситуацию с участком, на котором раньше стояло здание тюменского НКВД. Сейчас там памятный камень с надписью «Никогда больше». «Может быть, и здесь надо сделать сквер обманутых дольщиков, — предложил Заболотный. — И поставить камень: „Никогда больше“». Кроме того, Заболотный предложил от себя лично депутатам запретить долевое строительство в Российской Федерации.

Для дольщиков ПСК «Континент» встречу с властями продлили. К этому времени проблемы дольщиков обсуждали уже около двух часов.

Однако президиум оживился, когда вышедшая к микрофону Галина Белова, представившаяся супругой дольщика ПСК «Континент», обвинила «АИЖК по Тюменской области» в преднамеренном банкротстве «Континента». Женщина с документами в руках перечислила, по ее мнению, допущенные «АИЖК» нарушения и прямо обвинила компанию в намерении за бесценок получить доли участников строительства, а потом перепродать из вдвое дороже.

Областные чиновники, как оказалось, были готовы к такому демаршу. Вице-губернатор Сергей Сарычев, отметив, что Белова — пенсионер, заметил, что документы для ее выступления подготовили те самые «юристы», о которых говорил Евгений Заболотный. «Разговор откровенный. Вас снабдили этими документами. Вы бы такой анализ экономических вопросов и градостроительных [самостоятельно не сделали]. Вы говорите, вам не помогало АИЖК. Те, кому АИЖК помогло, их здесь нет», — отметил Сарычев, напомнив, что несколько лет назад количество обманутых дольщиков в регионе было несколько тысяч, а сейчас — 310. Вице-губернатор также обвинил Белову в предоставлении записей разговоров с федеральными чиновниками и блогерами.

В итоге найти окончательный компромисс чиновникам, думцам и дольщикам не удалось. По итогам более чем четырехчасовых слушаний собравшиеся договорились 24 августа встретиться у заместителя губернатора Тюменской области Евгения Заболотного. К этому времени должна быть готова судебная экспертиза спорных домов ПСК «Континент», и дольщикам предстоит сделать выбор, как поступать со своими проблемными активами.