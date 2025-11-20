В Подмосковье решили ограничить время продажи алкоголя
20 ноября 2025 в 15:26
Депутаты Московской областной думы приняли закон, который с 1 марта ограничит время продажи алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных во дворах Подмосковья. Продавать алкогольные напитки будет разрешено только в течение двух часов в день — с 13:00 до 15:00.
