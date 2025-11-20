«Блохи способны съесть заживо»: могут ли паразиты появиться у негуляющих котов

Если блохи стали очевидны, значит проблема стала очень серьезной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Многие владельцы домашних кошек уверены: если питомец никогда не выходит на улицу, значит, риск столкнуться с блохами у него стремится к нулю. Однако ветеринарная практика разрушает этот миф. По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, именно «домашние, квартирные» кошки составляют весомую часть пациентов с блошиными дерматитами. О том, как на домашних кошках оказываются блохи и как лечить питомцев — в материале URA.RU.

Как блохи попадают на домашних кошек

Первое, что подчеркивает ветеринар, — появление блох никак не связано с антисанитарией в доме. Блохи ищут теплое место и животных, а не грязь, так что даже в самой чистой квартире кошка может заразиться.

Чаще всего блох приносит домой человек на себе. «Мы можем спокойно их перенести на себе: из подъезда, при контакте с другим животным. Даже не обязателен прямой контакт — кошка может сидеть на подоконнике в подъезде, и когда мы проходим мимо, блоха с нее перепрыгивает на нас, почувствовав теплый объект», — предупреждает Михаил Шеляков.

Продолжение после рекламы

Второй путь — миграция по коммуникациям. В домах, особенно старой постройки, между квартирами сохраняются технологические пустоты, щели, ходы для труб и вентиляции. Если у соседей живет животное, зараженное блохами, паразиты способны перемещаться из квартиры в квартиру. В особенно запущенных случаях проблема может охватывать весь подъезд — и тогда жильцам приходится организовывать дезинсекцию.

Есть и третий путь — подвал. Особенно опасны неэксплуатируемые подвалы старых хрущевок. В них часто обитают дворовые животные, которые становятся источником целых колоний блох. Через неплотности в полу, в стенах, через технические отверстия паразиты могут подниматься выше — на первый этаж и далее. Жильцы таких домов находятся в зоне повышенного риска, даже если домашний кот никогда не видел улицу.

Как понять, что у кошки блохи

Выпадение шерсти у кошки - один из признаков появления блох Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Блохи — мастера маскировки, и даже при внимательном осмотре обнаружить их бывает сложно, особенно на ранних стадиях заражения. У кошек густой мех, и паразиты прячутся в его толщине, перемещаясь с большой скоростью. Поэтому особенно важно обращать внимание на симптомы.

«Очень часто приносят питомцев с дерматитом, выпадающей шерстью, расчесами — больше чем в 50% случаев виноваты блохи. Даже если мы их не видим», — предупредил ветеринар. «Поэтому зуд, расчесывание, алопецию и раздраженную кожу стоит воспринимать как симптомы появления блох».

На поздних стадиях заражения, когда блох становится очень много, появляется более характерный признак — «черная перхоть». На коже и шерсти животного остается блошиный помет, похожий на мелкие темные крупинки, как будто сухой молотый кофе осыпался с кошки. Это продукт жизнедеятельности блох.

Насколько опасны блохи для здоровья кошки

Многие владельцы могут недооценивать угрозу, представляя блоху чем-то малозначительным и не опасным. Однако вред от блошиного заражения может оказаться очень серьезной угрозой для питомца.

Прежде всего, блохи — переносчики паразитов. Животное заражается глистами в подавляющем большинстве случаев, проглатывая блоху. Поэтому если появились внешние паразиты, почти наверняка появились и внутренние, предупредил ветеринар.

При сильной инвазии блохи могут вызвать анемию. «Блохи могут обескровить животное — не нужно думать, что блохи маленькие и много не выпьют. Когда у нас приносят уличных котят белых, хоть кровь переливай — это их съели вживую блохи», — рассказал Михаил Шеляков.

Кроме того, блохи провоцируют аллергические реакции. У некоторых животных развивается блошиный аллергический дерматит: болезненное состояние, сопровождающееся жутким зудом, раздиранием кожи, потерей шерсти и воспалениями.

Продолжение после рекламы

Как лечить кошку от блох

Кошку можно помыть специальным шампунем, но это не поможет защититься от повторного заражения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Современная ветеринария предлагает множество средств. Михаил Шеляков подчеркивает: правильный выбор зависит от особенностей животного и степени заражения.

«Самый быстрый способ — помыть кошку специальным инсектицидным шампунем. Шампунь убивает блох быстро, но он не защищает от повторного заражения. Если в квартире сохранились паразиты или их яйца, блохи могут снова прыгнуть на чистое животное», — объяснил ветеринар.

Поэтому после купания обычно наносят капли на холку. Это самый распространенный и универсальный способ защиты. Препарат всасывается в кожу и обеспечивает длительную защиту — от нескольких недель до месяца, а иногда и дольше. Средство действует и как лечение, и как профилактика.

Существуют также спреи, которые наносят на все тело, но они применяются куда реже. Дело в том, что кошки активно вылизываются, и всегда остается риск, что препарат попадет внутрь и питомец отравится.

Также существуют и таблетки от блох, которые работают системно, действуя изнутри. Однако подбор таких средств лучше доверять ветеринару: у них есть ограничения по весу, возрасту и состоянию здоровья.

Существуют специальные ошейники от блох, но зачастую кошки стараются их как можно быстрее снять Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ошейники для кошек используются наименее часто. Большинство животных не любят ходить в ошейниках и постоянно стараются снять аксессуар. Кроме того, если кошка зацепится, то может получить серьезную травму шеи.

«Чаще всего, если блохи появились, то мы моем кошку специальным шампунем, затем капаем капли на холку. И сразу же даем таблетку от глистов следом», — объяснил Михаил Шеляков.

Профилактика от появления блох

Единственный способ ограничить риск заражения — проводить профилактику. Даже если кошка никогда не выходит на улицу, блох могут принести люди или они могут мигрировать по дому. Поэтому специалисты рекомендуют обрабатывать животное минимум раз в год.

Если семья живет на первом этаже, рядом с подвалом или в старом доме с активной «миграцией» бродячих животных, обработку стоит проводить каждые полгода. Капли на холку остаются самым простым и надежным вариантом.