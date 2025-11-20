В интернете появился дипфейк с Антоном Силуановым и его угрозами критикам ЦБ РФ

В оригинальном ролике Силуанов подводит итоги 2024 года для ФНБ Фото: Роман Наумов © URA.RU

В соцсетях появилось видео, на котором министр финансов РФ Антон Силуанов заявляет о том, какие санкции будут применены в отношении людей, критикующих действия Банка России. Однако ролик оказался дипфейком. Оригинальное видео было опубликовано еще в 2024 году, на нем Силуанов подводит итоги года для Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ РФ). Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Силуанов о размере ФНБ по итогам 2024 года», — подписан оригинальный ролик, который был использовал для создания дипфейка. Настоящее видео опубликовало издание «Вести» в своей группе «ВКонтакте». На дипфейке видно, что движение губ министра неправдоподобно, а жесты не всегда совпадают с моментом произношения слов. То, что появившийся в интернете ролик является дипфейком, определила и система «Зефир», вычисляющая сфабрикованный аудиовизуальный контент.