В интернете появился дипфейк с Антоном Силуановым и его угрозами критикам ЦБ РФ
В оригинальном ролике Силуанов подводит итоги 2024 года для ФНБ
В соцсетях появилось видео, на котором министр финансов РФ Антон Силуанов заявляет о том, какие санкции будут применены в отношении людей, критикующих действия Банка России. Однако ролик оказался дипфейком. Оригинальное видео было опубликовано еще в 2024 году, на нем Силуанов подводит итоги года для Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ РФ). Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Силуанов о размере ФНБ по итогам 2024 года», — подписан оригинальный ролик, который был использовал для создания дипфейка. Настоящее видео опубликовало издание «Вести» в своей группе «ВКонтакте». На дипфейке видно, что движение губ министра неправдоподобно, а жесты не всегда совпадают с моментом произношения слов. То, что появившийся в интернете ролик является дипфейком, определила и система «Зефир», вычисляющая сфабрикованный аудиовизуальный контент.
Дипфейки с первыми лицами России уже появлялись в интернете. Так, ранее распространялось видео, на котором глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддерживает инициативу повышения пенсионного возраста. Однако ролик оказался дипфекйом. Оригинальное видео было опубликовано еще в 2024 году. Тогда Набиуллина говорила о причинах сохранения ключевой ставки.
