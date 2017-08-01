Подполковник, убивший жену, избежал наказания: «Ваша мама была ведьма»

21:18 01 августа 2017 0

Рассказы подполковника о ведьмах и демонах: сумасшествие или хорошо спланированная симуляция? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Громкое уголовное дело об убийстве пермячки на глазах у сына и дочери обрастает новыми подробностями. Суд постановил отправить на принудительное лечение убийцу-подполковника, но отец детей решил оспорить вердикт: есть сомнения в сумасшествии преступника и результатах экспертиз. К тому же в истории всплыли наркотики, происхождение и роль которых до конца непонятны.

В начале июля суд города Кизела огласил приговор 37-летнему подполковнику ГУФСИН Александру Созонову (теперь он не работает в службе исполнения наказаний). Мужчина зверски убил свою жену на глазах у детей, но избежал уголовного наказания. Подполковника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В распоряжении редакции «URA.RU» оказались протоколы заседаний закрытого судебного процесса с показаниями свидетелей и шокирующими деталями страшной ночи. Как оказалось, в этой истории — масса любопытных деталей. И возникает вопрос, насколько справедливо наказание.

Ранее было известно, что в ночь с 8 на 9 августа в Кизеле между подполковником и его женой в их квартире произошел конфликт. Там же находились дети женщины от первого брака — 11-летний сын и 10-летняя дочка. Во время ссоры женщина почувствовала себя плохо. Муж стал ее избивать, заставил детей принести пистолет из сейфа. Подполковник сначала застрелил пса-добермана Зевса, который начал вести себя агрессивно, а затем зачем-то стал засовывать жене в рот пальцы и патроны. Детей выгнал из дома — сказал, что убьет себя. В итоге женщина умерла от удушья. Дети же добрались до матери отчима, которая и вызвала полицию. Убийца не пытался бежать — его задержали в квартире.

Процесс сделали закрытым — прокурор сослался на недопустимость разглашения врачебной тайны. Журналистов удалили из зала.

По информации из протоколов, пришедшая на заседание соседка заявила, что семья была благополучной. Вызвали сослуживца подполковника, охарактеризовавшего Созонова как адекватного и исполнительного. Мужчина, который приехал на место происшествия, рассказал, что в коридоре квартиры увидел кровь и гильзы.

А сам убийца лежал на полу на матрасе. Перед подполковником на животе была икона, которую он целовал.

При этом сослуживец отметил, что подполковник был неадекватен и «как будто чего-то обнюхался». Свидетель заявил, что убийца принимал наркотики, которые и повлияли на его состояние. Бывший начальник Созонова, тоже приехавший на место убийства, отметил, что Созонов «как будто только что проснулся, то ли с похмелья», «глаза были странные». Мать подполковника отказалась от показаний. Выяснилось, что она даже не знала, что ее сын вступил в брак с убитой.

Самое страшное — показания детей, из которых следует, что подполковник среди ночи стал вести себя агрессивно. Заявил, что их мама — ведьма, и в нее вселился дьявол; необходимо изгнать из нее демона. Женщина почувствовала себя плохо, просила принести святую воду. Тогда супруг схватил ее за волосы с криком «зачем тебе святая вода?» бил головой о пол, о дверь. Кричал «ведьма, выходи, ведьма, выходи!».

Заставил детей просить прощения у матери и читать «Отче наш», а затем — делать ей искусственное дыхание.

Избив жену до потери сознания, мужчина зачем-то засовывал жене в рот пальцы. Заставил детей принести воду и лить в рот матери. Потом заявил, что убьет себя, после чего дети и сумели бежать.

Прессу заинтересовала шокирующая расправа над женщиной, но всех деталей этой истории общественность не знает Фото газеты «Комсомольская правда»

Важные детали обнаружились в результатах экспертиз: в квартире сотрудники полиции нашли наркотики в особо крупном размере — порошкообразное вещество, марихуану и семена конопли. Сам Созонов на момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Смерть женщины наступила от удушья. А конкретно: муж вставил ей в рот колодку для хранения патронов, из-за чего жертва задохнулась.

Впрочем, подполковник в ходе следствия утверждал, что пытался спасти жену. Из его показаний выходит, что колодку он использовал, чтобы женщина «не захлебнулась рвотными массами, дышала»: «Увидел, что посинела, надеялся, что она очнется».

Когда самого убийцу спрашивали, признает ли он вину, он отвечал: «Я не признаю, я не помню ничего». Созонов заявил на суде, что не знает ни сослуживца, ни бывшего начальника. Однако когда его спрашивали об обнаруженных наркотиках, он четко отвечал, что привозила их жена. Если находил — выбрасывал в унитаз. Сам наркотики не употреблял — лишь пару раз находил у супруги и принимал вместе с ней.

Адвокат подсудимого настаивал: подполковник совершил не убийство, а причинил смерть по неосторожности. Пытался спасти жену. Умысла на убийство не было — он ее любил.

В деле присутствует ряд важных нюансов, вызывающих серьезные вопросы наблюдателей. Так, Созонов в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Но при этом психолого-психиатрическая экспертиза пришла признала убийцу невменяемым как раз на почве употребления наркотиков и увлечения бредовыми идеями. В заключении указано, что подполковник страдал хроническим психическим расстройством — при том, что офицер ГУФСИН ежегодно проходил медосмотр.

Другая странная деталь: в крови убитой тоже нашли следы наркотиков. Из показаний Созонова при явке с повинной следует, что супруги вместе приняли вещества, а женщина ходила по квартире и утверждала, что стала ведьмой (собаку на кухне он застрелил, потому что решил, что доберман — демон). Но дети ни слова не сказали, что их мать была в бреду.

Николай Потешкин отмечает: врачи не могут просто отпустить подобных пациентов Фото с сайта Пермской краевой клинической психиатрической больницы

Прокурор пришел к выводу, что показания Созонова последовательны, он пытается убедить суд в своей невиновности. Но с экспертизой спорить не стали — решено освободить подполковника от уголовной ответственности и направить его на принудительное лечение.

Опасаться, что уже завтра убийца окажется на свободе, не следует — отмечает главный врач Пермской краевой клинической психиатрической больницы Николай Потешкин. Специалист пояснил, что есть четыре вида лечения — от амбулаторного до стационара с интенсивным наблюдением (таких больниц в стране всего семь). «В любом случае лечение назначается бессрочно. И не реже чем раз в шесть месяцев собирается комиссия и рассматривает основания для прекращения либо продолжения лечения. Оно может меняться, усиливаться, ослабляться. Безусловно, у таких пациентов бывают и рецидивы, если речь идет о хроническом заболевании».

К слову, дети, о которых идет речь — племянники Героя России Федора Кузьмина, погибшего в Чечне в 1996 году. Его именем названа одна из улиц в Перми. Суд по громкому делу начался 22 июня. «URA.RU» удалось связаться с родным отцом детей — Василием Кузьминым. Мужчина сообщил, что подал апелляцию на решение суда, которое считает несправедливым. Результаты экспертиз у него также вызывают сомнения.

«Человека просто освободили от уголовной ответственности. Я никогда не слышал, чтобы моя бывшая жена употребляла наркотики. Как будто все подстроено в его пользу. Он был примером в ГУФСИН, его портрет висел на доске почета. И теперь дело будто решили спустить на тормозах. Происходящее должно серьезно озадачить общественность», — говорит Кузьмин.

Племянники Героя России Федора Кузьмина пережили страшную ночь. Теперь их воспитывает один отец Фото: Википедия

Собеседник рассказал, что дети сейчас живут с ним в Перми. И самая насущная проблема для них теперь — жилье. Ветхий дом 1917 года постройки, в котором жил Кузьмин, сгорел. Администрация города никакого альтернативного жилья до сих пор не предоставила — приходится арендовать. У семьи помимо заработка отца есть еще пенсия на обоих детей и по 197 рублей в месяц от органов соцзащиты. Суд оставил Кузьмину право требовать возмещения ущерба от убийцы (хотя адвокат Созонова был категорически против).

В этом году страну уже потрясла история с сомнительной экспертизой — в Подмосковье у шестилетнего Алеши Шимко после гибели под колесами автомобиля нашли в крови огромную дозу алкоголя. Почему мальчик оказался пьяным — до сих пор не знает никто. Родители ребенка уверены, что результаты были подтасованы в пользу виновницы ДТП, а судмедэксперт публично заявил, что действовал в соответствии со всеми нормативами.

Созонов — далеко не первый силовик, избежавший наказания за убийство. Осенью прошлого года в Екатеринбурге офицер ФСБ зарезал жену и четырехмесячного ребенка, но был признан невменяемым и тоже отправлен судом на принудительное лечение.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах говорит, что история «о ведьмах и демонах» выглядит подозрительно: «Это классика жанра. Если хочешь выглядеть сумасшедшим — вспомни ведьму и инопланетян. Да, была экспертиза. Но нужно включить голову: перед нами подполковник ГУФСИН, у которого обнаружили сразу ассортимент наркотиков. А если представить, что он был полностью вменяемым? Он застрелил не детей (их почему-то вообще не тронул) и не жену, а собаку. Какая ответственность за убийство собаки? Себя тоже не убил и не покалечил. Женщина задохнулась от нетипичного предмета — колодки для патронов, которую можно вытащить и выбросить. Принимала ли она наркотики? Или ей дали препарат позднее, а искусственное дыхание делали и воду лили в рот, чтобы порошок попал во внутренние органы и кровь? Обнаружив столько наркотиков, следовало поискать иные мотивы для убийства кроме охоты на ведьм».