Почему никто не может остановить Поклонскую

07:10 02 августа 2017 0

Любовь Поклонской к Николаю II несет в себе риски для власти Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Во вторник, 1 августа, противостояние Поклонская — Учитель вышло на международный уровень. Молитвенные стояния, инициированные депутатом Натальей Поклонской против фильма Алексея Учителя «Матильда» прошли в Москве, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Тамбове, Хабаровске, и других городах России. Акцию поддержали православные Беларуси, Сербии, Австрии, Болгарии и Казахстана.

Российской знаменитостью Поклонская стала, как прокурор Крыма Фото: Прокуратура Республики Крым

Скандал вокруг фильма об отношениях балерины Матильды Ксешинской с Николаем II разгорелся осенью 2016 года. Трейлер «Матильды» смутил своими откровенными кадрами Поклонскую, депутат обратилась в прокуратуру, заявив, что картина оскорбляет чувства верующих. Уже в этом году она собрала 100 тысяч подписей против показа картины, позиция парламентария стала поводом для публичного обсуждения Сергеем Безруковым, самим Учителем и президентом страны Владимиром Путиным во время традиционной «прямой линии» последнего.

Наталья Поклонская часто оказывается в центре внимания общественности. В октябре 2016 года орловский депутат Руслан Перелыгин обвинил Поклонскую в экстремизме после того, как она своем блоге сравнила Ленина с Гитлером. Спустя месяц Поклонская «оскандалилась», приписав реплику Чацкого из пьесы «Горе от ума» полководцу Суворову. Большой резонанс вызвало ее сообщение в марте 2017 года о том, что в Севастополе мироточит бюст Николая II.

Все эти скандальные истории в политической тусовке объясняются тем, что у Поклонской нет личного пиарщика.

По информации «URA.RU» с депутатом не работает ни один московский консультант, из Крыма она тоже с собой никого не привезла. «Поклонская сама выстраивает свой образ и решает, что и когда говорить. Найти с ней язык довольно проблематично. Она очень закрытый человек, можно сказать «вещь в себе», — рассказал «URA.RU» известный столичный политконсультант.

Скандальная репутация Поклонской серьезно беспокоит руководство Госдумы, которое существенно корректирует образ парламента. Ранее «URA.RU» сообщало, что с депутатом вели разъяснительные беседы и в партии, и в аппарате. Последний разговор состоялся по итогам «Прямой линии».

Источник, близкий к руководству Госдумы сообщил, что из-за того, что Поклонская продолжает провоцировать скандалы, перед ней поставили условие — либо она соглашается на работу с политтехнологом, либо — сдает депутатский мандат.

«Ее религиозная позиция вписывается в государственную политику, но необходимо скорректировать поведение, радикальную риторику Поклонской. Это вполне под силам сделать политтехнологу, при условии, что она будет следовать его консультациям. И тогда может к следующим выборам мы получим лидера новой партии», — сообщает источник.

Политолог Алексей Мартынов подтверждает, что клерикальная активность Поклонской заметнее, чем ее депутатская работа. Он напомнил, что в последнем рейтинге парламентариев «КПД ГД» экс-прокурор потеряла в позициях. «Медийный рейтинг Поклонской достаточно высок, другое дело, что он строится на негативе, на скандале, а не на реальной депутатской деятельности. Но винить ее в этом было бы неправильно.

Она всю жизнь прожила на Украине, где скандальность порой единственный способ заявить о себе на политической арене.

Выступления Поклонской не совпадают с планами руководства Госдумы уменьшить количество скандалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попав в нашу действительность, она невольно воспроизводит виденный не раз метод воздействия», — считает Алексей Мартынов.

Напомним, Поклонская переехала в Москву в 2016 году, после избрания в Государственную Думу VII созыва. Несмотря на критику со стороны пользователей соцсетей и СМИ, Поклонскую поддерживают политики из ее региона. Так, на днях во время прямого эфира программы «Серьёзный разговор» глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уважает взгляды Натальи Поклонской и не сомневается в искренности ее действий.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов рассказал «URA.RU», что социологические опросы на полуострове показывают — крымчане поддерживают деятельность Поклонской.

«Поклонская воспринимается населением как человек, добившийся общероссийской известности благодаря своим принципам. На эти принципы никто и не покушается.

Негативное отношение к Поклонской это удел немногочисленной аудитории соцсетей», — сообщил политолог,

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что политическая деятельность Поклонской уникальна и необходима. В Европе существуют политические партии, представляющие интересы верующих, например, Христианско-демократический союз Германии, в России из-за отсутствия таковых эту роль приходится выполнять либо органам исполнительной власти, либо самой РПЦ.

Причем действия и предложения последней воспринимаются обществом «в штыки», отмечает Федоров: «Наталья Поклонская не боится защищать именно политическими методами христианские ценности. Негатив по отношению к ней связан с тем, что подобная практика не принята в России, непривычна и кажется чем-то из ряда вон выходящим. Между тем, в последние годы общественные вопросы часто находятся на грани политики и морали, их необходимо решать на законодательном уровне».