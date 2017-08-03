«А вам зачем знать, сколько мы получали и что сделали?»

03:09 03 августа 2017 0

Молодежная политика стоит свердловскому бюджету десятки миллионов рублей. Какую пользу приносит - никто не может посчитать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Осенью на Среднем Урале начнется масштабная битва за кусок бюджета в 55 миллионов рублей. Деньги относительно небольшие, но для ограниченного круга лиц, десятилетиями зарабатывавших на молодежной политике, существенные. Тем более что средства на жизнь уже заканчиваются, как злословят инсайдеры: иным уже не на что заправить свою любимый спортивный байк, купленный за госсчет в прежние тучные годы.

Год назад в Свердловской области началась реформа всей системы работы органов госвласти с молодежью. При этом столкнулись интересы с одной стороны «ветеранов», среди которых такие известные в области «студенческие лидеры», как Лейла Расулова, Елена Зверева, Игорь Родобольский, уже несколько лет успешно осваивающие бюджетные средства, с другой — «молодых специалистов» во главе с руководителем недавно созданного департамента по работе с молодежью Ольгой Глацких.

Результат работы «ветеранов» молодежной политики Свердловской области можно было наблюдать на форуме «Утро», где Средний Урал выглядел посмешищем на фоне соседей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как работа с молодежью велась, по каким принципам строилась до сих пор — точно не знает никто. Известно лишь, что в области работали и продолжают свою деятельность порядка 5 тысяч различных организаций и объединений, так или иначе задействованных в этой сфере.

Прежде всего, это 4,5 тысячи зарегистрированных общественных молодежных организаций. Начиная от известного детища Владислава Крапивина клуба «Каравелла», продолжая различными поисковыми и волонтерскими отрядами и заканчивая образованиями вроде «Музея истории школы» и «Уголка боевой славы», тоже числящихся в официальных отчетах.

Финансирование им частично шло напрямую, частично — в виде выплат педагогам за внеклассную деятельность, частично — в виде грантов. Поскольку единого источника нет, все организации имеют разную структуру и разное подчинение — невозможно даже примерно посчитать расходы бюджета на содержание этой махины.

Кто еще не успел восхититься Ольгой Глацких — восхищайтесь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если мы не понимаем, кто эта молодежь, если мы не понимаем, какие некоммерческие организации участвуют, мы не ведем реестра — как мы можем оценить эффективность освоения денежных средств? Как мы можем оценить, в том ли направлении мы идем?», — задается сейчас вопросом глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Для координации работы всех этих организаций в области в прошлые годы было создано два бюджетных учреждения: ГУБ СО «Региональный центр патриотического воспитания», возглавляемый ветераном Афганской войны Игорем Родобольским, и ГУБ СО «Дом молодежи» под руководством бессменного комиссара региональных студотрядов Лейлы Расуловой. Кроме того, задачей этих организаций является организация различных мероприятий, деньги на которые выделяются из областного бюджета. Общий бюджет — порядка 35 миллионов рублей в год.

При этом, если «Дом молодежи» по этим деньгам может хотя бы формально отчитаться фестивалем «Знаменка» и организацией поездок детей на различные форумы, то чем был занят все эти годы «Центр патриотического воспитания» — неизвестно совсем. Его руководитель также не смог этого объяснить:

«А вам зачем знать, сколько мы получали и что сделали?» — ответил Герой России Игорь Родобольский корреспонденту «URA.RU», потом начал скандалить, угрожать судом, подуспокоившись, предложил созвониться через полчаса, но так больше и не взял трубку.

Наконец, частью работы с молодежью было распределение грантов через министерство спорта, порядка 15 миллионов рублей в год. Немногие приближенные к теме тогдашние студенты до сих пор вспоминают эти организации с тоской и благодарностью:

«Получали 60 тысяч рублей ни за что, многие до сих пор не могут привыкнуть, что этого больше нет», — сетуют инсайдеры, участники тех конкурсов.

«По грантам было много вопросов. Откровенно пустые проекты их получали, а организации, занимавшиеся достойными делами — „проходили мимо“. Мы пытались поднимать эти вопросы на общественном совете, выяснить почему так, но в министерстве эту тему в штыки воспринимали», — рассказывает член общественного совета при министерстве спорта Иван Роженцев.

Год назад из министерства с небольшим скандалом был уволен отвечавший за распределение грантов замминистра Евгений Сильчук. А с конца 2016 года функции минспорта по всей работе с молодежью были переданы специально созданному департаменту.

Назначенная менее года назад глава департамента молодежной политики Ольга Глацких в настоящее время разрабатывает новую стратегию работы, в которой не будет места «ветеранам» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В общих чертах начатая новой командой и правительством области реформа выглядит следующим образом. На первом этапе, весной этого года Департамент получил функцию «главного бюджетного распорядителя» — это означает, что он сможет самостоятельно тратить деньги. На втором — был подготовлен план реорганизации бюджетных учреждений «Дом молодежи» и «Центр патриотического воспитания» в единую структуру. «Поскольку они занимаются работой с одной и той же аудиторией, то их слияние — вопрос решенный. Как быстро оно произойдет — зависит уже от юрслужб», — заявила «URA.RU» Ольга Глацких.

Что на этот счет думают «ветераны», узнать не удалось: Елена Зверева после звонка журналиста «URA.RU», так и не взяв трубку, на сутки выключила телефон, Лейла Расулова несколько дней просто не отвечает на звонки. Впрочем, она написала корреспонденту «URA.RU» во «ВКонтакте», что потеря зарплаты в качестве руководителя «Дома молодежи» для нее не является критичной.

На следующем этапе: осенью департамент объявит конкурс грантов на следующий год уже на новых условиях. В этот раз там будет разыграно в общей сложности 21,5 миллиона рублей — в полтора раза больше. Кто именно их получит, и как эти деньги будут распределяться — это в настоящее время как раз и решается. Как пояснила Ольга Глацких, сейчас идет разработка проектов.

Завершится реформа в конце года — к декабрю департамент должен предоставить новую стратегию работы. Места для ветеранов в этих плана не нашлось.

«Я понимаю, что у нас есть ветераны молодежной политики, как бы это смешно ни звучало — такие люди, которые на протяжении многих лет формировали эту работу. Но запросы молодежи сегодня другие,

и по всем проектам, которые департамент на сегодняшний день придумывает, начинает — мы придумываем их с молодежью. У нас даже в департаменте сегодня все сотрудники моложе 35 лет», — подчеркивает Ольга Глацких.

В конечном же счете по ее словам перед департаментом в настоящее время стоит две задачи. Первая — выстроить четкую иерархию взаимодействия органов власти и всех общественных организаций, а так же вузов и предприятий для реализации единой стратегии работы с молодежью. Вторая — добиться результата, при котором 100% жителей области в возрасте до 25 лет станут участниками тех или иных мероприятий. Правда, реализовать эту задачу планируется до 2025 года. Но первые результаты должны быть продемонстрированы уже в ходе кампании по выборам президента в 2018 году. После этого станет понятно: занимались ли «ветераны» молодежной политики Свердловской области реальной работой или без них стало лучше.