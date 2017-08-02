Популярность новостей об Украине снова бьет рекорды. Почему?

23:05 02 августа 2017 2

Украина снова в повестке, но не в головах у россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние недели тема Украины в российской информационной повестке снова выходит в топах. Глава ДНР Александр Захарченко заявил о возможности создания на территории Украины нового государства Малороссии, и только все затихло, как стартовала народная повестка. Одно из последних событий, вызвавших резонанс в медийном поле, — история украинского летчика Александра Акопова. В минувшие выходные он «вслепую» посадил самолет в аэропорту Стамбула, несмотря на сильный град и шквалистый ветер. За это его сначала наградили киевские власти, а после затравили в социальных сетях (Акопов разместил в своем профиле фотоколлаж с главой МИД России Сергеем Лавровым). В итоге, российские дипломаты даже предложили ему российское гражданство.

Не успела затихнуть история с украинским летчиком, как эфир захватили сообщения о желании Киева подать иск против России. Причина — потеря прибыли украинских компаний из-за строительства моста через Керченский пролив. Посещаемость материалов показывает: они привлекают внимание аудитории. Почему?

Изменились внешние обстоятельства, считают эксперты.

Президент Украины Петр Порошенко имеет скорее комичный образ в глазах россиян, утверждают эксперты Фото: пресс-служба Президента Украины

С одной стороны, Украину в российскую повестку вернуло напряжение международной обстановки. США ввели новые санкции против России, с новой силой разгорается дипломатический конфликт, а Минские соглашения снова становятся предметом международного торга. На эту особенность «URA.RU» указал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков:

«В связи с подготовкой новых санкций США западные политики говорили в том числе и об украинском кризисе. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон совсем недавно напомнил о выполнении Минских соглашений, как факторе, влияющем на ситуацию с санкциями. Поэтому и украинская повестка в российских СМИ актуализировалась».

С другой стороны, на фоне международной напряженности внутренняя повестка, наоборот, высушена, отмечает собеседник агентства.

Традиционное для второй половины лета информационное затишье могло стать хорошей почвой для новостей, которые раньше могли остаться не замечены, говорит эксперт. «Госдума, один из генераторов политических новостей, ушла на каникулы. Официальный этап региональных предвыборных кампаний только начинается, да и не попадает большинство связанных с ними новостей в федеральную повестку», — пояснил Нейжмаков. Напомним, что каникулы в Госдуме продлятся до 13 сентября. Тремя днями раньше, 10 сентября, пройдет Единый день голосования.

Еще одна причина увеличения числа украинских новостей в российских соцсетях и СМИ — качество информационного контента. Как рассказал «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, украинские медиа производят много контента на русском языке в сети. «Стоит признать, что Украина — более сетевая, кроме того, там довольно много местечковой скандальной политики. А у нас ее просто нет. Именно по этой причине с таким удовольствием и гонят наши СМИ украинский контент», — поясняет эксперт.

Социологи утверждают, что россияне с каждым годом все меньше интересуются украинской темой. На это указывают свежие опросы ВЦИОМ.

Россиян все меньше волнуют новости из Украины, говорят социологи Фото: Илья Московец © URA.RU

В июле лишь 18% россиян заявили социологам, что следят за ситуацией на Украине. Для сравнения — в январе 2015 года таких было примерно в два раза больше — 38%. В пояснительной записке к исследованию говорится, что, «если в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну, то в последний год, как правило, называют „бардаком“, „анархией“, „беззаконием“, „бандитизмом“».

Значительная часть россиян воспринимает украинскую тему, как нечто рутинное, рассказал «URA.RU» Вячеслав Смирнов. Он уверен, что новости про Украину волнуют тех, кто у кого там живут родственники или друзья. «Тех, у кого нет там корней, украинская повестка сильно раздражает», — резюмировал политолог.

Те россияне, у которых нет родственных уз на Украине относятся к этой теме достаточно равнодушно, отмечают опрошенные эксперты. Более того, как рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, общая тенденция скорее говорит о неминуемой потере интереса к теме.