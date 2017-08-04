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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости 
03:03  04 августа 2017 0

Почему Медведев пророчит Трампу отставку?

Премьер делает резкие заявления не только ради имиджа
Юлия Иванцова
© Служба новостей «URA.Ru»
ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Резкие заявления премьера Дмитрия Медведева стали причиной для споровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев в последние дни повышает свою политическую активность: за две недели сразу два программных заявления в Facebook по международной повестке. Первое касалось лишения украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, второе — президента США Дональда Трампа, который подписал закон об ужесточении санкций в отношении Ирана, КНДР и России.

Во вторник, 2 августа Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал на столь важное экономическое событие, написав, что «администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие» и «американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа».

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Критические заявления в социальных сетях Дмитрия Медведева в адрес политики США привлекли комментаторов со всего мира
Фото: Pixabay.com

В российской политической культуре есть негласные правила, по которым международная повестка и публичная реакция на нее — это прерогатива президента и МИД, поэтому появление оценочной позиции премьер-министра Медведева по поводу российско-американских отношений вызывают удивление в политических кругах. Все помнят единственное нарушение правила: когда во время военной операции в Ливии премьер Владимир Путин одернул президента Медведева, поддержавшего западные страны.

Политолог Павел Салин считает, что комментарий к действиям Трампа опубликован для возмещения имиджевых потерь премьера. «Медведев пытается воспользоваться новой ситуацией и вернуть себе статус полноценно публичного политика. Если оппоненты не начнут против премьера новую атаку, то произошедшее весной забудется. Если не полностью, но во многом», — рассказал «URA.RU» Салин.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов рассказывает, что резкий тон повествования действительно не укладывается в рамки российской политической культуры, но Медведев — исключение. «Он обладает статусом экс-президента, второе лицо и потому оставляет за собой право реагировать подобным образом. Его заявление тщательно продумано, это сигнал Западу о закате политической карьеры Трампа», — подчеркивает Рябов.

На эту особенность «URA.RU» указал и политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, эмоциональную реакцию премьера вызвали воспоминания о прошлой неудаче, считает эксперт.

«Ухудшающая тенденция в отношениях США и России задела за живое российского премьера.

В 2008 году он очень хотел исправить ситуацию, и сейчас, возможно, снова вспомнил тот негативный опыт», — подчеркнул Мартынов.

Глава центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, в заявлении премьера прослеживается старая методология. По его версии, консультанты Медведева пользуются технологиями, когда жесткая позиция транслируется вторым лицом, оставляя за президентом право реагировать более мягким образом.

«Схема известна с американского периода. Самые жесткие заявления о российской агрессии делает Майкл Пэнс, давая Трампу возможность ответить мягко. Тут та же история», — рассказал Дмитрий Абзалов.

Сам президент РФ Владимир Путин пока не делал официальных заявлений по поводу подписания закона Трампом. В ответ на принятие ужесточающих санкционных мер он сказал, что «Россия не будет терпеть хамское отношение».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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