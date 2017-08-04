Крайизбирком подарил Перми нового политического героя

13:36 04 августа 2017 1

Олег Хараськин получил поддержку депутатов, но выборы пройдут без него Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Вылетевший» из борьбы за пост губернатора Пермского края от «Партии Великое Отечество» бывший руководитель пермской приемной президента, экс-министр сельского хозяйства Прикамья Олег Хараськин намерен отстаивать свою правоту на федеральном уровне. Из-за отказа в регистрации системный политик фактически уходит в оппозицию. Наблюдатели считают: крайизбирком допустил ошибку и в безобидном кандидате разбудил зверя, что ухудшит политическую ситуацию в регионе.

Андрей Степанов стал «киллером» одного из кандидатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Хараськин не сумел пройти муниципальный фильтр и выбыл из борьбы всего из-за четырех подписей депутатов — оказалось, что парламентарии раньше поддержали кандидата от «Патриотов России» Андрея Степанова. Последнего многие называют техническим участником кампании.

Кандидат от «Партии Великое Отечество» заявил, что как минимум двое из четырех депутатов в действительности не подписывались за Степанова — возможно, подписные листы подделали. Однако комиссия не стала ставить под сомнение действия нотариусов. Кандидату рекомендовали обратиться в суд.

Сам Олег Хараськин сообщил «URA.RU», что, прежде чем идти в суд, направит жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Уже «ушли» обращения и в правоохранительные органы. «Партия Великое Отечество» в поддержку кандидата проводит одиночные пикеты в Перми, готовится еще и митинг.

Олег Хараськин, очевидно, рассчитывал на регистрацию и успел развесить свои баннеры Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Но для политической элиты Прикамья загадка: почему исполнительная власть не помогла Хараськину пройти фильтр. Источник агентства утверждает, что Хараськин сам не стал договариваться, решил рискнуть, но проиграл. Он публично подтвердил, что собирал подписи депутатов, которые ранее уже поддержали врио губернатора Максима Решетникова. Но в итоге «дубли» случились не с главой региона, а с «патриотом» Степановым.

Изначально Олегу Хараськину следовало тщательнее готовиться к кампании, считает политтехнолог Дмитрий Логинов: «У меня нет ощущения, что администрация сильно мешала этому кандидату. Но ведь он потерял массу времени, выдвинулся самым последним, когда все остальные уже активно вели кампанию. И он сознательно пошел на сбор подписей депутатов, которые ранее уже поддержали других кандидатов».

На это же указывает и другой собеседник «URA.RU», напоминая, что Хараськин никогда не являлся оппозиционером и был системным политиком. Его потенциал на выборах оценивали весьма критически. В ситуации, когда общеизвестна поддержка кандидатам от КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Патриотов России», жесткие действия крайизбиркома оставляют вопрос: зачем?

Константин Окунев выбыл из борьбы, поэтому и его «дублер» оказался не нужен Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Хараськин был нужен для борьбы с более опасным соперником — лидером движения «Выбор» Константином Окуневым (выдвинут партией «Города России»), считает знакомый депутат краевого парламента. Но после того, как Окунев не сумел собрать подписи в свою поддержку, от дальнейших услуг Хараськина чиновники отказались.

Руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков подтверждает, что участие Хараськина при наличии Окунева могло бы придать выборам скандальность: «Если бы Окунев вел реальную борьбу, то имело бы смысл на примере Хараськина что-то показывать. А иначе — нет».

«С администрацией у меня никаких переговоров не было. Реально я никому не мешал. Меня поддержали депутаты, которые отказались подписаться и за Решетникова, и за Окунева. Может быть, прозвучит нескромно, но я мог бы составить конкуренцию врио губернатора. Я не говорю о победе, но мое участие повышало вероятность второго тура, который расценили бы как политическое поражение Решетникова. Ну, а участие Окунева для них было бы совсем неприятно», — говорит сам Хараськин.

Пресс-секретарь администрации губернатора Дарья Левченко сообщила, что ведомство не принимало участия в сборе подписей депутатов и в принципе не вправе вмешиваться в этот процесс. Источник, близкий к властям региона, считает, что Олега Хараськина «подогревают» сторонники, а власти изначально не обращали внимания на этого кандидата — не помогали, но и не мешали.

Отказ в регистрации Хараськина юридически абсолютно обоснован, однако история привела к тому, что этот политик теперь «дует в одну дуду» с Константином Окуневым, отмечает политический консультант, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов: «Может возникнуть своеобразный союз двух отверженных кандидатов. И они потратят оставшееся до выборов время на создание максимально негативного фона вокруг этой кампании. Понятно, что на итог выборов это никак не повлияет, но при помощи заинтересованных сил как в Перми, так и в Москве может получить определенный общественный резонанс».

Собеседник агентства уверен, что Хараськин по результатам выборов не поднялся бы выше четвертого-пятого места с 5-6% голосов. На его амбициях был бы поставлен крест. «В результате же нынешней ситуации у Хараськина формируется образ кандидата, которого боятся зарегистрировать и которого считают сильным конкурентом. Что, конечно, абсолютно не соответствует действительности. На этих выборах у Максима Решетникова нет реальных конкурентов, включая и тех двух кандидатов, которым отказали в регистрации», — говорит Николай Иванов.