Кандидат в губернаторы Прикамья готов жаловаться Трампу

15:38 03 августа 2017 0

Если бы Дональд Трамп стал президентом РФ, он узнал бы много интересного о пермских выборах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Незарегистрированный кандидат в губернаторы Прикамья Константин Окунев заявил, что намерен «навести порядок» в выборах главы региона. При случае политик готов обратиться к президенту США Дональду Трампу.

В четверг, 3 августа, кандидат в губернаторы Пермского края, экс-депутат Заксобрания, лидер движения «Выбор» Константин Окунев (выдвинут партией «Города России») провел пресс-конференцию, на которой заявил о намерении продолжать политическую деятельность. На этой неделе он выбыл из предвыборной гонки, получив отказ в регистрации — не сумел собрать в свою поддержку подписи депутатов на территориях и пройти муниципальный фильтр.

Константин Окунев собрал много подписей в свою поддержку, а в избирком сдал совсем чуть-чуть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Окунев живее всех живых. Борьба за выборы губернатора не закончена», — сказал политик. Он отметил, что получил в свою поддержку 159 подписей депутатов, но сдал в избирательную комиссию только 27 — «чтобы людей не подставлять». «Я лично объездил почти все районы. Люди даже из Москвы и с отдыха в Краснодарском крае присылали свои подписи. Мы прошерстили всех, но уперлись в стену. Подписи брать было уже не у кого», — посетовал кандидат.

Политик заявил, что сейчас его команда формирует стратегию «по наведению порядка» в выборах глав субъектов РФ (подробностей не раскрыл), ведет переписку с Центральной избирательной комиссией. В судах и через правоохранительные органы Окунев готов доказать, что ему создавались препятствия при помощи административного ресурса. Кроме того, подано заявление о клевете — по поводу обвинений в попытках подкупа депутатов.

«Вылетевший» кандидат отметил, что не станет призывать пермяков бойкотировать выборы губернатора: «Подобные призывы — неправильный, негосударственный подход. Я сам всегда хожу на выборы и голосую», — подчеркнул Окунев.

Лидер «Выбора» также высказался по поводу своего недавнего конкурента — экс-руководителя пермской приемной президента Олега Хараськина (выдвинут на выборы «Партией Великое Отечество»). Последний тоже не прошел муниципальный фильтр и утверждает теперь, что подписи его сторонников-депутатов подделали в пользу другого соперника.

Окунев упрекнул Хараськина в попытках «играть по правилам властей региона» и напомнил, что предлагал конкурентам объединиться для прохождения муниципального фильтра наиболее сильным кандидатом. «Я же обращался — мяч все еще на той стороне. Но я не исключаю союза. Готов к взаимодействию с любыми конструктивными силами региона», — сказал политик и сообщил, что протестных митингов или пикетов проводить пока не планирует.

Также Окунев отметил, что его видеообращение к президенту Владимиру Путину с жалобой на трудности прохождения муниципального фильтра вызвало жесткую критику радикально настроенных граждан: «Но я же обращался к гаранту Конституции РФ. Если будет Трамп президентом РФ — буду обращаться к Трампу, как к гаранту Конституции РФ», — пошутил политик.

Отметим, выборы губернатора Пермского края впервые после образования субъекта (это произошло в декабре 2005 года) пройдут 10 сентября. Регистрацию прошли пять кандидатов: врио губернатора Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат из Москвы Ирина Филатова (КПРФ), ученый-эколог, пенсионер Владимир Аликин («Справедливая Россия»), лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР) и член Избирательной комиссии Прикамья, активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрей Степанов («Патриоты России»).