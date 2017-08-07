07:00 07 августа 2017 0

Цены на аренду квартир остались на уровне прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снять квартиру в Екатеринбурге стало гораздо выгоднее: объем предложений таков, что спрос за ним не успевает. Поэтому цены на недвижимость стремительно падают. Снижение ставок продолжается уже несколько лет и сейчас владельцы жилья, которые покупали его «про запас» находятся перед выбором: что делать? Судя по рынку, они нашли изящный выход, и теперь сдают квартиры командировочным и любовникам.

Рынок аренды жилья в Екатеринбурге стремительно меняется: теперь на нем слишком много предложений. «Квартиру не можем сдать больше полугода, была надежда на август — что приедут студенты, но их нет. В итоге снизили цену ниже низкого, чтобы только коммуналку покрывать», — жалуется агентству «URA.RU» читательница Татьяна Иванова.

Судя по базе предложений на популярных сайтах, в городе сейчас около двух тысяч квартир, сдающихся в аренду. Их число постоянно увеличивается, а стоимость аренды падает. «Это не какая-то разовая ситуация, так и есть, в городе очень много квартир, которые сдаются, — подтверждает наблюдения журналистов руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. — Эта тенденция сформировалась несколько лет назад».

Ставки упали еще в прошлом году на 15-20% и так до сих пор не поднялись, уверена риелтор Татьяна Гущина.

По статистике УПН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 2017 году составляет 17 тысяч рублей, двухкомнатной — 22 тысячи. «Эти цифры аналогичны тем, что были в конце 2016-го. Если взять ситуацию трехлетней давности, то тогда в диапазоне цен до 15 тысяч рублей был маленький выбор, сейчас он стал гораздо шире», — отметил Хорьков.

Стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге неуклонно падает Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Арендное жилье в городе интересует три группы клиентов — это студенты, молодые семьи и люди, которые приезжают в Екатеринбург «делать карьеру». Студенты все чаще находят себе место в общежитиях, в них вузы стараются селить всех первокурсников-бюджетников, дальше молодежь снимает квартиру на двоих-троих. «Молодые семьи при прочих равных лучше возьмут ипотеку, а вот, похоже, что тех, кто сейчас приезжает в город на работу, стало меньше», — выдвигает гипотезу Михаил Хорьков.

Таким образом, спрос ниже, а предложений осталось столько же, сколько и несколько лет назад. Специалисты рынка считают, что на него сильно повлияло увеличение объемов арендного жилья. «С 2011 по 2015 год было очень модно покупать квартиры в надежде на пассивный доход от сдачи в аренду. В настоящее время объем такого предложения доминирует над спросом и „невидимая рука рынка“ скорректировала цены», — говорит управляющий партнер агентства «Дорогая недвижимость Екатеринбурга» Павел Боровиков.

И хотя рынку аренды еще очень далеко до настоящей конкуренции за того, кто снимет жилье, однако все движется именно в этом направлении. Теперь именно арендатор чаще диктует цену и условия. Логичное развитие рынка недвижимости — это сегментация предложений. «Так, хорошие квартиры с качественным ремонтом и наличием бытовой техники имеют больше шансов быть сданными, чем пустое жилье. Такого особенно много в районах массовой застройки», — уверен Хорьков.

Квартиру с мебелью, хорошим ремонтом и техникой легче сдать, чем пустую Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Также стало больше выставляться на сдачу офисов и помещений на первых этажах, которые также покупались в надежде на то, что это будет пассивный доход, приносящий свою стабильную ренту. «Кризис такой, что помещение в центре города не можем сдать уже полгода. Цены снижены в ноль. Но бизнес понимает, что денег у населения мало, они экономят на всем, чем можно и поэтому не готов вкладываться в сферу услуг. А число магазинов уже превысило все разумные переделы, пройти по центру города и не увидеть торговую точку федеральной сети просто нереально», — рассказывает Татьяна Гущина.

Купленная, как пассивный доход, недвижимость теперь генерирует собственникам колоссальные убытки, говорит Боровиков. С его точки зрения выход есть, и он в том, чтобы смириться с ситуацией, что цена аренды жилья будет падать: «Это самое трудное для собственников такой недвижимости, так как ранее бытовало мнение, что недвижимость только растёт в цене. А сейчас необходимо смириться с ситуацией, чтобы не уйти в еще больший минус».

Михаил Хорьков говорит, что в принципе владельцы жилой недвижимости, купленной «про запас» несколько лет назад, нашли выход. «Часть вообще сдает квартиру посуточно, и это привело к большим изменениям на рынке». Аналитик не стал комментировать ситуацию подробно, пояснив, что сейчас собираются дополнительные данные.