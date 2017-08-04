20:38 04 августа 2017 0

Пока свердловский криминальный мир живет без вора в законе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Криминальный мир Среднего Урала ожил после некоторого затишья, когда правоохранителям удалось вытеснить с Урала свердловского вора в законе Автандила Кобешавидзе (Авто). Теперь в Екатеринбурге ждут возвращения вора в законе Георгия Акоева (Гия Свердловский). Тем временем свердловские борцы с преступностью продолжают ослаблять позиции Авто. «Это приведет к обострению отношений между Кобешавидзе и Гией», — утверждают в преступном мире. «Мы не дадим здесь работать и Гие», — отвечают правоохранители.

В 20-х числах августа на свободу выходит внучатый племянник погибшего главы криминального мира Деда Хасана (Аслан Усоян) Гия Свердловский. В местах лишения свободы он провел 11 лет, принял активное участие в войнах воровских кланов, а теперь, как говорят люди, знакомые с ситуацией, с нетерпением ждет возвращения в Екатеринбург.

На свободе Гию ждут жена и трое детей Фото: социальные сети

Уральская столица, в которой традиционно сильны позиции криминала, уже длительное время пребывает без вора в законе. Это место освободилось после смерти в январе 2014 года законника Темури Мерзоева (Тимур Свердловский). Ожидалось, что его сменит вышедший на свободу в январе 2016 года Авто. Однако в Екатеринбург его пустили не сразу. В общей сложности Кобешавидзе пробыл в столице Урала около двух месяцев, после чего под давлением силовиков был вынужден перебраться на юг России. При этом, правоохранители продолжают работу по устранению связей Авто с Уралом.

Так, 31 июня сотрудники свердловского Управления по борьбе с организованной преступностью, при поддержке бойцов СОБР, задержали группу, которую журналисты окрестили автострахователями.

«Сыщики установили механизм действия участников группы, а также распределение ролей среди них. Так, одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации ДТП, страховали транспортные средства, подбирали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий. Предполагаемый лидер группы — гражданин ближнего зарубежья, 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Источники «URA.RU» уточняют, что речь идет о лидере группы по имени Шота Катамадзе, исполнявшем роль водителя у Автандила Кобешевидзе. «Он был не только водителем, но и связным Авто с уральским криминалитетом. Его задержание произошло сразу после возвращения Шоты из Москвы, где он встречался с Кобешавидзе», — сообщил источник в силовом ведомстве.

Шота Катамадзе считается лидером группы «автострахователей» Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Всего задержано семь участников группы. В отношении их возбуждены уголовные дела по статьям п.«б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство», частью 2 статьи 159.5 «Мошенничество в сфере страхования». Причем правоохранители не исключают, что собранные материалы могут лечь в основу уголовного дела под редкой статьей 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Источники из мира свердловского криминала подтверждают, что Катамадзе был водителем Авто, но якобы именно этим и ограничивались его функции.

В любом случае, операция УБОП ослабляет позиции Кобешавидзе и, соответственно, усиливает возможности Гии Свердловского. Пока эти два представителя воровского мира не вступали в открытый конфликт друг с другом. Однако определенные противоречия между ними нарастают. Так, Георгий Акоев входит в клан застреленного снайпером Деда Хасана и был особо близок с Тимуром Свердловским. От последнего Кобешавидзе всегда старался дистанцироваться.

После того, как в 2008 году Гию за разбой Ленинский суд Екатеринбурга приговорил к 11 годам колонии, его короновали по прямой протекции Тимура. Очевидно, что условием воровского статуса Акоева стало активное участие в разразившейся в тот момент войне преступных кланов. Гия не остался в долгу перед благодетелями. Отбывая срок в кемеровской колонии, Акоев, на стороне Аслана Усояна, вступил в открытый конфликт с грузинским кланом воров Тариэла Ониани. Сам будучи уроженцем Тбилиси, Гия компрометировал грузинских воров и противодействовал распространению их прогонов по колониям. Тогда же воровской статус Свердловского попал под сомнение. В итоге, уже в мурманской колонии, на Акоева напали, и ему чудом удалось спастись.

Кобешавидзе (слева) пытается вернуться в Екатеринбург, но сталкивается с жестким противодействием силовиков

Кобешавидзе же, со своей стороны хоть и не замечен в активном участии в боевых действиях между кланами, но является является другом детства Тариэла Ониани. Этот факт не может на отразиться на отношениях двух свердловских законников.

Помимо проблем идеологического характера, между ворами может возникнуть финансовый вопрос. Так, собеседник «URA.RU» отмечает, что в Екатеринбурге у Георгия Акоева есть множество крупных сторонников, среди которых и бессменный хранитель общака Солома (Владимир Соломенников).

«Солома был правой рукой Тимура Свердловского и видит в Гие приемника. Он уже ведет переговоры c интересантами и готов предложить Акоеву определенные активы. Авто задавали вопрос о его действиях после выхода Гии. На что он ответил: буду ждать развития событий. Порядочным людям незачем развивать конфликт. Но создается ощущение, что подобную эскалацию насаждают извне», — рассказывает источник «URA.RU».

Между тем в правоохранительных органах не склонны драматизировать ситуацию. «Гие тоже не стоит рассчитывать на то, что он сможет остаться в Свердловской области», — уверяет источник «URA.RU» из числа силовиков.