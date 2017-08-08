На челябинских водоемах грядет экологическая катастрофа

14:15 08 августа 2017 0

Челябинские водоемы летом пользуются большим вниманием уральцев. Одна из зон отдыха - под угрозой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сатка, один из центров внутреннего туризма в Челябинской области, оказалась на пороге экологического ЧП. В реку, впадающую в городское водохранилище, текут грязные воды из соседнего Бакала. Бакальские очистные сооружения превратились в поле битвы между мэрией города и коммерческой организацией. Обе стороны обвиняют друг друга в незаконных действиях. В ход идут угрозы и шантаж.

C очистных сооружений крадут, как считают власти Бакала, фильтрующий элемент. Особую коксовую смесь для очистки сточных вод. Объем смеси сопоставим с наполненной до краев хоккейной коробкой. Фильтрующий элемент вывозит на грузовых фурах челябинская фирма ООО «Стройкомплекс ВЕК». В администрации Бакала заявляют, что смесь принадлежит муниципалитету. Поэтому речь идет о краже казенного имущества. Отработанный кокс можно использовать на других работах. Взамен на очистных не ставят ничего, и в скором времени сточные воды через реки Малая Сатка и Большая Сатка попадут в Саткинское водохранилище — городской пруд Сатки, место отдыха горожан, с пляжами.

Саткинский пруд, место отдыха горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очистные сооружения Бакала были переданы в концессию ООО «Водоотведение» в конце августа 2016 года. Сама фирма была зарегистрирована в мае 2016 года. Городом тогда руководил Сергей Степанов. Он лишился своего поста в марте 2017 года, когда вступило в силу решение суда — Степанов был осужден за злоупотребление полномочиями. В конце апреля главой Бакала стал Андрей Зарочинцев.

Согласно концессионному соглашению ООО «Водоотведение» должно было провести реконструкцию очистных. 18 мая фирма заключила договор подряда на замену фильтра с челябинским ООО «Стройкомплекс ВЕК». Но в соглашении прописано, что замена фильтра должна проходить по согласованию с властями города. Более того, еще в мае УФАС по Челябинской области потребовало отменить распоряжение мэра Бакала, подписанное в августе 2016 года (Степановым), на основании которого появилось концессионное соглашение с ООО «Водоотведение». Антимонопольщики заявили, что соглашение заключили с нарушениями закона. Это не помешало ООО «Стройкомплекс ВЕК» вывозить фильтрующий элемент.

«Не представили техническую документацию, не согласовали сами работы, — рассказывает „URA.RU“ мэр Бакала Андрей Зарочинцев. — В соглашении говорилось о реконструкции. Здания разваливаются, не работают аэрофильтры. Есть более важные дела. А они начали с вывоза элемента. Просто разобрали одну из стен, чтобы было проще вывозить кокс. Об этом я узнал от работников сооружений».

Фильтрующий элемент вывозят тоннами Читатель «URA.RU@

15 июля Андрей Зарочинцев вместе с полицией приехал на очистные. Сотрудники полиции заставили представителей ООО «Стройкомплекс ВЕК» выгрузить смесь, которую уже собирались везти в Челябинск. В тот же день собственники ООО отправились к нотариусу. Фирма перешла к новым учредителям — Андрею Голышеву и Сергею Барышеву. В базу ЕГРЮЛ сведения внесены 21 июля, но уже 18 июля Андрей Голышев появился в мэрии Бакала как новый собственник и директор. Ему вручили постановление УФАС и попросили приостановить работы по вывозу элемента.

«Нам предложили поговорить с руководителем местного сообщества предпринимателей, — заявил „URA.RU“ представитель ООО „Водоотведение“ — Этим руководителем оказался некий „Володя“, лицо кавказской национальности, плохо говорящий по-русски. Он попросил нас приостановить работы». «Володю» слушать не стали, работы продолжили.

«Да, я попросил о такой встрече, — не стал отрицать в разговоре с „URA.RU“ Андрей Зарочинцев. — Чтобы прислушались к мнению сообщества».

Далее уже «Водоотведение» направило своих сторонников сначала в администрацию Бакала, а затем и — Саткинского района. «Пришли некие люди, по виду полукриминальные элементы, — рассказывает „URA.RU“ источник в администрации района. — Один был в деловом костюме, но видно, что сроду пиджаков не носил! Ни о чем с ними не договорились. А в адрес главы Бакала уже поступают откровенные угрозы».

Яма, вырытая администрацией Бакала

28 июля очередные фуры пытались вывезти кокс с очистных. Андрей Зарочинцев прислал представителей ЧОП. Машины охраны перегородили выезд. Руководителям «Водоотведения» вручили очередные бумаги, на этот раз о том, что концессионное соглашение будет расторгнуто. Власти Бакала выполнят требование УФАС. Утром 29 июля охрана уехала, и вывоз кокса продолжился.

«Администрация как сторона по концессионному соглашению не вправе в одностороннем порядке решать вопрос о приостановке работ, а концессионное соглашение не расторгнуто, то есть действует», — заявил «URA.RU» представитель «Водоотведения». 31 июля на очистные прибыли экскаваторы, нанятые администрацией Бакала, и вырыли на выездной дороге яму.

«Пришлось пойти на самые крайние меры, — признается „URA.RU“ источник в администрации Саткинского района. — Иначе их было не остановить. Но заодно провели ремонтные работы». В «Водоотведении» не растерялись, попросили пропустить «УАЗ», на котором был грунт. Эти грунтом засыпали яму, и очередная фура с коксом 4 августа, в субботу, отправилась в Челябинск. Этот грузовик полиция остановила в Златоусте.

«Будем судиться с мэрией, подали 3 августа заявление в полицию. Отправили иски в Саткинский городской суд. В настоящее время невозможен не только выезд, но и въезд на территорию, в том числе завоз материалов, необходимых для обеспечения работы объекта, в частности хлора. Нас тоже волнует экологическая ситуация», — заявил «URA.RU» представитель ООО «Водоотоведение».

«В полицию, в следственный комитет и в прокуратуру мы подали заявления еще в июле, сразу как стали вывозить кокс. Уже идет проверка. Сообщили и в Росприроднадзор, — заявил „URA.RU“ Андрей Зарочинцев. — Уведомили о случившемся вице-губернатора Сергея Шаля, а также министерство экологии, министерство имущества и природных ресурсов области. Это банальный рейдерский захват муниципального имущества, в духе девяностых. Кроме того, речь идет об экологической безопасности Сатки. Концессионное соглашение мы будем расторгать».