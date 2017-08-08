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Главные новости Челябинской области
14:15  08 августа 2017 0

На челябинских водоемах грядет экологическая катастрофа

Рейдеры заинтересовались очистными туристического центра Южного Урала. Грабят тоннами
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Рок-фестиваль Урал Фест 2016. Ural Fest на озере Балтым. Екатеринбург, купание, вечер, месяц, ночь, лето, водоем, отдых на воде, на природе, озеро, балтым
Челябинские водоемы летом пользуются большим вниманием уральцев. Одна из зон отдыха - под угрозойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сатка, один из центров внутреннего туризма в Челябинской области, оказалась на пороге экологического ЧП. В реку, впадающую в городское водохранилище, текут грязные воды из соседнего Бакала. Бакальские очистные сооружения превратились в поле битвы между мэрией города и коммерческой организацией. Обе стороны обвиняют друг друга в незаконных действиях. В ход идут угрозы и шантаж.

C очистных сооружений крадут, как считают власти Бакала, фильтрующий элемент. Особую коксовую смесь для очистки сточных вод. Объем смеси сопоставим с наполненной до краев хоккейной коробкой. Фильтрующий элемент вывозит на грузовых фурах челябинская фирма ООО «Стройкомплекс ВЕК». В администрации Бакала заявляют, что смесь принадлежит муниципалитету. Поэтому речь идет о краже казенного имущества. Отработанный кокс можно использовать на других работах. Взамен на очистных не ставят ничего, и в скором времени сточные воды через реки Малая Сатка и Большая Сатка попадут в Саткинское водохранилище — городской пруд Сатки, место отдыха горожан, с пляжами.

Саткинский городской пруд. Архив. Сатка, саткинский пруд
Саткинский пруд, место отдыха горожан
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очистные сооружения Бакала были переданы в концессию ООО «Водоотведение» в конце августа 2016 года. Сама фирма была зарегистрирована в мае 2016 года. Городом тогда руководил Сергей Степанов. Он лишился своего поста в марте 2017 года, когда вступило в силу решение суда — Степанов был осужден за злоупотребление полномочиями. В конце апреля главой Бакала стал Андрей Зарочинцев.

Согласно концессионному соглашению ООО «Водоотведение» должно было провести реконструкцию очистных. 18 мая фирма заключила договор подряда на замену фильтра с челябинским ООО «Стройкомплекс ВЕК». Но в соглашении прописано, что замена фильтра должна проходить по согласованию с властями города. Более того, еще в мае УФАС по Челябинской области потребовало отменить распоряжение мэра Бакала, подписанное в августе 2016 года (Степановым), на основании которого появилось концессионное соглашение с ООО «Водоотведение». Антимонопольщики заявили, что соглашение заключили с нарушениями закона. Это не помешало ООО «Стройкомплекс ВЕК» вывозить фильтрующий элемент.

«Не представили техническую документацию, не согласовали сами работы, — рассказывает „URA.RU“ мэр Бакала Андрей Зарочинцев. — В соглашении говорилось о реконструкции. Здания разваливаются, не работают аэрофильтры. Есть более важные дела. А они начали с вывоза элемента. Просто разобрали одну из стен, чтобы было проще вывозить кокс. Об этом я узнал от работников сооружений».

Фильтрующий элемент вывозят тоннами
Читатель «URA.RU@

15 июля Андрей Зарочинцев вместе с полицией приехал на очистные. Сотрудники полиции заставили представителей ООО «Стройкомплекс ВЕК» выгрузить смесь, которую уже собирались везти в Челябинск. В тот же день собственники ООО отправились к нотариусу. Фирма перешла к новым учредителям — Андрею Голышеву и Сергею Барышеву. В базу ЕГРЮЛ сведения внесены 21 июля, но уже 18 июля Андрей Голышев появился в мэрии Бакала как новый собственник и директор. Ему вручили постановление УФАС и попросили приостановить работы по вывозу элемента.

«Нам предложили поговорить с руководителем местного сообщества предпринимателей, — заявил „URA.RU“ представитель ООО „Водоотведение“ — Этим руководителем оказался некий „Володя“, лицо кавказской национальности, плохо говорящий по-русски. Он попросил нас приостановить работы». «Володю» слушать не стали, работы продолжили.

«Да, я попросил о такой встрече, — не стал отрицать в разговоре с „URA.RU“ Андрей Зарочинцев. — Чтобы прислушались к мнению сообщества».

Далее уже «Водоотведение» направило своих сторонников сначала в администрацию Бакала, а затем и — Саткинского района. «Пришли некие люди, по виду полукриминальные элементы, — рассказывает „URA.RU“ источник в администрации района. — Один был в деловом костюме, но видно, что сроду пиджаков не носил! Ни о чем с ними не договорились. А в адрес главы Бакала уже поступают откровенные угрозы».

Яма, вырытая администрацией Бакала

28 июля очередные фуры пытались вывезти кокс с очистных. Андрей Зарочинцев прислал представителей ЧОП. Машины охраны перегородили выезд. Руководителям «Водоотведения» вручили очередные бумаги, на этот раз о том, что концессионное соглашение будет расторгнуто. Власти Бакала выполнят требование УФАС. Утром 29 июля охрана уехала, и вывоз кокса продолжился.

«Администрация как сторона по концессионному соглашению не вправе в одностороннем порядке решать вопрос о приостановке работ, а концессионное соглашение не расторгнуто, то есть действует», — заявил «URA.RU» представитель «Водоотведения». 31 июля на очистные прибыли экскаваторы, нанятые администрацией Бакала, и вырыли на выездной дороге яму.

«Пришлось пойти на самые крайние меры, — признается „URA.RU“ источник в администрации Саткинского района. — Иначе их было не остановить. Но заодно провели ремонтные работы». В «Водоотведении» не растерялись, попросили пропустить «УАЗ», на котором был грунт. Эти грунтом засыпали яму, и очередная фура с коксом 4 августа, в субботу, отправилась в Челябинск. Этот грузовик полиция остановила в Златоусте.

«Будем судиться с мэрией, подали 3 августа заявление в полицию. Отправили иски в Саткинский городской суд. В настоящее время невозможен не только выезд, но и въезд на территорию, в том числе завоз материалов, необходимых для обеспечения работы объекта, в частности хлора. Нас тоже волнует экологическая ситуация», — заявил «URA.RU» представитель ООО «Водоотоведение».

«В полицию, в следственный комитет и в прокуратуру мы подали заявления еще в июле, сразу как стали вывозить кокс. Уже идет проверка. Сообщили и в Росприроднадзор, — заявил „URA.RU“ Андрей Зарочинцев. — Уведомили о случившемся вице-губернатора Сергея Шаля, а также министерство экологии, министерство имущества и природных ресурсов области. Это банальный рейдерский захват муниципального имущества, в духе девяностых. Кроме того, речь идет об экологической безопасности Сатки. Концессионное соглашение мы будем расторгать».

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