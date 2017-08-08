Минздрав России издал приказ для больниц об оперативной работе с онкологией. Теперь пациент с направлением должен попасть на консультацию к онкологу не позднее чем через пять дней, пройти обследование и начать лечение не позднее 15 дней с даты постановки предварительного диагноза. Эти изменения призваны повлиять на высокую смертность в стране. В Курганской области, лидирующей по смертности от раковых заболеваний, такие сроки называют нереальными. О том, как лечат рак в Зауралье, — в материале «URA.RU».
В Зауралье, по данным Росздравнадзора за 2016 год, показатель смертности от онкологии был самый высокий среди регионов России — 263,5 на 100 тысяч населения. Кроме того, область вошла в пятерку регионов, где реже всего выявляют опухоли на ранних стадиях — в 44,5% заболеваний.
В области один онкологический диспансер, куда приезжают пациенты со всех районов. В коридорах больницы вечные очереди: люди ждут приема по 1,5-2 часа. «Соседка по палате месяц ждала первичного приема по записи (и это норма), потом две недели после пункции ждала, положат ли ее в стационар. В больнице пролежала еще две недели просто так, потом 20 дней ждала анализ перед операцией. В итоге ей отказали в лечении, направили в Москву. Мол, такие сложные операции в Кургане не делают», — рассказывает пациентка онкодиспансера на правах анонимности. Самой собеседнице повезло больше, операцию провели в Кургане и успешно.
«В больнице вообще не бывает свободных коек. В некоторых отделениях люди лежат в коридорах. Хирурги и оперируют, и ведут приемы в поликлинике. Через них проходят десятки пациентов, не удивительно, что диагнозы ставят неточные, грубят и невнимательно относятся к больным, — продолжает она, — Какое может быть лечение, когда на всю область 12 онкологов, а больных — тысячи!».
«О том, кому и сколько заплатить, пациенты узнают друг от друга и у медперсонала. От страха и на всякий случай я тоже „занесла“ анестезиологам. Откровенных вымогательств не видела, но соседи по палате рассказывали, что есть и такие случаи. Говорят, что персонал особо не осторожничает и уверен, что больные все равно не пойдут жаловаться, — говорит женщина и тут же добавляет, — Хотя это от зависит от того, к какому врачу попадешь».
Быстро сделать и получить анализы в Кургане не получится, уверяют пациенты. Жительница города Мария Петрова (имя изменено, — примечание ред.) рассказала «URA.RU», что ее супругу требовалась остеосцинтиграфия (процедура выявляет метастазы в костях). «Как нам объяснили в Кургане, для обследования нужен препарат очень радиоактивный и очень дорогой, который привозят в область раз в месяц. На определенное число записывают всех пациентов. Чтобы успеть к операции, пришлось делать анализ в Тюмени, где его проводят каждый день», — рассказала женщина. Некоторые анализы в области вообще не проводятся, здесь только забирают материал. «Кто имеет возможность — старается лечится в других регионах», — вздыхают пациенты больницы.
Много жалоб поступает в курганскую лигу защитников пациентов. «Сейчас в регионе на выявление онкологии не хватает даже положенных ранее 45 дней. Люди годами не знают диагноза, особенно в сельской местности, где нет ни маммографов, ни УЗИ, ни МРТ. В деревнях кроме фельдшера вообще медработников нет. У медицинских работников нет разработанной маршрутизации — четкого алгоритма действий», — говорит председатель лиги, член общественного совета при департаменте здравоохранения Олег Кобяков. Это приводит к тому, что выявить на ранней стадии заболевание сложно.
Вторая проблема — низкое качество медицинской помощи онкобольным в Кургане. «Пациенты недовольны качеством операций, после которых швы гноятся, наступают осложнения. В результате, по неофициальным данным, 20-30% больных вынуждены ехать в Екатеринбург или Тюмень и переделывать операции, платить деньги», — говорит Кобяков. Сложно привлечь в регион специалистов из-за низких зарплат и скромного соцпакета, считает он.
Жалуются пациенты на грубость персонала и поборы (устно), на то, что не могут во время получить льготное лекарство. «Это такой клубок проблем, и как будет выкручиваться департамент — не представляю. Ситуация крайне запущена».
Кобяков уверен, что многое зависит и от медстрахования, которое «нужно развернуть к пациенту». «Фонд ОМС следит только за количественными показателями и правильным заполнение бумаг. За ошибки штрафуют врачей нещадно. Но качественного показателя я вообще не видел. Почему никого не волнует, человек выздоровел или нет? — говорит он. — В Катайской больнице прогремел скандал по поводу того, что там врачам зарплату снижают за смертность пациентов (-500 рублей). Бальная система — не уникальная, действует у преподавателей и учителей». Общественник предлагает ввести что-то подобное для онкологов.
Руководитель Росздравнадзора по Курганской области Николай Агаев уверен, что основная причина печального лидерства региона в рейтинге онкологических заболеваний — низкая настороженность врачей и пациентов. «Оборудование и диагностика у нас в регионе есть. Но врачи-онкологи работают только в онкодиспансере, больнице скорой помощи и Шадринской районной больнице. Во всех остальных больницах функцию онколога выполняют врачи других специальностей, которые не всегда могут определить признаки болезни на ранней стадии», — отмечает он. Кадровая проблема усугубляется и тем, что сельские жители «терпят» до последнего. «Департамент здравоохранения принимает меры. Вводят компьютерную диагностику по выходным, когда оборудование не так загружено. Но пока большого желания у жителей области не наблюдается», — отметил Агаев. Чиновник считает, распоряжение Минздрава выполнить реально, но подчеркивает, что «многое зависит и от пациентов».
Главный врач областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили ранее заявлял, что одна из причин печальной статистики — возрастное население Зауралья. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он отметил, что для выявления болезни на ранних стадиях в области начали проводить скрининги — массовые обследования на предмет выявления злокачественного новообразования у пациентов без симптомов этого заболевания. Пока обследуют курильщиков со стажем более тридцати лет, проводят тесты на выявление опухолей кишечника. Пришло оборудование и для диагностики рака шейки матки: планируется обследовать порядка 20 тысяч женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Онкологи каждую неделю выезжают в районы, курируют работу местных врачей. «Скоро будет подведен результат за полугодие, доклад будет представлен губернатору», — отметил главврач.
В 2016 году от рака умерли около 2,5 тысяч человек, что на 2% больше, чем в 2015 году. С января по май этого года, по данным Свердловскстата, в регионе умерли 811 человек.