В Башкирии взорвался газ, есть пострадавшие

В Башкортостане произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек
В Башкортостане произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек Фото:

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании на улице Технической. В результате инцидента пострадали 16 человек, из здания эвакуировали 15 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. 

«В Стерлитамаке на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 15 человека», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

К ликвидации последствий привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС: на месте работают 42 сотрудника и 15 единиц техники. В министерстве добавили, что ситуация находится на контроле, к месту происшествия направлен врио начальника Главного управления МЧС России по республике Алексей Головко. 

В настоящее время специалисты проводят обследование здания и выясняют причины происшествия. Эвакуированным оказывается необходимая помощь, состояние пострадавших уточняется. На месте продолжают работу экстренные службы региона. Отмечается, что взрыв произошел на территории крупнейшего предприятия республики — «Башкирская содовая компания».

