08 августа 2025

Зеленский анонсировал новые санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский решил ввести новый пакет санкций
Зеленский решил ввести новый пакет санкций Фото:

Украина введет новые санкции против России на фоне предстоящих переговоров РФ и США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале.

Ранее Украина уже синхронизировала свои санкции с европейскими ограничениями, введя меры против российского теневого танкерного флота, а также против десятков компаний и физических лиц из России, Китая, Ирана и других стран. Кроме того, Киев ввел отдельные санкции против российского военного производства, затрагивающие предприятия, добывающие редкоземельные металлы. Европейские страны, в том числе Франция, также заявляли о намерении усилить давление на Москву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина введет новые санкции против России на фоне предстоящих переговоров РФ и США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале. Ранее Украина уже синхронизировала свои санкции с европейскими ограничениями, введя меры против российского теневого танкерного флота, а также против десятков компаний и физических лиц из России, Китая, Ирана и других стран. Кроме того, Киев ввел отдельные санкции против российского военного производства, затрагивающие предприятия, добывающие редкоземельные металлы. Европейские страны, в том числе Франция, также заявляли о намерении усилить давление на Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...