Зеленский анонсировал новые санкции против России

Украина введет новые санкции против России на фоне предстоящих переговоров РФ и США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — заявил Зеленский в видеообращении, размещенном в его официальном telegram-канале.
Ранее Украина уже синхронизировала свои санкции с европейскими ограничениями, введя меры против российского теневого танкерного флота, а также против десятков компаний и физических лиц из России, Китая, Ирана и других стран. Кроме того, Киев ввел отдельные санкции против российского военного производства, затрагивающие предприятия, добывающие редкоземельные металлы. Европейские страны, в том числе Франция, также заявляли о намерении усилить давление на Москву.
