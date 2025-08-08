Какие праздники отмечают 9 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

День коренных народов, воздушных поцелуев и физкультурника отмечают 9 августа
Самые разные праздники отмечаются 9 августа 2025 года
Самые разные праздники отмечаются 9 августа 2025 года

Суббота, 9 августа 2025, отмечена важными социальными датами, такими как день коренных народов мира и день памяти жертв атомного удара в Нагасаки. Также этот день связан с коворкингом и воздушными поцелуями. В России празднуют день физкультурника. Верующие чтят память великомученика Пантелеимона, а в народе — Пантелеймон Кочанный. 9 августа родились Леонид Мясин, Михаил Зощенко, Туве Янссон, Майкл Корс, Уитни Хьюстон и Джиллиан Андерсон. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 9 августа 2025

Международный день коренных народов мира

Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, учрежденный Генассамблеей ООН в 1994 году. Дата выбрана в память о первом заседании рабочей группы по вопросам коренного населения, состоявшемся в 1982 году.

По данным ООН, в мире живет около 476 млн представителей коренных народов в 90 странах. Это менее 6% населения планеты, но на их долю приходится около 15% беднейших жителей Земли. Они являются носителями более 5 тысяч языков и культур, однако продолжают сталкиваться с бедностью, дискриминацией, утратой земель и разрушением традиционного образа жизни.

По данным ООН, в мире живет около 476 млн представителей коренных народов
По данным ООН, в мире живет около 476 млн представителей коренных народов
Фото:

В международном праве нет единого определения «коренных народов», но выделяют общие признаки: историческая связь с определенной территорией, сохранение языка, традиций и культуры, а также стремление к сохранению самобытности.

С 2022 года проходит Десятилетие языков коренных народов, направленное на сохранение и развитие исчезающих языков. Каждый год праздник проходит под определенной темой — от вопросов здравоохранения и миграции до роли женщин и применения искусственного интеллекта для защиты прав.

В России к коренным малочисленным народам относят группы численностью менее 50 тысяч человек, ведущие традиционный образ жизни на землях предков
В России к коренным малочисленным народам относят группы численностью менее 50 тысяч человек, ведущие традиционный образ жизни на землях предков
Фото:

В России таких этносов 47, включая ненцев, чукчей, эвэнов, водь и другие. Большинство проживает на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Их права закреплены 69-й статьей Конституции РФ, а государство предоставляет им специальные льготы и меры поддержки.

Праздник сопровождается культурными и образовательными мероприятиями — выставками, мастер-классами, показами национальных видов спорта и кухни. Он напоминает о важности сохранения культурного многообразия и гармонии между человеком и природой.

День памяти жертв атомного удара в Нагасаки

9 августа 1945 года в 11:02 над Нагасаки вспыхнула ослепительная вспышка, а спустя мгновение в небо взметнулось гигантское грибовидное облако. Этот момент навсегда изменил историю города и мира: американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу «Толстяк» мощностью 21 килотонна, разорвавшуюся на высоте около полукилометра.

В радиусе километра люди и животные погибли мгновенно, в двух километрах — рухнуло почти все жилье
В радиусе километра люди и животные погибли мгновенно, в двух километрах — рухнуло почти все жилье
Фото:

Ударная волна и температура, достигающая нескольких тысяч градусов, уничтожали все на пути. Бумага и ткань вспыхивали даже в трех километрах от эпицентра. Из 52 тысяч зданий уцелело лишь 12%, остальные сгорели или были серьезно повреждены. По разным оценкам, в первые дни погибло от 60 до 80 тысяч человек.

С тех пор 9 августа в 11:02 Нагасаки замирает: удар колокола в Парке мира возвещает минуту молчания. Здесь собираются горожане, представители японского правительства и гости из Хиросимы.

Пережившие катастрофу призывают объединить усилия ради планеты, свободной от ядерного оружия
Пережившие катастрофу призывают объединить усилия ради планеты, свободной от ядерного оружия
Фото:

На официальном сайте мэрии города опубликовано послание, где сказано, что руины храмов, обугленные вещи и плавленое стекло до сих пор напоминают о трагедии. Пережившие катастрофу призывают объединить усилия ради планеты, свободной от ядерного оружия.

Сегодня в Японии около четверти миллиона человек имеют официальный статус пострадавших от атомных бомбардировок. Ежегодно 6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки по всей стране вспоминают жертв одной из самых страшных трагедий XX века, навсегда оставшейся в памяти человечества.

Международный день коворкинга

Коворкинг — это формат совместной работы, где под одной крышей встречаются фрилансеры, предприниматели, стартаперы и креативные специалисты. Здесь можно не только арендовать рабочее место, но и обменяться опытом, найти партнеров или вдохновение для новых проектов.

Международный день коворкинга начали отмечать в 2010 году
Международный день коворкинга начали отмечать в 2010 году
Фото:

Истоки движения уходят в 1990-е, когда в США и Германии появились хакерспейсы — пространства для обмена знаниями в IT и технических сферах. Взносы участников шли на развитие оборудования и инфраструктуры. Одним из прообразов современных коворкингов стал венский центр Schraubenfabrik (2002), выросший из небольшой предпринимательской группы в полноценное пространство для совместной работы.

Официальным «отцом» коворкинга считают программиста Брэда Нойберга, который в 2005 году открыл в Сан-Франциско группу Spiral Muse Coworking. Термин же придумал «теоретик веселья» Бернард Ковен, описав им равноправный подход к решению задач.

в России первый открылся в 2008 году в Екатеринбурге.
в России первый открылся в 2008 году в Екатеринбурге.
Фото:

Международный день коворкинга начали отмечать в 2010 году по инициативе бразильца Каду де Кастро Алвеса, владельца одного из таких центров. Сегодня праздник стал поводом подвести итоги, обсудить достижения и вдохновить новых участников движения.

Коворкинги активно развиваются во всем мире: в Индии их более 500, в США — тысячи, а в России первый открылся в 2008 году в Екатеринбурге. Сейчас они работают в большинстве крупных городов, а в Москве проект получает поддержку на государственном уровне.

Всемирный день книголюбов

Всемирный день книголюбов ежегодно отмечается 9 августа. Этот праздник появился в США как Национальный день любителей чтения, но быстро вышел за пределы страны, став неофициальным международным событием. Его с одинаковым энтузиазмом встречают писатели, поэты, издатели, сотрудники типографий, библиотекари и, конечно, читатели.

Любовь к книгам живет в разных культурах. Для одних чтение — это тихий вечер дома с бумажным томом, для других — новые электронные форматы, позволяющие носить целую библиотеку в кармане. Есть те, кто покупает книги, и те, кто предпочитает библиотеки. Но в любом случае книга — это мир идей и историй, развивающий воображение, речь, память и способность мыслить.

Для настоящего книголюба этот день — отличный повод поделиться любимыми цитатами, обсудить прочитанное и просто забыть о суете
Для настоящего книголюба этот день — отличный повод поделиться любимыми цитатами, обсудить прочитанное и просто забыть о суете
Фото:

Часто любовь к чтению начинается в детстве. Родители, читающие ребенку сказки и хорошие произведения, помогают формировать его внутренний мир, учат доброте и отзывчивости. Поэтому 9 августа можно посвятить чтению вслух детям, погружению в давно любимый роман или знакомству с новым произведением.

В этот день книжные магазины и издательства проводят выставки, распродажи, презентации, творческие встречи. Писатели дарят автографы, а начинающие авторы пробуют силы на поэтических и прозаических чтениях. В Санкт-Петербурге, например, 9 августа можно услышать стихи прямо на улицах. 

ЮНЕСКО ежегодно присуждает звание самой читающей столицы мира — сейчас этот титул носит Шарджа, а ранее им обладал Куала-Лумпур. Есть надежда, что однажды среди лидеров окажется и Москва. Кстати, исследования ВЦИОМ показывают: за последние пять лет число читающих россиян выросло на 8%, достигнув 53% населения.

День воздушных поцелуев

День воздушных поцелуев — праздник, который легко отметить
День воздушных поцелуев — праздник, который легко отметить
Фото:

День воздушных поцелуев отмечают 9 августа — один из самых романтичных праздников уходящего лета. Он посвящен нежным жестам, легкому флирту и знакам внимания, которые говорят о симпатии без слов.

Истоки воздушного поцелуя уходят в античность. Древние римляне, не имея возможности дотронуться до гигантских статуй богов в храмах, прикладывали ладонь к губам и «отправляли» поцелуй через воздух. Позже этот жест стали использовать и в знак почтения к императорам. В Средневековье, во времена эпидемий, воздушный поцелуй стал спасением — он позволял выражать чувства, не подвергая себя риску.

Отличный повод послать знак внимания любимому человеку, другу или просто хорошему знакомому
Отличный повод послать знак внимания любимому человеку, другу или просто хорошему знакомому
Фото:

В разных странах этот жест получил свое значение. В Индии, где телесные контакты строго ограничены, им выражают симпатию и благодарность, а в Таиланде — как символ уважения к старшим. Современная версия праздника родилась в соцсетях: теперь воздушные поцелуи живут и в виртуальном мире — в виде эмодзи с сердечками и отпечатками губ.

9 августа — отличный повод послать такой знак внимания любимому человеку, другу или просто хорошему знакомому. Иногда одно «прикосновение через воздух» говорит о чувствах больше, чем длинные признания.

Российский праздник 9 августа 2025

День физкультурника

День физкультурника в России отмечают во вторую субботу августа. В 2025 году он выпадает на 9 августа. Праздник имеет официальный статус и закреплен в законодательстве. Его история уходит в 1930-е годы, когда в стране активно развивалась физическая культура и спорт.

Первый массовый парад физкультурников прошел в 1919 году на Красной площади. В 1936-м стартовали всесоюзные парады, в которых участвовали лучшие спортсмены союзных республик. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР учредил Всесоюзный день физкультурника. Первое торжество в честь нового праздника состоялось 18 июля того же года и было запечатлено в документальных фильмах.

История праздника уходит в 1930-е годы
История праздника уходит в 1930-е годы
Фото:

С годами парады сменили спартакиады и спортивные соревнования, а в 1980 году дата праздника была официально закреплена. Сегодня День физкультурника отмечают тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и все, кто выбирает активный образ жизни. В России ежегодно проводится более 700 массовых мероприятий — от «Лыжни России» до «Кросса нации», которые привлекают десятки миллионов участников.

Православный праздник 9 августа 2025

Память великомученика и целителя Пантелеимона

Ежегодно 9 августа православные вспоминают Великомученика Пантелеимона. Этот преподобный был покровителем врачей и всех, кто нуждается в помощи. Он родился в конце III века в Никомидии, в знатной семье.

Отец мальчика язычником, мать — христианкой. Получив хорошее образование, Пантолеон (так его звали до крещения, что означало «лев во всем») изучал медицину и стал придворным врачом императора Максимиана.

Имя Пантолеон означало «лев во всем»
Имя Пантолеон означало «лев во всем»
Фото:

Учение Христа он принял от священника Ермолая, после чего получил имя Пантелеимон — «всемилостивый». Лечил больных бесплатно, помогал заключенным и нищим, соединяя врачебное дело с молитвой. По преданию, он воскресил умершего мальчика и исцелил слепого, что вызвало зависть коллег-язычников.

По доносу был схвачен и подвергнут мучениям: его жгли, пытались утопить и растерзать, но он оставался невредим. Перед казнью Пантелеимон помолился о спасении палачей, а из его ран вместо крови вытекло молоко; дерево, к которому его привязали, зацвело. Мощи святого разошлись по всему миру, а глава хранится на Афоне в монастыре Святого Пантелеимона. В его честь совершают молебны о здравии и исцелении.

Народный праздник 9 августа 2025

Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный

Великомученик Пантелеимон лечил больных бесплатно, помогал узникам и нищим. По преданию, за отказ отречься от веры был обезглавлен, а дерево, к которому его привязали, расцвело.

На Руси святого почитали как «безмездного целителя» и заступника от болезней. В этот день в церквях освящали воду, колоски первого урожая и целебные травы, которые собирали по особым заговорам. Считалось, что работать в поле нельзя — иначе гроза «спалит» хлеб.

Капуста была главным символом этого дня
Капуста была главным символом этого дня
Фото:

Один из народных эпитетов святого — Пантелеймон Кочанный: к началу августа завиваются капустные вилки, поэтому хозяйки пекли пирожки с капустой и угощали детей и нищих «на будущий урожай».

Также в этот день навещали больных, раздавали милостыню, устраивали престольные праздники и крестные ходы к целебным источникам. В народе говорили: «Кому молит Пантелей — тому и врач не надобен».

Приметы и поверья

Традиционно Пантелеймон Кочанный был богат на народные приметы. Большое количество желудей предвещало хороший урожай, а много росы — теплый сентябрь. Ясная погода сулила теплую осень, а низкие облака — прохладу. Утренний туман обещал затяжной дождь, а буйный ветер — перемену погоды.

Низкие облака 9 августа предвещали скорую прохладу
Низкие облака 9 августа предвещали скорую прохладу
Фото:

Наблюдали и за насекомыми. Бегущие муравьи в домик — к скорому дождю, а скачущие кузнечики к хорошей погоде.

Что можно и нельзя делать 9 августа

Что считалось благоприятным

Традиционно 9 августа считается днем, когда особенно важно уделить внимание своему здоровью. В этот день принято посещать врачей, особенно если речь идет о плановых осмотрах или профилактических процедурах. Считается, что обращение к медицинским специалистам в праздник великомученика и целителя Пантелеимона помогает получить благословение на скорейшее исцеление и сохранение здоровья на долгие годы.

Многие верующие также посещают храмы, ставят свечи и молятся о здоровье своих близких, а после службы освящают воду, которую используют дома как святыню и целебное средство.

В этот день стоит проверить свое здоровье
В этот день стоит проверить свое здоровье
Фото:

По народной традиции 9 августа — последний благоприятный день для сбора лекарственных растений. Травники отправляются в леса и на поля, чтобы собрать лечебные травы, которые затем высушивают и хранят впрок на зиму. Считается, что именно в праздник Пантелеимона растения приобретают максимальную силу и лечебные свойства.

Сбор трав сопровождается молитвами, специальными заговорами и ритуалами, чтобы сохранить целебную энергию природы. Заготовленные в этот день травы использовали в народной медицине для приготовления настоев, отваров и примочек.

9 августа крестьяне собирали лекарственные травы
9 августа крестьяне собирали лекарственные травы
Фото:

В народе 9 августа ассоциируется с началом сбора капусты — одного из самых важных и популярных овощей на Руси. Хозяйки готовили из свежей капусты разнообразные блюда — от традиционных щей до салатов с капустной начинкой. Кроме того, было принято печь пироги и угощать ими детей, бедных и странников, чтобы привлечь благополучие и хороший урожай в будущем году. 

Чего нельзя было делать

В этот день в огородах и на полях строго запрещалось выполнять тяжелую работу, чтобы не навлечь на себя гнев святого и не испортить урожай — существовало поверье, что «Пантелеймон может спалить хлеб грозой», если нарушить покой земли.

Начинать новые дела 9 августа не рекомендуется
Начинать новые дела 9 августа не рекомендуется
Фото:

Также следовало выходить из дома без нужды, особенно во время грозы и молний — это связано с поверьями о гневе небес. Начинать новые дела и принимать важные решения — все начинания в этот день могут закончиться неудачей.

Пересчитывать деньги и давать в долг — чтобы избежать финансовых потерь. Отказывать в помощи нуждающимся и быть равнодушным к чужой беде — это день милосердия, и отказ может лишить благословения святого.

Знаменитости, родившиеся 9 августа

  • Иоганн Михаэль Бах (1648–1694) — немецкий композитор эпохи барокко. Сын Генриха Баха, брат Иоганна Христофа Баха, тесть Иоганна Себастьяна Баха.
  • Уильям Мортон (1819–1868) — американский стоматолог и хирург, впервые успешно применил эфир в качестве анестетика. Считается первооткрывателем общей анестезии, то есть наркоза.
  • Джон Уильям Годвард (1861–1922) — английский художник-неоклассицист, причисляется к «Мраморной школе».
  • Михаил Зощенко (1894–1958) — советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской и советской литературы.
  • Леонид Мясин (1896–1979) — танцовщик и хореограф. Поставил более 70 одноактовых балетов. С 1914 года входил в труппу Большого театра, затем выступал в Русском балете Дягилева.
  • Памела Трэверс (1889–1996) — английская актриса и писательница, в основном известна как автор серии детских книг о Мэри Поппинс.
  • Туве Янссон (1914–2001) — финская писательница, художница, иллюстратор. Обрела всемирную известность благодаря своим книгам о муми-троллях.
  • Роберт Олдрич (1918–1983) — американский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Известен такими фильмами, как «Целуй меня насмерть», «Что случилось с Бэби Джейн?» и «Грязная дюжина».
  • Мелани Гриффит (род. 1957) — американская актриса кино и телевидения. Обладательница премии «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» и «Эмми».
  • Майкл Корс (род. 1959) — американский модельер, основатель модного бренда Michael Kors, совладелец холдинга Capri Holdings, владеющего брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.
  • Уитни Хьюстон (1963–2012) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки.
  • Джиллиан Андерсон (род. 1968) — американо-британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, активистка и писательница. Наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы».
  • Анна Кендрик (род. 1985) — американская актриса и певица. Известна ролями в комедиях, драмах и мюзиклах.

