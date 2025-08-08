Какие праздники отмечают 9 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Суббота, 9 августа 2025, отмечена важными социальными датами, такими как день коренных народов мира и день памяти жертв атомного удара в Нагасаки. Также этот день связан с коворкингом и воздушными поцелуями. В России празднуют день физкультурника. Верующие чтят память великомученика Пантелеимона, а в народе — Пантелеймон Кочанный. 9 августа родились Леонид Мясин, Михаил Зощенко, Туве Янссон, Майкл Корс, Уитни Хьюстон и Джиллиан Андерсон. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 9 августа 2025
Международный день коренных народов мира
Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, учрежденный Генассамблеей ООН в 1994 году. Дата выбрана в память о первом заседании рабочей группы по вопросам коренного населения, состоявшемся в 1982 году.
По данным ООН, в мире живет около 476 млн представителей коренных народов в 90 странах. Это менее 6% населения планеты, но на их долю приходится около 15% беднейших жителей Земли. Они являются носителями более 5 тысяч языков и культур, однако продолжают сталкиваться с бедностью, дискриминацией, утратой земель и разрушением традиционного образа жизни.
В международном праве нет единого определения «коренных народов», но выделяют общие признаки: историческая связь с определенной территорией, сохранение языка, традиций и культуры, а также стремление к сохранению самобытности.
С 2022 года проходит Десятилетие языков коренных народов, направленное на сохранение и развитие исчезающих языков. Каждый год праздник проходит под определенной темой — от вопросов здравоохранения и миграции до роли женщин и применения искусственного интеллекта для защиты прав.
В России таких этносов 47, включая ненцев, чукчей, эвэнов, водь и другие. Большинство проживает на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Их права закреплены 69-й статьей Конституции РФ, а государство предоставляет им специальные льготы и меры поддержки.
Праздник сопровождается культурными и образовательными мероприятиями — выставками, мастер-классами, показами национальных видов спорта и кухни. Он напоминает о важности сохранения культурного многообразия и гармонии между человеком и природой.
День памяти жертв атомного удара в Нагасаки
9 августа 1945 года в 11:02 над Нагасаки вспыхнула ослепительная вспышка, а спустя мгновение в небо взметнулось гигантское грибовидное облако. Этот момент навсегда изменил историю города и мира: американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу «Толстяк» мощностью 21 килотонна, разорвавшуюся на высоте около полукилометра.
Ударная волна и температура, достигающая нескольких тысяч градусов, уничтожали все на пути. Бумага и ткань вспыхивали даже в трех километрах от эпицентра. Из 52 тысяч зданий уцелело лишь 12%, остальные сгорели или были серьезно повреждены. По разным оценкам, в первые дни погибло от 60 до 80 тысяч человек.
С тех пор 9 августа в 11:02 Нагасаки замирает: удар колокола в Парке мира возвещает минуту молчания. Здесь собираются горожане, представители японского правительства и гости из Хиросимы.
На официальном сайте мэрии города опубликовано послание, где сказано, что руины храмов, обугленные вещи и плавленое стекло до сих пор напоминают о трагедии. Пережившие катастрофу призывают объединить усилия ради планеты, свободной от ядерного оружия.
Сегодня в Японии около четверти миллиона человек имеют официальный статус пострадавших от атомных бомбардировок. Ежегодно 6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки по всей стране вспоминают жертв одной из самых страшных трагедий XX века, навсегда оставшейся в памяти человечества.
Международный день коворкинга
Коворкинг — это формат совместной работы, где под одной крышей встречаются фрилансеры, предприниматели, стартаперы и креативные специалисты. Здесь можно не только арендовать рабочее место, но и обменяться опытом, найти партнеров или вдохновение для новых проектов.
Истоки движения уходят в 1990-е, когда в США и Германии появились хакерспейсы — пространства для обмена знаниями в IT и технических сферах. Взносы участников шли на развитие оборудования и инфраструктуры. Одним из прообразов современных коворкингов стал венский центр Schraubenfabrik (2002), выросший из небольшой предпринимательской группы в полноценное пространство для совместной работы.
Официальным «отцом» коворкинга считают программиста Брэда Нойберга, который в 2005 году открыл в Сан-Франциско группу Spiral Muse Coworking. Термин же придумал «теоретик веселья» Бернард Ковен, описав им равноправный подход к решению задач.
Международный день коворкинга начали отмечать в 2010 году по инициативе бразильца Каду де Кастро Алвеса, владельца одного из таких центров. Сегодня праздник стал поводом подвести итоги, обсудить достижения и вдохновить новых участников движения.
Коворкинги активно развиваются во всем мире: в Индии их более 500, в США — тысячи, а в России первый открылся в 2008 году в Екатеринбурге. Сейчас они работают в большинстве крупных городов, а в Москве проект получает поддержку на государственном уровне.
Всемирный день книголюбов
Всемирный день книголюбов ежегодно отмечается 9 августа. Этот праздник появился в США как Национальный день любителей чтения, но быстро вышел за пределы страны, став неофициальным международным событием. Его с одинаковым энтузиазмом встречают писатели, поэты, издатели, сотрудники типографий, библиотекари и, конечно, читатели.
Любовь к книгам живет в разных культурах. Для одних чтение — это тихий вечер дома с бумажным томом, для других — новые электронные форматы, позволяющие носить целую библиотеку в кармане. Есть те, кто покупает книги, и те, кто предпочитает библиотеки. Но в любом случае книга — это мир идей и историй, развивающий воображение, речь, память и способность мыслить.
Часто любовь к чтению начинается в детстве. Родители, читающие ребенку сказки и хорошие произведения, помогают формировать его внутренний мир, учат доброте и отзывчивости. Поэтому 9 августа можно посвятить чтению вслух детям, погружению в давно любимый роман или знакомству с новым произведением.
В этот день книжные магазины и издательства проводят выставки, распродажи, презентации, творческие встречи. Писатели дарят автографы, а начинающие авторы пробуют силы на поэтических и прозаических чтениях. В Санкт-Петербурге, например, 9 августа можно услышать стихи прямо на улицах.
ЮНЕСКО ежегодно присуждает звание самой читающей столицы мира — сейчас этот титул носит Шарджа, а ранее им обладал Куала-Лумпур. Есть надежда, что однажды среди лидеров окажется и Москва. Кстати, исследования ВЦИОМ показывают: за последние пять лет число читающих россиян выросло на 8%, достигнув 53% населения.
День воздушных поцелуев
День воздушных поцелуев отмечают 9 августа — один из самых романтичных праздников уходящего лета. Он посвящен нежным жестам, легкому флирту и знакам внимания, которые говорят о симпатии без слов.
Истоки воздушного поцелуя уходят в античность. Древние римляне, не имея возможности дотронуться до гигантских статуй богов в храмах, прикладывали ладонь к губам и «отправляли» поцелуй через воздух. Позже этот жест стали использовать и в знак почтения к императорам. В Средневековье, во времена эпидемий, воздушный поцелуй стал спасением — он позволял выражать чувства, не подвергая себя риску.
В разных странах этот жест получил свое значение. В Индии, где телесные контакты строго ограничены, им выражают симпатию и благодарность, а в Таиланде — как символ уважения к старшим. Современная версия праздника родилась в соцсетях: теперь воздушные поцелуи живут и в виртуальном мире — в виде эмодзи с сердечками и отпечатками губ.
9 августа — отличный повод послать такой знак внимания любимому человеку, другу или просто хорошему знакомому. Иногда одно «прикосновение через воздух» говорит о чувствах больше, чем длинные признания.
Российский праздник 9 августа 2025
День физкультурника
День физкультурника в России отмечают во вторую субботу августа. В 2025 году он выпадает на 9 августа. Праздник имеет официальный статус и закреплен в законодательстве. Его история уходит в 1930-е годы, когда в стране активно развивалась физическая культура и спорт.
Первый массовый парад физкультурников прошел в 1919 году на Красной площади. В 1936-м стартовали всесоюзные парады, в которых участвовали лучшие спортсмены союзных республик. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР учредил Всесоюзный день физкультурника. Первое торжество в честь нового праздника состоялось 18 июля того же года и было запечатлено в документальных фильмах.
С годами парады сменили спартакиады и спортивные соревнования, а в 1980 году дата праздника была официально закреплена. Сегодня День физкультурника отмечают тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и все, кто выбирает активный образ жизни. В России ежегодно проводится более 700 массовых мероприятий — от «Лыжни России» до «Кросса нации», которые привлекают десятки миллионов участников.
Православный праздник 9 августа 2025
Память великомученика и целителя Пантелеимона
Ежегодно 9 августа православные вспоминают Великомученика Пантелеимона. Этот преподобный был покровителем врачей и всех, кто нуждается в помощи. Он родился в конце III века в Никомидии, в знатной семье.
Отец мальчика язычником, мать — христианкой. Получив хорошее образование, Пантолеон (так его звали до крещения, что означало «лев во всем») изучал медицину и стал придворным врачом императора Максимиана.
Учение Христа он принял от священника Ермолая, после чего получил имя Пантелеимон — «всемилостивый». Лечил больных бесплатно, помогал заключенным и нищим, соединяя врачебное дело с молитвой. По преданию, он воскресил умершего мальчика и исцелил слепого, что вызвало зависть коллег-язычников.
По доносу был схвачен и подвергнут мучениям: его жгли, пытались утопить и растерзать, но он оставался невредим. Перед казнью Пантелеимон помолился о спасении палачей, а из его ран вместо крови вытекло молоко; дерево, к которому его привязали, зацвело. Мощи святого разошлись по всему миру, а глава хранится на Афоне в монастыре Святого Пантелеимона. В его честь совершают молебны о здравии и исцелении.
Народный праздник 9 августа 2025
Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный
Великомученик Пантелеимон лечил больных бесплатно, помогал узникам и нищим. По преданию, за отказ отречься от веры был обезглавлен, а дерево, к которому его привязали, расцвело.
На Руси святого почитали как «безмездного целителя» и заступника от болезней. В этот день в церквях освящали воду, колоски первого урожая и целебные травы, которые собирали по особым заговорам. Считалось, что работать в поле нельзя — иначе гроза «спалит» хлеб.
Один из народных эпитетов святого — Пантелеймон Кочанный: к началу августа завиваются капустные вилки, поэтому хозяйки пекли пирожки с капустой и угощали детей и нищих «на будущий урожай».
Также в этот день навещали больных, раздавали милостыню, устраивали престольные праздники и крестные ходы к целебным источникам. В народе говорили: «Кому молит Пантелей — тому и врач не надобен».
Приметы и поверья
Традиционно Пантелеймон Кочанный был богат на народные приметы. Большое количество желудей предвещало хороший урожай, а много росы — теплый сентябрь. Ясная погода сулила теплую осень, а низкие облака — прохладу. Утренний туман обещал затяжной дождь, а буйный ветер — перемену погоды.
Наблюдали и за насекомыми. Бегущие муравьи в домик — к скорому дождю, а скачущие кузнечики к хорошей погоде.
Что можно и нельзя делать 9 августа
Что считалось благоприятным
Традиционно 9 августа считается днем, когда особенно важно уделить внимание своему здоровью. В этот день принято посещать врачей, особенно если речь идет о плановых осмотрах или профилактических процедурах. Считается, что обращение к медицинским специалистам в праздник великомученика и целителя Пантелеимона помогает получить благословение на скорейшее исцеление и сохранение здоровья на долгие годы.
Многие верующие также посещают храмы, ставят свечи и молятся о здоровье своих близких, а после службы освящают воду, которую используют дома как святыню и целебное средство.
По народной традиции 9 августа — последний благоприятный день для сбора лекарственных растений. Травники отправляются в леса и на поля, чтобы собрать лечебные травы, которые затем высушивают и хранят впрок на зиму. Считается, что именно в праздник Пантелеимона растения приобретают максимальную силу и лечебные свойства.
Сбор трав сопровождается молитвами, специальными заговорами и ритуалами, чтобы сохранить целебную энергию природы. Заготовленные в этот день травы использовали в народной медицине для приготовления настоев, отваров и примочек.
В народе 9 августа ассоциируется с началом сбора капусты — одного из самых важных и популярных овощей на Руси. Хозяйки готовили из свежей капусты разнообразные блюда — от традиционных щей до салатов с капустной начинкой. Кроме того, было принято печь пироги и угощать ими детей, бедных и странников, чтобы привлечь благополучие и хороший урожай в будущем году.
Чего нельзя было делать
В этот день в огородах и на полях строго запрещалось выполнять тяжелую работу, чтобы не навлечь на себя гнев святого и не испортить урожай — существовало поверье, что «Пантелеймон может спалить хлеб грозой», если нарушить покой земли.
Также следовало выходить из дома без нужды, особенно во время грозы и молний — это связано с поверьями о гневе небес. Начинать новые дела и принимать важные решения — все начинания в этот день могут закончиться неудачей.
Пересчитывать деньги и давать в долг — чтобы избежать финансовых потерь. Отказывать в помощи нуждающимся и быть равнодушным к чужой беде — это день милосердия, и отказ может лишить благословения святого.
Знаменитости, родившиеся 9 августа
- Иоганн Михаэль Бах (1648–1694) — немецкий композитор эпохи барокко. Сын Генриха Баха, брат Иоганна Христофа Баха, тесть Иоганна Себастьяна Баха.
- Уильям Мортон (1819–1868) — американский стоматолог и хирург, впервые успешно применил эфир в качестве анестетика. Считается первооткрывателем общей анестезии, то есть наркоза.
- Джон Уильям Годвард (1861–1922) — английский художник-неоклассицист, причисляется к «Мраморной школе».
- Михаил Зощенко (1894–1958) — советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской и советской литературы.
- Леонид Мясин (1896–1979) — танцовщик и хореограф. Поставил более 70 одноактовых балетов. С 1914 года входил в труппу Большого театра, затем выступал в Русском балете Дягилева.
- Памела Трэверс (1889–1996) — английская актриса и писательница, в основном известна как автор серии детских книг о Мэри Поппинс.
- Туве Янссон (1914–2001) — финская писательница, художница, иллюстратор. Обрела всемирную известность благодаря своим книгам о муми-троллях.
- Роберт Олдрич (1918–1983) — американский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Известен такими фильмами, как «Целуй меня насмерть», «Что случилось с Бэби Джейн?» и «Грязная дюжина».
- Мелани Гриффит (род. 1957) — американская актриса кино и телевидения. Обладательница премии «Золотой глобус», а также номинантка на «Оскар» и «Эмми».
- Майкл Корс (род. 1959) — американский модельер, основатель модного бренда Michael Kors, совладелец холдинга Capri Holdings, владеющего брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.
- Уитни Хьюстон (1963–2012) — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки.
- Джиллиан Андерсон (род. 1968) — американо-британская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, активистка и писательница. Наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы».
- Анна Кендрик (род. 1985) — американская актриса и певица. Известна ролями в комедиях, драмах и мюзиклах.
