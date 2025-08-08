Тест по произведениям Максима Горького: проверь, насколько хорошо ты знаком с творчеством писателя

Весь мир 9 августа 2025 года отмечает День книголюбов. Этот праздник — прекрасная возможность вспомнить о великих писателях, чьи произведения вдохновляют. В этот день хочется освежить память об одном из самых международно известных советских писателей — Максиме Горьком. Его глубокие социальные смыслы и яркие образы завоевали признание читателей. Заслуги Горького было настолько значительным, что его пять раз выдвигали на соискание Нобелевской премии по литературе. Творческое наследие Максима Горького продолжает изучаться в школах и университетах по всему миру. Тест URA.RU определит твои знания о рассказах классика.
