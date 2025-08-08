Юрист раскрыл, чем грозит использование слова «хохол»

Сленговое слово «хохол» не является запрещенным, поскольку может использоваться в художественных произведениях и самими украинцами без негативного подтекста. Однако вкупе с другими оскорбительными высказываниями, которые унижают человеческое достоинство по национальному признаку, суд может квалифицировать это как преступление по уголовной статье. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Именно использование этнических клише в уничижительном ключе с целью оскорбления и разжигания неприязни приводит к наказанию по статье о возбуждении ненависти. Допустим, если слово использовалось вкупе с другими оскорбительными фразами именно для унижения человека по национальности в публичном пространстве (чате дома)», — процитировал слова Хаминского канал RT.
При этом юрист рекомендовал избегать использования выражений, которые могут быть восприняты как оскорбление по национальному признаку, с целью минимизации правовых рисков и сохранения атмосферы взаимоуважения. Суд не вводил прямой запрет на конкретное слово, подчеркнул он.
Как сообщало URA.RU ранее, Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Причиной привлечения к административной ответственности стали сообщения со словом «хохлы», которые женщина оставила в групповом чате в мессенджере Viber.
