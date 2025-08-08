Юрист раскрыл, чем грозит использование слова «хохол»

Юрист Хаминский: использовать слово «хохол» в качестве ругательства запрещено
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Употребление слова в конкретном контексте может повлечь наказание по уголовной статье
Употребление слова в конкретном контексте может повлечь наказание по уголовной статье Фото:

Сленговое слово «хохол» не является запрещенным, поскольку может использоваться в художественных произведениях и самими украинцами без негативного подтекста. Однако вкупе с другими оскорбительными высказываниями, которые унижают человеческое достоинство по национальному признаку, суд может квалифицировать это как преступление по уголовной статье. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Именно использование этнических клише в уничижительном ключе с целью оскорбления и разжигания неприязни приводит к наказанию по статье о возбуждении ненависти. Допустим, если слово использовалось вкупе с другими оскорбительными фразами именно для унижения человека по национальности в публичном пространстве (чате дома)», — процитировал слова Хаминского канал RT.

При этом юрист рекомендовал избегать использования выражений, которые могут быть восприняты как оскорбление по национальному признаку, с целью минимизации правовых рисков и сохранения атмосферы взаимоуважения. Суд не вводил прямой запрет на конкретное слово, подчеркнул он.

Как сообщало URA.RU ранее, Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Причиной привлечения к административной ответственности стали сообщения со словом «хохлы», которые женщина оставила в групповом чате в мессенджере Viber.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сленговое слово «хохол» не является запрещенным, поскольку может использоваться в художественных произведениях и самими украинцами без негативного подтекста. Однако вкупе с другими оскорбительными высказываниями, которые унижают человеческое достоинство по национальному признаку, суд может квалифицировать это как преступление по уголовной статье. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Именно использование этнических клише в уничижительном ключе с целью оскорбления и разжигания неприязни приводит к наказанию по статье о возбуждении ненависти. Допустим, если слово использовалось вкупе с другими оскорбительными фразами именно для унижения человека по национальности в публичном пространстве (чате дома)», — процитировал слова Хаминского канал RT. При этом юрист рекомендовал избегать использования выражений, которые могут быть восприняты как оскорбление по национальному признаку, с целью минимизации правовых рисков и сохранения атмосферы взаимоуважения. Суд не вводил прямой запрет на конкретное слово, подчеркнул он. Как сообщало URA.RU ранее, Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти по национальному признаку. Причиной привлечения к административной ответственности стали сообщения со словом «хохлы», которые женщина оставила в групповом чате в мессенджере Viber.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...