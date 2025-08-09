Путин станет первым из лидеров РФ, кто посетит Аляску

Владимир Путин станет первым российским главой государства, который посетит Аляску. До настоящего времени ни один из руководителей России не совершал визиты в этот американский штат.
В советский период Соединенные Штаты посещали Никита Хрущев, Алексей Косыгин и Леонид Брежнев. Михаил Горбачев бывал в США трижды, а Борис Ельцин — пять раз. В должности премьер-министра Виктор Черномырдин посещал страну четыре раза, по одному визиту совершили Сергей Степашин и Михаил Касьянов.
Находясь на посту президента, Дмитрий Медведев посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Владимир Путин ранее бывал в Нью-Йорке, а также в штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний официальный визит президента России в Соединенные Штаты состоялся десять лет назад — в сентябре 2015 года.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча лидеров назначена на пятницу, 15 августа, и состоится на территории штата Аляска. Что известно о важном мероприятии к этому часу — в материале URA.RU.
