Названо место на Аляске, где могут встретиться Путин и Трамп

Глава центра безопасности США: Путин и Трамп, вероятно, встретятся в Анкоридже
Президент России Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп, вероятнее всего, проведут встречу на Аляске именно в городе Анкоридж. Об этом сообщил российским журналистам глава американского центра безопасности и устойчивости Арктики Ларри Хьюстон.

«Путин и Трамп, скорее всего, встретятся в Анкоридже, проблем с безопасностью не будет», — пояснил он в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, выбор Анкориджа обусловлен удобством для обеих сторон и нейтральностью площадки.

Встреча глав государств запланирована на 15 августа. Отмечается, что для Путина это станет первым визитом на Аляску в принципе. В последний раз российский глава посещал США в 2015 году. 

Анкоридж расположен в южной части штата Аляска. Там проживают свыше 291 247 человек по данным за 2020 год. Город является крупнейшим на Аляске.

