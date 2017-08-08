Влиятельная экс-чиновница делает имя на войне с ФСБ

13:11 08 августа 2017 0

8 августа Галина Постаногова дает пресс-конференцию, выводя свое преследование в публичную плоскость Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пока бывший руководитель пермского управления Росимущества собирался в отпуск, к нему нагрянули сотрудники ФСБ. Силовики выясняют, кому и на каких основаниях чиновники раздали земли, находившиеся в федеральной собственности. А Галина Постаногова, против которой возбуждено уголовное дело, начинает кампанию против силовиков — впервые в Пермском крае публично критикуют ФСБ. Продолжение громкой истории чревато громкими судебными процессами и разоблачениями. Подробности — в материале «URA.RU».

Экс-руководитель территориального управления (ТУ) Росимущества Галина Постаногова, на которую в свое время даже жаловались в Генпрокуратуру, стала фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Расследование ведет ФСБ, которая сейчас выясняет судьбу федеральных земель в Пермском районе.

В прошлом году команда Виктора Басаргина была под прицелом ФСБ, теперь силовики ударили и по недругам экс-губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сама Галина Постаногова отметила, что визит сотрудников ФСБ не стал сюрпризом — они на протяжении трех месяцев проводили в отношении нее проверку. Собеседница рассказала, что силовики пришли к ней домой в субботу, 5 августа, около 19:00 — за 12 часов до вылета ее семьи в отпуск. При этом экс-чиновница не впустила «гостей». «Я считаю, что сотрудники ФСБ просто решили сорвать нам отпуск — и им это удалось. Конечно, мы никуда не полетели. Я же законопослушный гражданин», — говорит Постаногова, которая сейчас находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе регионального управления ФСБ не стали комментировать факт возбуждения уголовного дела. Осведомленный собеседник рассказал «URA.RU», что поводом для преследования Постаноговой стали решения, принимаемые ей на посту руководителя ТУ Росимущества. В частности, ООО «Капитал-Девелопмент» в 2015 году получило в собственность несколько федеральных земельных участков в Пермском районе. Чиновница принимала решение о продаже без согласования с центральным аппаратом. Отсюда и подозрения в превышении должностных полномочий. Однако, по имеющейся информации, силовикам неоднократно поступали жалобы и на другие решения Постаноговой.

Галина Постаногова отмечает, что на участках, о которых идет речь, находились объекты недвижимости ООО «Капитал-Девелопмент», поэтому компания имела исключительное право на приобретение земли — согласования с центральным аппаратом не требовалось. «У меня нет абсолютно никаких сомнений в законности принятых решений. Уголовное преследование, о мотивах которого расскажу позже, я считаю незаконным», — добавила собеседница.

ООО «Капитал-Девелопмент» в прошлом году стало «Агропромышленным комплексом „Красава“». Получить комментарий по ситуации с участками от генерального директора этой структуры Николая Касеева не удалось — он сослался на занятость и прервал телефонный разговор. Примечательно, что этот топ-менеджер является также директором по управлению недвижимым имуществом «Пермской финансово-производственной группы» (ПФПГ) миллиардера Андрея Кузяева.

Команде Виктора Басаргина пришлось хорошенько подождать отставки Постаноговой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В территориальном управлении Росимущества Галина Постаногова работала с момента его появления в 2004 году. Зачастую ее называют выходцем из команды экс-губернатора Пермской области Юрия Трутнева, однако руководящий пост чиновница получила в 2010 году — уже в период правления Олега Чиркунова. Последнему приписывали неформальный контроль над всеми госучреждениями — от муниципальных администраций до краевого суда. Галина Постаногова же возглавляла ТУ Росимущества до октября 2015 года, после чего получила пост замруководителя. Однако после скандала с отстранением от исполнения обязанностей и назначения нового начальника чиновница осенью прошлого года покинула ведомство и занялась частной юридической практикой.

Источник, близкий к властям региона, отмечает, что реально Постаногова обладала большим влиянием, поэтому ее отставки добивалась команда прежнего губернатора Виктора Басаргина: «Росимущество фактически стало оппозицией властям, мешало губернатору-„варягу“. С одной стороны, агентство создавало проблемы, в частности, в строительстве нового терминала аэропорта и школы „Сколково“ на федеральных землях, с другой стороны — чиновникам и бизнесу мешали реализовывать и личные интересы. В какой-то момент Постаногова стала самостоятельным игроком, власти региона вообще не могли на нее воздействовать. При этом добиться ее увольнения долго не получалось. Но появившееся уголовное дело — возможно, это „привет“ от нового руководства ТУ Росимущества ну и очередное свидетельство тому, что силовики не прекратили свою работу после смены губернатора».

У Дениса Молодых должно быть много полезной силовикам информации Фото с сайта ТУ Росимущества в Пермском крае

Собеседник в структурах Росимущества считает, что уголовное дело не имеет политической подоплеки и стало результатом «ревизии» деятельности чиновницы. Теоретически, если следствие докажет незаконность принятых Постаноговой решений, то появится шанс отсудить земельные участки обратно в федеральную собственность. Сколько еще эпизодов расследуют силовики — пока непонятно.

Есть версия, что уголовное дело возбуждено не без содействия нового руководства ТУ Росимущества. Осенью 2016 года ведомство в статусе «и.о.» возглавил бывший замминистра транспорта Пермского края, уроженец Москвы Денис Молодых, которого называют ставленником команды экс-губернатора Басаргина. В феврале он был утвержден на должности.

Действительно ли новый руководитель сотрудничает со следствием — пока выяснить не удалось. В его приемной сначала сообщили, что Молодых находится на встрече, а на повторные звонки уже не ответили.