18:10 08 августа 2017 0

Эксперты связывают ажиотаж с выходом Сергея Удальцова с новой надеждой левой идеи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Осужденный за организацию беспорядков на Болотной площади координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов во вторник, 8 августа, освободился из колонии в Тамбове в связи с завершением срока наказания. Как сообщила Виолетта Волкова, его адвокат, «Удальцов освобожден, он уже с семьей».

В июле 2014 года Мосгорсуд признал Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева, виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке инициировать таковые на территории страны. В дальнейшем подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый.

Что ждет Удальцова на свободе, сможет ли он вернуться в большую политику, станет ли конкурентом Навального — на эти и другие вопросы «URA.RU» отвечает вместе с политологами и соратниками оппозиционера.

В чем основная интрига выхода на свободу Сергея Удальцова?

Ажитация вокруг выхода на свободу Сергея Удальцова связана с полной пустотой на левооппозиционном фланге. Об этом «URA.RU» заявил исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Нет недискредитированных лидеров, нет структур, нет денег, нет своих СМИ, нет ничего, кроме ожиданий и флэшбека из 2011 года. Сергей как будто человек из прошлого, человек из криогенной камеры, куда его затолкали в 2012 году», — пояснил Данилов.

Освобождение Удальцова положило начало дискуссии: что будет с левыми силами в России? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом он признал, что Удальцов действительно обладает лидерскими качествами, в определенной мере яркий, но при всем этом персонаж второго плана.

Лидер оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин называет Удальцова «очень известным парнем» и признает, что он «очень интересная политическая фигура». Яшин указывает на то, что оппозиционеров в последнее время часто отправляют в тюрьмы и выдавливают в эмиграцию: «У нас осталась не такая длинная кадровая скамейка, именно поэтому любая яркая фигура на оппозиционном фланге вызывает интерес».

Основная интрига связана даже не с Удальцовым. Его выход на свободу — это начало дискуссии вокруг того, что вообще будет с левыми силами в России, отмечает в беседе с «URA.RU» глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Сейчас эти силы раздроблены и многие из них представляют собой не публичные политические объединения, а скорее закрытые клубы. Их влияние невелико. Многие вообще не гнушаются ролью спойлеров власти во время выборов. Удальцов успел со многими поссориться — он человек плохо предсказуемый и неуживчивый. Посмотрим, какие силы захотят его принять, так как многие уже поспешили откреститься от него», — сказал Миронов.

Почему мы вообще стали всерьез обсуждать политических фриков?

Как пояснил «URA.RU» член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов, внимание аудитории к персоне Удальцова, а также обсуждение его действий можно объяснить во многом тем, что Удальцов — это «этакий представитель левачества, радикальных левых течений, бунтарь, романтик, революционер».

Фигура Удальцова интересна, но не опасна для власти, утверждают наблюдатели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Радикализм достаточно популярен среди молодежи во всем мире — вспомним хотя бы студенческие революции 60-х годов в Европе. Однако это политическое течение вряд ли может привлечь серьезное количество избирателей. Это лишь интрига, игра в политику, далекая от настоящей власти. На мой взгляд, относиться серьезно к радикалам не следует, но они активны, молоды, эмоциональны, креативны, чем и вызывают интерес», — говорит Иванов.

По его словам, «они создают „движуху“, видимость борьбы за свободу, „скидывание оков“. „Проблема в том, что наша политика достаточно консервативна, в ней нет интриги, нет ярких лидеров, которые привлекали бы своими идеями молодежь. Им неинтересно следить за политическими событиями, ходить на выборы. На это и делает ставку Удальцов и этим привлекает молодых людей. Так же, как в свое время были интересны молодежи Лимонов и НБП. Однако при наблюдении за подобными персонажами вспоминается выражение Черчилля: ‚Кто в молодости не был радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума‘, — резюмировал политолог.

Какие политические перспективы у Удальцова? Делаются ли на него теми или иными силами ставки?

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, у Удальцова нет серьезных политических перспектив. «Думаю, что власть в них тоже не верит. Нишевый политик, носитель радикальных левых взглядов. Сейчас начнутся очередные разборки оппозиции на тему, чьи заслуги больше и кто главней», — пояснил политолог.

Он полагает, что освобождение Удальцова, несмотря на искусственный подогрев темы, отразится на раскладе внутри оппозиции, но отразится не так сильно, как многим бы хотелось.

«Что касается власти, то для нее достаточно, что Удальцов не опасен, критикует либералов, публично поддержал присоединение Крыма к России и заявил о праве жителей юго-восточной Украины на самоопределение», — заявил Калачев.

Собеседник агентства убежден: Удальцов вряд ли сейчас готов к широкой оппозиционной коалиции, а значит, вполне впишется в стратегию «разделяй и властвуй». «Для оппозиционного движения каждый новый лидер — это не приобретение, а проблема», — резюмировал Калачев.

Может ли Удальцов пойти в противовес Алексею Навальному?

Писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов уверен: Удальцов не будет вступать в конфронтацию с Навальным. Однако не пойдет он и на союз с ним, полагает Лимонов.

«Думаю, в течение нескольких недель он должен осмотреться, проверить свою организацию, понять, в каком состоянии сегодня находится „Левый фронт“. Если в плохом, то, вполне возможно, он может примкнуть к КПРФ», — сказал Лимонов. Оппозиционер отметил, что «с либералами ему сегодня делать нечего»: «Они его бросили и не особо беспокоились о нем, пока он отбывал срок».

Напомним, что возглавляемый Удальцовым «Левый фронт» — леворадикальная организация, объединяющая сторонников социалистического развития в России, а также в других странах бывшего СССР. Главной целью организации декларируется построение социализма в России».

Политологи не верят ни в союз Удальцова и Навального, ни в их противостояние Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По мнению политолога Константина Калачева, соперником Навального Удальцов может стать только в медиа. «А нужен ли он Навальному как союзник — большой вопрос. Разница двух политиков в том, что Навальный прагматичен и идеологизирован, Удальцов же излишне идеологизирован и романтичен. Левацкая риторика может пользоваться спросом разве что у части молодежи. Может быть, фишка именно в этом», — предположил эксперт.

Политолог Вячеслав Данилов подозревает, что «власть захочет немного подраскрутить Сергея и „Левый фронт“ в надежде немного отнять популярность у Навального».

«Из него будут пытаться сделать левый противовес правой несистемной оппозиции. Я не думаю, что это здравая идея — накачивать Удальцова искусственно. Поскольку, так или иначе, это приведет к протестной мобилизации, которая в 2018 году не нужна. Да и риск тактического союза „навальнистов“ и леваков в стилистике 11/12 годов вполне существует», — предположил Данилов.

При этом он не верит в то, что Удальцов в силах оттянуть часть молодого электората у Навального: «Молодежь идет не за идеями, а за лидерами. Как лидер Навальный — в нынешней форме и состоянии — даст сто очков форы Удальцову.

Сажать Удальцова было серьезной тактической ошибкой властей. Это был сигнал как левым, так и практически всей мелкошерстной оппозиции: не высовывайтесь, ведите образ жизни обывателя. Именно на этом зачищенном поле расцвел чертополох Навального — он оказался одним-единственным на этом поле».

Данилов также напомнил, что Навальный и Удальцов — оба были на Болотной площади, но в дальнейшем разошлись, в том числе из-за разной позиции по вхождению Крыма в состав России. «Они оба популисты, мнения меняют как перчатки. Если будет нужно для конъюнктуры, скажут то, что от них хотят услышать», — уверен политолог.

Срок и уголовное дело придали Удальцову политический вес или же напротив дискредитировали в глазах оппозиции?

По мнению политолога Андрея Колядина, Удальцов всегда стоял особняком от основной политики. «Во-первых, он не либерал и не патриот. Он левый, радикальный социалист. Боец с плутократией», — заявил Колядин в разговоре с «URA.RU». Он полагает, что вышедший из тюрьмы оппозиционер «не успокоится». «Наверняка найдет свою аудиторию. Но угрожать существующему государственному строю будет вряд ли. В крайнем случае очередная провокаторша подставит свою физиономию под длань Удальцова на очередном уличном мероприятии и последний пойдет этапом вновь», — пояснил политолог.

Колядин подчеркнул, что «Удальцов не вино, которое после 4,5 лет „отсидки“ в дубовых бочках становится „гранд резерв“. А Удальцова просто не было на свободе. Испортился ли он или стал круче, покажет время», — добавил эксперт.

Политолог Андрей Колядин считает преждевременным списывать со счетов Удальцова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако, по мнению публициста Виктора Шендеровича, «нет сомнений в том, что политическое время Удальцова уже ушло». «Не думаю, что его ожидает большое политическое будущее. Даже надеюсь, что этого не случится, учитывая особенности его идеологии. Что, впрочем, не мешает мне радоваться его выходу на свободу», — заявил «URA.RU» Шендерович.

Между тем оппозиционер Илья Яшин убежден: Удальцов является политиком гораздо больше, нежели те, кто сегодня «заседает в Государственной Думе и региональных законодательных собраниях»: «Удальцов претендовал на власть, он занимался публичной политической и общественной деятельностью. Он был и остается политиком, и никакое уголовное дело этого не изменило».

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов уверен, что за 4,5 года Удальцов явно отстал от жизни, раз считает, что «болотные» дела еще кого-то интересуют в нашей стране. «Ничего особо интересного от предстоящей пресс-конференции Удальцова я не жду. Это лишь повод напомнить о себе. Главная же интрига заключается в том, поддержит ли Удальцов Навального или предпочтет играть в собственную политическую игру», — констатировал в разговоре с «URA.RU» Тихонов. При этом он отметил, что перспективы Удальцова как самостоятельной фигуры невелики, потому как стал чужим для большей части оппозиции, когда поддержал присоединение Крыма.

«Удальцова за тюремные годы многие забыли. Но, с другой стороны, он обрел славу мученика. Ядерный коктейль для новой оппозиционной звезды. Он взрывнее Навального — настоящий Че Гевара. Но тюрьма ломает людей. Найдет ли он в себе силы и драйв для нового образа? Сумеет ли найти язык с новыми школьниками, которым в 2012 году было 10 лет? Удальцов может сыграть, а может и пропасть из политики. Сейчас все зависит только от него», — заключил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.