Главные новости 1. Дети миллионеров с Урала отказались от денег родителей

Дети миллионеров с Урала отказались от денег родителей 2. Басков прилетел на Урал на тайный юбилей в Hyatt

Басков прилетел на Урал на тайный юбилей в Hyatt 3. Госдума запретит контактные зоопарки

Госдума запретит контактные зоопарки 4. Уралец скончался после опроса в полиции

Уралец скончался после опроса в полиции 5. В октябре на Землю рухнет гигантский советский спутник

В октябре на Землю рухнет гигантский советский спутник 6. Джигурда написал стихи об измене Анисиной

Джигурда написал стихи об измене Анисиной 7. Кадыров поздравил Путина словами о "великой империи"

Кадыров поздравил Путина словами о "великой империи" 8. Мединского срочно увезли в больницу 00:40 09 октября 2017 0 «Дефицит бюджета компенсирует каждый россиянин» Почему введение новых налогов становится неизбежным Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Идеи ввести тот или иной новый налог появляются в России практически каждую неделю Фото: pixabay.com В последнее время россиян пугают сообщениями о введении все новых и новых налогов. В частности, обсуждается возможность появления обязательного экологического сбора для производителей шин и бытовой техники, что не может не сказаться на стоимости продукции. Ранее Ростуризм выступил за новые страховые платежи с авиапассажиров, Минсельхоз предложил увеличить ставки сбора за вылов рыбы, а глава государства поручил проработать возможность введения утилизационного сбора на обувь. Что означает вал подобных предложений и к чему готовиться россиянам — в материале «URA.RU». Сообщения о новых налогах появляются с пугающей регулярностью. Так, ранее стало известно, что в России с 2019 года может возродиться налог с продаж. Такую возможность обсуждают в правительстве страны. Ставка налога пока неизвестна. В первый раз налог с продаж в размере 5% был введен в 1991 году в качестве замены существовавшему ранее налогу с оборота. Кроме того, полученные, но неоплаченные услуги связи, ЖКХ, банков, перешедшие в разряд безнадежных долгов, теперь будут облагаться подоходным налогом. В частности, практику взыскания налогов с долгов вводят операторы услуг связи, которые направили в налоговую службу данные о должниках. Кроме того, не за горами повсеместное введение курортного сбора — эта инициатива бурно обсуждалась на протяжении нескольких месяцев. Новые налоги неизбежно ведут к обнищанию населения, утверждают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов пояснил «URA.RU», что в ситуации со все чаще появляющимися предложениями ввести очередной налог или сбор есть несколько аспектов. «Во-первых, все министерства и ведомства ищут возможности пополнения федерального бюджета. Во-вторых, некоторые дополнительные налоги и сборы действительно нужны, например, те же экологические (с экологическим сознанием и с экологией вообще у нас проблем очень много). В-третьих, порой хорошей новостью является не только отмена старых налогов, но и невведение ранее анонсированных», — пояснил Смирнов. Руководитель аналитического проекта «Федеральный советник», кандидат экономических наук Денис Никитас в интервью «URA.RU» напомнил, что дефицит федерального бюджета, который составляет около трех триллионов рублей, а относительно доходной части это 20,4%, дает о себе знать. «Государство ищет источники покрытия этого дефицита и вариантов немного: внешние или внутренние заимствования, дополнительные сборы и платежи. Ну, либо оптимизация расходов, изменение доходной части, перераспределение налогов и изменение действующих ставок. К этому следует добавить сильную закредитованность региональных бюджетов. Фактически многие субъекты федерации — банкроты, и недавнее решение президента, озвученное на Госсовете, о реструктуризации выплат региональными бюджетами позволит высвободить миллиарды рублей, которые могут пойти в экономику вместо платы за проценты по кредитам, в том числе бюджетным кредитам», — заявил он «URA.RU». Введение новых налогов — наиболее простой путь покрытия дефицита бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для того, чтобы избежать появления новых налогов и сборов, эксперт считает необходимым решить следующие финансовые проблемы: изменение налоговой системы в пользу регионов, увеличение поступлений в бюджет от сырьевых компаний (они фактически сейчас неподконтрольны государству и обществу), введение прогрессивного принципа взимания налогов, невозможность работы в стране оффшорных компаний. «Кроме того, ни в коем случае нельзя отказываться от политики импортозамещения и стимулировать российского производителя. Но так как такого рода действий мы не видим, то государство пошло по наиболее простому пути. Как следствие, некоторые предприятия перейдут в оффшоры, закроются под давлением импорта, на отдельные виды товаров следует ожидать повышения цен», — резюмировал Никитас. Политконсультант Дмитрий Фетисов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что обсуждение возможности введения новых налогов — закономерное явление в условиях экономического кризиса. «Причем речь идет даже не сколько о введении, а о том, чтобы привести налоговую практику в соответствие с мировыми практиками», — подчеркнул собеседник агентства. По его мнению, необходимо добиться того, чтобы этот подход не лег на плечи простых граждан, а учитывал их интересы. «В этом вопросе многое будет зависеть как от позиции Государственной думы, которой придется рассматривать предложения по новым налогам, так и от представителей правительства, которые должны будут внятно обосновать продвигаемые идеи по изменению Налогового кодекса», — подчеркнул Фетисов. Скорее всего, новые платежи будут вводиться после 2018 года, прогнозирует генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Они [платежи] вряд ли будут прямыми, скорее косвенными, как туристический сбор, который уже принят, или „Платон“ для дальнобойщиков. То есть сами россияне платить не будут, за них заплатят гостиницы, или транспортные компании, а сбор войдет в общую конечную стоимость номера, или продукции», — сказал «URA.RU» Еловский. По его словам, речь идет об общем тренде и новой идеологии «люди — новая нефть»: «Денег в бюджете не хватает, экономика в стагнации, объем социальных расходов огромен, пенсионному фонду собственных средств не хватает. При этом, например, правительство не может заставить крупные компании с госучастием платить больше дивидендов. Значит, будут платить россияне». При этом Еловский уверен, что любой дополнительный платеж или налог вызовет жесткую и негативную ответную реакцию, все новые сборы будут вводиться как косвенные. «Платить будет бизнес, а для конечного потребителя просто вырастет цена на товары и услуги. С каждого платежа рост будет небольшой, но общая нагрузка неприятно ударит по кошелькам. Сами россияне вряд ли поймут детали этой схемы, но снижение доходов со временем скажется на общем социально-экономическом самочувствии населения. Вряд ли это приведет к каким-то серьезным потенциальным потрясениям: сработает эффект лягушки в кипящей воде. Но рост социальной апатии, деловой активности, протестного голосования на разных уровнях выборов и социальной агрессии мы, скорее всего, увидим», — резюмировал эксперт. Впрочем, отношение россиян к повышению налоговой нагрузки, судя по всему, неоднозначно. Ранее довольно неожиданные результаты получили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи просили у россиян, согласны ли те на увеличение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если деньги пойдут на пенсии и здравоохранение. 55% россиян заявили, что готовы потерпеть ради благих целей. При этом только 35% заявили, что не готовы поддержать идею повышения налогов ни при каких условиях. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}