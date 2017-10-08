Автомобилисты будут получать по 10-20 штрафов за день

12:40 08 октября 2017 19

В ближайшее время у сотрудников ГИБДД могут появиться "помощники из народа" Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российское правительство одобрило законопроект, разрешающий назначать штраф за нарушение правил дорожного движения, если о нем сообщит так называемый «народный инспектор». Как заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, для принятия законопроекта необходимо будет внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях — в частности, необходимо будет прописать возможность привлекать к ответственности на основании гражданских фотографий и видеозаписей без составления протокола.

В документе, размещенном на сайте кабмина, отмечается, что штрафы водителям будут выписывать на основании видеозаписей, снятых на смартфон. Однако, чтобы получить статус «народного инспектора», необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать на мобильный телефон специальную программу, в которой запрещен монтаж видео. Запись с нарушением будет автоматически отправляться в ГИБДД с указанием места и времени нарушения. Известно, что на реализацию проекта правительство планирует потратить более 2,5 млрд рублей.

Эксперты опасаются, что ГИБДД не справится с нагрузкой, которая обрушится на них Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал «URA.RU», что он и его коллеги обязательно поддержат этот законопроект. «На наших дорогах сегодня немало неадекватных водителей, по вине которых происходят самые страшные аварии. Они имеют сотни штрафов и ездят до тех пор, пока не отправят кого-то на тот свет. Увы, очень часто им удается избегать наказания — к каждому ведь по инспектору ГИБДД не приставишь», — пояснил депутат.

По его словам, особым образом защищенное программное обеспечение будет разработано Минкомсвязи и МВД. «Таким образом, алгоритм выглядит просто. Представьте, вы едете на машине, видите, что перед вами происходит грубое нарушение ПДД. Отныне хамство на дороге вы сможете пресечь нажатием одной кнопки — необходимый видеофайл через интернет будет отправлен в органы ГИБДД. В ведомстве инспекторы отсмотрят каждый полученный файл, после чего нарушитель получит заслуженный штраф. Человеку, выявившему нарушителя, никуда ходить давать объяснения не придется», — пояснил собеседник агентства.

Он уверен, что лихачи начнут задумываться о своем поведении:

«Теоретически за день можно получить 10-20 штрафов, ведь регистраторы сейчас установлены во многих автомобилях.

Уверен, что люди поддержат инициативу — это никакое не стукачество, а борьба за безопасность на дорогах. К слову, уже сегодня ГИБДД в столице и регионах завалены видеофайлами с нарушениями от обычных автолюбителей».

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин называет правительственный законопроект «антиконституционным».

«Он неприемлем с юридической точки зрения, поскольку попираются фундаментальные правовые принципы — у граждан должно сохраняться право на защиту, а также презумпция невиновности», — заявил он «URA.RU». По словам Похмелкина, для того чтобы наказать водителя за нарушение Правил дорожного движения, необходимо соблюсти всю процедуру. Он также выразил сомнение, что в этом проекте захочет участвовать большое количество россиян.

Система видеофиксации за последние годы успела продемонстрировать свою эффективность Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Инициатива рискует привести к тому, что Госавтоинспекция не справится с валом поступающих нарушений, предупреждает в разговоре с «URA.RU» председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров.

«Без значительного расширения штата ГИБДД в таком случае не обойтись. Ведь если работающие сегодня камеры видеофиксации направлены на выявление конкретного нарушения, то в случае принятия законопроекта в ГИБДД будут поступать файлы с самыми разными нарушениями. По каждому все равно придется проводить хотя бы минимальное разбирательство. Это потребует серьезных ресурсов», — утверждает эксперт.

По его мнению, существует риск, что инспекторы «не будут вдаваться в тонкости»: «Тогда мы получим огромное количество без вины виноватых автомобилистов. И это станет большой проблемой».