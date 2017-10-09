В Кургане придумали, как экономить на учителях и успешно отчитываться

21:25 09 октября 2017 1

Учителя региона не исколючают, что выйдут на акции протеста Фото: Василий Заболотных © URA.RU

В Курганской области учителя получают первые зарплаты после реформы по отмене льгот. Передышка, которую устроили себе зауральские власти, приняв непопулярный законопроект перед началом летних каникул, подходит к концу. Бюджетники уже готовят исковые заявления в суд, считая, что с отменой льгот их права были нарушены.

Закон о замене стопроцентной оплаты коммунальных услуг выплатой в 1200 рублей для сельских учителей вступил в силу 1 сентября. В тот же день в областной федерации профсоюзов состоялось собрание, на котором перед депутатами поставили непростые вопросы. Педагоги с акциями протеста решили повременить, решив дождаться первых зарплат по новой схеме.

Курганским чиновникам приходится оправдываться перед педагогами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам некоторых региональных депутатов, поздравления в День учителя перерастали в бурные споры об отмене льгот. При отмене льгот им обещали, что все сэкономленные средства пойдут в фонд оплаты труда и не повлияют на общий объем доходов. Но первые подсчеты бюджетников этого не подтвердили.

«Я сравнил свою зарплату с той, что получают учителя в Кургане. При той же нагрузке 25 часов там зарплата — 27 тысяч, у меня — 15 тысяч, а ведь мы в одном регионе живем», — возмущен один из ярых противников нововведения, учитель звериноголовской школы Владимир Кочеулов. Разницу он объясняет тем, что в их школе фактически нет фонда стимулирующих выплат. Он готовится подать исковое заявление в районный суд со дня на день. У «URA.RU» есть сведения, что также в суд планируют подать и его коллеги из Кетовского района.

Недовольство вспыхнуло и от нечаянных слов губернатора Алексея Кокорина, считают в областной Думе Курганской области. В конце сентября в одном из интервью глава региона заявил, что на отмене льгот дефицитному бюджету региона удалось сэкономить 1,1 млрд рублей. «Это все льготы вместе взятые, у учителей нет такого фонда оплаты труда», — объяснил эту цифру «URA.RU» спикер областной Думы Дмитрий Фролов.

Следом за сельскими коллегами забили тревогу городские учителя. По их подсчетам, зарплата у них тоже может снизиться. Произойдет это за счет уменьшения одной из частей стимулирующей выплаты.

«Надбавки за стаж оставили прежними, а доплату за количество детей уменьшили», — рассказал источник в одной из школ города, который попросил не называть его имя. По его данным, такое снижение не будет нарушением целевых показателей, поскольку средняя зарплата по экономике в Курганской области также стала ниже. А потому чиновники с чистой совестью могут отчитаться о выполнении указов президента.

Зауральские учителя разбегаются в соседние регионы Фото с портала uchportal.ru

Руководители школ, многие из которых и так с трудом находят специалистов, опасаются, что учителя еще активнее будут уезжать в соседние регионы. Эти настроения вполне оправданы: у соседей по УрФО зарплаты заметно выше. Так, по данным Uchportal.ru, средняя зарплата учителей за первые три месяца в Курганской области составила 22,3 тысячи рублей, в то время как у их коллег в Свердловской области — на 10 тысяч больше. Почти столько же получают педагоги в Челябинской области (31,1 тысячи рублей). Тюменцы даже без учета «северных» надбавок получают почти 38 тысяч рублей.

Начальник зауральского управления финансового обеспечения системы образования Елена Никитина подтвердила, что по прогнозам роста зарплаты в среднем по экономике в Курганской области не предвидится. Однако, по ее словам, это еще не значит, что зарплата учителей не вырастет или упадет. По ее словам, какие-то выводы можно будет делать лишь после 20 октября.

Лидер отраслевой федерации профсоюзов Елена Охапкина заявила, что сейчас идет сбор информации по зарплатам учителей, итоги здесь пообещали подвести уже к концу недели. Затем профсоюзы решат, какие меры принимать в связи с нововведениями.

Не менее пристально следят за ситуацией и в правительстве региона. «Буквально сегодня обсуждали эту проблему, губернатор дал указание, чтобы ни в коем случае учителя не потеряли в зарплате», — рассказал спикер Дмитрий Фролов.