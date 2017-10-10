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10 октября 2017
20:34  10 октября 2017 2

Сколько стоит Крым и пойдут ли на «сделку века» Россия и Украина

«Европа уже делает ставки на смену режима в Киеве»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Митинг по случаю третьей годовщины присоединения Крыма. Екатеринбург, крым наш, вежливые люди, митинг, 18марта, годовщина присоединения крыма
Президент Чехии уверен, что Россия компенсирует Украине КрымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Разговор о выплате компенсации российской стороной Киеву за Крым может быть вполне уместным. Однако Украина вряд ли пойдет на такой шаг. Об этом сегодня, 10 октября, заявили «URA.RU» в Госдуме.

Ранее чешский лидер Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал потерю Украиной Крыма «завершенным делом», отметив, что Москва компенсирует Киеву полуостров. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — сказал Земан. При этом он подчеркнул, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется «европейская война».

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
Депутаты Госдумы разошлись во мнении насчет того, стоит ли выплачивать Киеву компенсацию за Крым
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«На самом деле разговор в таком ключе следовало начинать в 2014 году [когда на полуострове проходил референдум о вхождении в Россию], поскольку вхождение Крыма в состав России — совершенно честная история. Однако тогда Киев сразу впал в истерику», — заявила «URA.RU» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, сегодня крайне затруднительно вести речь о какой-либо компенсации, поскольку «ситуация зашла очень далеко»: «Сейчас вообще трудно о чем-то договариваться, хотя изначально мы в таком контексте и говорили, готовы были к переговорам. Но надо признать, что ребята с Украины зашли за грань». Журова усомнилась в том, что сегодня на Украине кто-то в состоянии найти в себе мужество признать свою неправоту и откатить ситуацию на три года назад.

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, милонов виталий
Депутат Виталий Милонов уверен: Россия ничего не должна Украине
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, коллега Журовой депутат Виталий Милонов заявил «URA.RU», что Россия ничего платить не должна, потому как это «Украина нам много что должна». «Можно вспомнить, сколько денег дали [президенту до майдана Виктору] Януковичу. Но требовать их обратно бесполезно — эти голодранцы все равно ничего уже не отдадут. Конечно, нас они кинули», — заявил парламентарий.

«Пусть лучше они выплатят компенсацию за то, что изгадили полуостров в тот период, когда он находился в составе Украины. Хотя, честно говоря, и на это рассчитывать тоже не приходится», — резюмировал собеседник агентства.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов полагает, что заявление чешского президента на самом деле является «легкий троллингом». «Земан, как и большинство вменяемых европейских политиков, ждет возврата дружеских отношений между Россией и Украиной при неизбежной смене режима в Киеве. Вот тогда и подумаем все вместе о компенсации», — сказал «URA.RU» Рябов. По его словам, измерять стоимость Крыма деньгами неуместно: «Он бесценен».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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