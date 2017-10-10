Сколько стоит Крым и пойдут ли на «сделку века» Россия и Украина

Разговор о выплате компенсации российской стороной Киеву за Крым может быть вполне уместным. Однако Украина вряд ли пойдет на такой шаг. Об этом сегодня, 10 октября, заявили «URA.RU» в Госдуме.
Ранее чешский лидер Милош Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге назвал потерю Украиной Крыма «завершенным делом», отметив, что Москва компенсирует Киеву полуостров. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — сказал Земан. При этом он подчеркнул, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется «европейская война».
«На самом деле разговор в таком ключе следовало начинать в 2014 году [когда на полуострове проходил референдум о вхождении в Россию], поскольку вхождение Крыма в состав России — совершенно честная история. Однако тогда Киев сразу впал в истерику», — заявила «URA.RU» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По ее словам, сегодня крайне затруднительно вести речь о какой-либо компенсации, поскольку «ситуация зашла очень далеко»: «Сейчас вообще трудно о чем-то договариваться, хотя изначально мы в таком контексте и говорили, готовы были к переговорам. Но надо признать, что ребята с Украины зашли за грань». Журова усомнилась в том, что сегодня на Украине кто-то в состоянии найти в себе мужество признать свою неправоту и откатить ситуацию на три года назад.
Впрочем, коллега Журовой депутат Виталий Милонов заявил «URA.RU», что Россия ничего платить не должна, потому как это «Украина нам много что должна». «Можно вспомнить, сколько денег дали [президенту до майдана Виктору] Януковичу. Но требовать их обратно бесполезно — эти голодранцы все равно ничего уже не отдадут. Конечно, нас они кинули», — заявил парламентарий.
«Пусть лучше они выплатят компенсацию за то, что изгадили полуостров в тот период, когда он находился в составе Украины. Хотя, честно говоря, и на это рассчитывать тоже не приходится», — резюмировал собеседник агентства.
Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов полагает, что заявление чешского президента на самом деле является «легкий троллингом». «Земан, как и большинство вменяемых европейских политиков, ждет возврата дружеских отношений между Россией и Украиной при неизбежной смене режима в Киеве. Вот тогда и подумаем все вместе о компенсации», — сказал «URA.RU» Рябов. По его словам, измерять стоимость Крыма деньгами неуместно: «Он бесценен».