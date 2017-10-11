Налоги на недвижимость снова выросли

16:00 11 октября 2017 0

Кампания по уплате налогов завершится 1 декабря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

К 1 декабря все, у кого есть квартиры, земля, дачи, гаражи, обязаны уплатить имущественные налоги за 2016 год. Сейчас людям начали поступать первые квитанции. В прошлом году — по итогам 2015-го — налоговики одновременно применили кучу новаций. Тут было и введение коэффициента-дефлятора, и перенесенные сроки уплаты. Плюсом ко всему у ряда налоговых инспекций был зафиксирован сбой в работе, и они насчитали горожанам огромные суммы. Все это вызвало целый шквал вопросов у жителей Екатеринбурга и области. В конце 2017 года вопросов, конечно, меньше, но они все равно остались. Представляем топ самых распространенных.

Почему налоги в этом году опять выросли?

Увеличилась базовая стоимость имущества — то есть сумма, с которой придется уплатить государству обязательный сбор.

В 2013 году прошла массовая оценка, тогда стоимость недвижимости была зафиксирована, и теперь она меняется каждый год на специально устанавливаемый коэффициент-дефлятор. На 2016 год его значение — 1,329. То есть

именно на 32,9% ваше имущество подорожало за эти 4 года.

Налог будет посчитан уже от новой суммы. Допустим, квартира в Екатеринбурге в 2013 году была оценена в 500 тысяч рублей. В 2017 году для исчисления налогов она будет стоить уже 664,5 тысячи рублей.

Как рассчитать конкретную сумму налога для моей квартиры?

Считайте внимательнее — налоги меньше не становятся, а у налоговиков хоть редко, но сбои в системе случаются Фото: depositphotos.com © URA.RU

Налоговики для этого применяют специальные ставки. В Екатеринбурге действует прогрессивная шкала налогообложения, и для имущества стоимостью до 300 тысяч ставка составляет 0,1%. От 300 до 500 тысяч — ставка уже 0,25%, а свыше 500 тысяч рассчитывается по спецформуле: 2500 рублей плюс 1% с суммы, которая превышает 500 тысяч.

Конкретный пример. Инвентаризационная стоимость квартиры — 720 тысяч рублей. С квартир стоимостью выше 500 000 налог взимается по схеме: 2500+1% от суммы выше 500 тысяч. 720 тысяч минус 500 тысяч равно 220 тысяч. Один процент от 220 тысяч — 2200 рублей. Сумма налога на имущество за квартиру составит 4700 рублей (2500 плюс 2200).

На несколько объектов стоимостью имущества выше 500 тысяч рублей действуют отдельные системы расчета. С них налог берется по общей стоимости объектов. Для уточнения ставки налога можно воспользоваться интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.

Почему мне не пришло уведомление об уплате налога?

Чем больше квартир, тем выше налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем, кто зарегистрирован на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика, уведомление «покажется» только там, по обычной почте оно не придет. Если забыли свой пароль, то придется идти в районную инспекцию за новыми данными для доступа.

«Мы начали рассылку уведомлений еще в июле, и сейчас все закончено», — рассказывает начальник отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

Если же уведомления в личном кабинете нет, то это может быть в двух случаях: если сумма налогов не больше ста рублей или была переплата по налогу за предыдущие периоды.

«Ну и можно обратиться в налоговую по месту жительства с таким вопросом», — говорит Ваняшин.

Когда мы перейдем на кадастровую стоимость имущества, как соседние регионы?

Региональные законодатели пока не приняли закон. У них еще есть фора: вся страна должна перейти на новую систему исчисления налогов к 2020 году.

По итогам 2016 года налог на имущество будет рассчитываться, как и раньше — по инвентаризационной стоимости объекта.

Повысились ли другие налоги на имущество — земельный и транспортный?

По транспортному никаких изменений. По земельному налогу — в 2016 году в некоторых территориях области прошла переоценка кадастровой стоимости, однако это стоит уточнять в инспекциях по месту жительства, говорит Ваняшин.