Как челябинские кланы поделили городские районы

22:21 10 октября 2017 3

Сергей Овчинников (слева) и Виталий Рыльских (третий слева), похоже, усилятся в Гордуме следующего созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основные группы влияния Челябинска перешли от конфликтов к заключению союзов для самой главной муниципальной кампании — в 2019 году будет разыгрываться 170 мандатов депутатов райсоветов и гордумы. «В губернаторских выборах поучаствовать не удастся — главой региона изберут того, на кого кажет президент Владимир Путин. А мандаты муниципальных депутатов — единственная возможность сохранить или усилить влияние, получить инструмент расторговок с чиновниками», — объяснил корреспонденту «URA.RU» важность муниципальных выборов представитель одной из групп влияния.

Конфликты между главными политическими игроками продолжались с выборов в Госдуму. Среди них назывались две «ветви» так называемой «калининской семьи» — связка депутата Госдумы Андрея Барышева и его покровителя олигарха Александра Аристова, а также первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова и имеющего на него влияние «авторитетного» депутата гордумы Виталия Рыльских. Еще один участник этого рынка — депутат Госдумы Владимир Бурматов. Значительное влияние у семьи депутатов Бориса Видгофа (Тракторозаводский райсовет) и его сына Михаила Видгофа (Заксобрание области). Об амбициях на грядущую кампанию заявили еще несколько бизнесменов, каждый из которых вел свой пул кандидатов во время прошлых выборов.

Борис Видгоф (справа) с почетом возвращается в политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пик конфликтов между этими группами пришелся на нынешнее лето — начало осени. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев прекрасно осознавал все риски: как ни крути, никому не удастся получить большинство и контроль над гордумой. Под эгидой городских властей стороны начали договариваться и формировать коалиции. В конце прошлой недели главы районов и спикеры райсоветов вместе с депутатами Госдумы и основными представителями групп влияния согласовывали списки кандидатов с мэром.

Одними из первых выстроили отношения Владимир Бурматов и Видгофы. У них в Тракторозаводском районе взаимные интересы. Семье бизнесмена нужен контроль над райсоветом, а депутату Госдумы — поддержка местных депутатов для переизбрания в 2021 году. По информации «URA.RU», мэрия поддержала эту коалицию. «У них будет практически паритет по количеству кандидатов в депутаты райсовета. Наверняка Владимир Шумаков, Сергей Карелин, Дмитрий Замятин, кто-то еще попробуют побороться за включение в списки кандидатов. Возможно, они пойдут самовыдвиженцами. В этом случае у Видгофа и Бурматова есть все полномочия применить против них все возможные ресурсы. В райсовете конфликтов быть не должно», — подчеркнул высокопоставленный собеседник.

Владимир Бурматов (слева) уже постит в соцсетях совместные фото с недавним оппонентом за влияние на ЧМЗ Андреем Барышевым Фото: «Инстаграм» Владимира Бурматова

Вторым взаимовыгодным союзом Бурматова стало партнерство с коллегой по Госдуме Андреем Барышевым в Металлургическом районе. Раньше этот муниципалитет был вотчиной движения «Соцгород». Но его лидер Барышев баллотировался в Госдуму по округу, куда входили другие районы. И, напротив, Бурматов избрался, в том числе, на ЧМЗ. Поэтому, по данным инсайдеров, у них следующая договоренность: Бурматов не выдвигает своих людей в 9 округах, где избрались депутаты Барышева. А последний не мешает кандидатам своего коллеги по Госдуме.

Аналогичное соглашение Барышев и Бурматов заключили в отношении Калининского района. Но здесь будет обратный размен. В муниципалитете избрался один из ближайших людей Бурматова — Александр Галкин, ставший впоследствии председателем комитета гордумы. Калининский район входит в округ депутата Заксобрания области Анатолия Вершинина — еще одного адепта депутата Госдумы. Андрей Барышев, в обмен на свою квоту в Металлургическом райсовете, не будет препятствовать избранию людей Бурматова в Калининский райсовет. «Калининский район —достаточно сложный. Здесь есть несколько сильных депутатов, не относящихся к Барышеву или Бурматову. Поэтому только их коалиция может позволить взять контроль над райсоветом», — замечает эксперт.

Евгений Тефтелев (справа) — главный выгодоприобретатель от установившегося перемирия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Невероятным еще недавно казался пакт о ненападении между Бурматовым и группой Рыльских—Овчинникова. Географически у их округов нет пересечений. Однако эти представители «Калининской семьи» полностью контролируют и сохранят за собой Советский район. Они хотят усилиться в Центральном, Ленинском и частично Курчатовском районах. «По моей информации, Бурматов встречался с Рыльских и Овчинниковым. Они решили поддерживать кандидатов друг друга. Пока внешне, кажется, погашен их давний конфликт, самый громкий в последнее время», — отметили в мэрии.

Теперь «горячая точка» переместилась в Ленинский район. Эту территорию контролирует спикер гордумы Станислав Мошаров. Пока он и составлял список кандидатов на предстоящие выборы. Однако челябинские политологи уверены, что связка Рыльских—Овчинников попытается отбить его райсовет. Это позволит им претендовать уже на пост спикера гордумы. «Овчинников наверняка выставит сильного кандидата даже в округе Мошарова, чтобы он сам даже не прошел, не говоря уже про его людей. Их мотивация — получить пост председателя. Мошарову будет сложно тягаться с ресурсными оппонентами. С другой стороны, он — единственный противовес Овчинникову и Рыльских», — говорит знакомый с ситуацией депутат.

Курчатовский район отдан на откуп Андрею Барышеву. Проблема только в том, что пока у него нет столько ресурсных людей, чтобы полностью контролировать райсовет. Однако и действующие депутаты — представители нескольких бизнесменов. Они между собой разобщены. Местный депутат и вице-спикер Гордумы Илья Мительман при поддержке отца, вице-спикера Заксобрания области Семена Мительмана попытается увеличить представительство своих людей в райсовете или хотя бы сохранить свою квоту. Депутат гордумы Владимир Бодров, известный близостью к так называемой группе «Коты», уже делал пробный заход в Курчатовский район — хотел создать общественную организацию по работе с КТОСами. И едва унес ноги. А Барышев в этом муниципалитете мог бы выступить неким модератором, объединяющим разные команды.

«У каждого из участников кампании — своя мотивация. Барышев живет в Челябинске, у него обширные бизнес-интересы плюс нужно выстраивать свою полевую сетку за пределами Металлургического района. Аналогично с Рыльских-Овчинниковым, плюс последнему интересно еще и кресло спикера гордумы. Бурматов тоже выстраивает сетку под выборы-2021», — говорит челябинский политтехнолог Сергей Клесун.

В правительстве области выделили роль Евгения Тефтелева в примирении всех сторон. «Еще несколько лет назад была настоящая махновщина — раздробленная гордума и представители политических групп влияния. По инициативе Тефтелева они примирились. У мэра хорошие отношения и с Бурматовым, и с Овчинниковым. Он главный выгодоприобретатель перемирия. Что касается списков кандидатов, то сейчас стало понятно, кто пойдет на выборы и будет формировать гордуму. А фамилии по персоналиям будут подбираться и обсуждаться не раньше, чем через 3 месяца», — резюмировал собеседник.