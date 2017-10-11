Урал стал местом конфликта правительства и ГД из-за «северных» зарплат

00:40 11 октября 2017 0

Крайне низкие температуры воздуха - одна из причин, за что при коммунистах северянам платили больше других Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Северные регионы УрФО выступают категорически против отмены надбавок, приумножающих зарплаты нефтяников и газовиков. Об упразднении повышающего коэффициента (так называемых «северных») заговорили в Госдуме. Экспертный совет по вопросам развития районов Крайнего Севера предлагает заменить льготу на фиксированную выплату. Если инициатива будет претворена в жизнь, жители северных регионов потеряют до 80% дохода.

Сегодня зарплаты жителей территорий Крайнего Севера, а также местностей, приравненных к ним (в УрФО — это ХМАО, ЯНАО, и Уватский район Тюменской области) в отличии от регионов центральной России, в основном, складываются за счет районного и северного коэффициентов. Например, в ХМАО — это 50% от суммы оклада, а на Ямале — все 80%. Благодаря этим льготам доходы жителей уральского севера достигают до официальных цифр средних зарплат в 80 тысяч рублей на Ямале, и 63,6 тысяч рублей — в ХМАО.

Одна из инициаторов отмены «северных» — вице-спикер ГД Ольга Епифанова Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Инициативная группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ольгой Епифановой считает, что система северных надбавок — советский архаизм. Парламентарии предлагают установить фиксированную выплату, которая будет доступна абсолютно всем северянам. Сейчас для получения полноценной льготы нужно отработать пять лет, потому молодежь предпочитает покидать северные регионы, что хотят предотвратить парламентарии.

Из предложения депутатов, опубликованного в «Российской газете», неясно, как предложение может быть реализовано: будут ли изменены размеры базовых окладов, кто будет платить фиксированную выплату (бюджет или работодатели), будет ли градация по регионам, и самое главное — каким станет размер этой компенсации. Понятно, что речь идет о весьма крупных суммах. Например, только для ХМАО, где трудоспособное население превышает миллион человек, для фиксированной выплаты, например, в 10 тысяч рублей потребуется около 10 млрд рублей.

Против идеи Госдумы уже выступило федеральное правительство.

Министр труда и занятости России Максим Топилин в интервью «URA.RU» озвучил позицию ведомства и правительства: «Мы ни в коем случае не хотим и не будем ничего менять. Не надо чесать там, где не чешется.

Это очень существенные и болезненные темы для людей. Любое упоминание о том, что где-то кто-то может что-то сделать с районными коэффициентами, сразу вызывает очень негативный отклик», — комментирует министр.

Топилин успокаивает северян: отмену льгот российские власти не санкционировали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, проживший на севере 19 лет, тоже считает инициативу Госдумы «абсолютно неверным решением»: «Коэффициент вводился, чтобы привлечь квалифицированную рабочую силу и компенсировать вред здоровью людей. Если там (в Москве — ред.) считают, что необходимость в квалифицированных кадрах отпала, тогда давайте всем доплачивать одинаково».

В правительстве ЯНАО сомневаются, что сумма компенсации будет равноценна северным надбавкам, и те же бюджетники, которым сейчас заработная плата доводится до уровня средней по экономике, в одночасье потеряют в разы. «Любые изменения необходимо проводить через обсуждение с местными жителями, организациями и бюджетным сектором на местах. В противном случае можно наломать дров и ухудшить жизнь нескольких миллионов человек», — комментирует источник агентства в администрации Ямала.

Бизнес на Севере (сегодня он за свой счет оплачивает своим сотрудникам «северные») жалуется на недостаток информации по теме. «Конечно, предприниматели заинтересованы, чтобы облегчить бремя налоговых обязательств, но как житель Севера я понимаю всю важность вопроса о северных надбавках. Пока конкретного законопроекта нет, трудно давать какие-либо оценки и комментарии», — считает вице-президент торгово-промышленной палаты Ямала Наталья Логачева.

В правительстве ЯНАО предостерегают Госдуму от поспешных шагов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко считает, что системы надбавок характерны для государства с плановым строем, а нынешний вопрос предлагает рассматривать с точки зрения рынка. «Бизнес должен регулировать условия для привлечения тех работников, которые ему интересны. Кого эта инициатива сейчас может коснуться — это тех, кто работает в госучреждениях. Но непонятно, насколько это реально и оптимально», — комментирует профессор.

Инициатива депутатов также ударит по теневой стороне экономики — подавляющее большинство работодателей и бухгалтерий активно манипулируют коэффициентами с целью снизить налоговое давление на свои предприятия. Помимо этого новые предложения настолько сырые, что уместить их в действующие нормы сложно даже гипотетически.

«Пока я не представляю, как запаковать эту инициативу в нормативный акт. Если это будет фиксированная выплата, то инфляцию отменить невозможно. Как быть тогда с индексацией? Получается, тогда нужно уходить от окладов, давайте тогда сразу делать систему как в США, с почасовой оплатой труда? Это очень существенная реформа, и к ней нужно подходить осторожно», — комментирует в беседе с агентством заместитель губернатора Югры по вопросам экономики Павел Сидоров.

Интересно, что в ямальском отделении «Справедливой России» (глава инициаторов отмены «северных» Ольга Епифанова также состоит в партии справороссов) об инициативе однопартийцев не слышали, однако заранее выражают сомнение в подобного рода решении вопроса. «Мы очень критично относимся к любым инициативам, связанным с отменой „северных“», — сообщил агентству представитель регионального отделения партии «СР» в ЯНАО Валерий Степанченко.

«URA.RU» продолжить следить за судьбой инициативы по замене «северных», наиболее болезненной темой для «тюменской матрешки» сегодня.