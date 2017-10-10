Екатеринбург получил мировую славу. И свои первые fakenews

22:29 10 октября 2017 0

Этот кадр облетел большинство федеральных СМИ и породил немало слухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стычка с полицией, обернувшаяся обмороком для 19-летнего Руслана Маркелова, на акции протеста 7 октября в Екатеринбурге — стала самым громким событием (и самым ярким кадром) прошедших в выходные митингов. Если отследить волну распространения информации, то станет ясно: Екатеринбург впервые столкнулся со знаменитыми fakenews.

Фотографии, где молодой человек лежит без сознания на асфальте, а сотрудник полиции прощупывает его пульс и пытается оказать первую помощь, облетели многие федеральные СМИ и активно обсуждались в Интернете. К вечеру субботы, 7 октября, социальные сети только и говорили об инциденте в Екатеринбурге. Сначала появились сообщения, что сотрудники правопорядка придушили несчастную жертву и, возможно, испинали его ногами. Через час эти две истории разделились. В пабликах писали, что одного парня на митинге в Екатеринбурге задушил сотрудник полиции, другого — запинали ногами. Так родилась первая фейковая новость на уральских акциях протеста.

Вадим Дубичев считает, что в выходные в Екатеринбурге пытались провернуть цветную революцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Вадим Дубичев считает, что ситуация с жертвой могла быть срежиссирована, чтобы спровоцировать митингующих на жесткое столкновение с органами правопорядка. «Для технологов, которые стоят за спинами митингующих романтиков, принципиально важно перевести конфликт в реальное столкновение протестующих с властью. Для этого нужны жертвы, причем, с обеих сторон. Известно, что во всех цветных революциях, если жертвы не появлялись сами собой, их создавали. Инцидент в Екатеринбурге тоже очень похож на имитацию. Этот молодой человек уже через какое-то время бойко раздавал интервью, заявляя, что полицейские передавили ему горло. Но записи этого инцидента нет. А вот запись того, как он лежит на площади есть. Похоже, снимал его подельник, так как съемка сопровождалась истерическими криками: „Фашисты, вы убили его“», — считает политолог.

При этом Дубичев отмечает профессиональную работу органов правопорядка: «Нужно признать, что полицейские на митинге сработали крайне профессионально. Они освободили вокруг парня пространство и только один полицейский оказывал ему помощь. Таким образом нельзя было в суматохе что-то сделать митингующему. А ведь подельники в такой ситуации могут ударить его, например, ногой в горло, и он действительно бы потерял сознание. Или

его вообще могли бы ткнуть ножом и появилась бы первая кровь, в чем обвинили бы полицейских. Обычно так и делается».

В полиции «URA.RU» сообщили, что ничего нового в приемах их сотрудников на митинге не было, работали в штатном режиме.

На странице Руслана во «ВКонтакте» обнаружились такого рода посты Фото: скриншот страницы «ВКонтакте»

В беседе с «URA.RU» Руслан Маркелов отверг версию с инсценировкой. «Какой смысл мне было притворяться, если митинг к тому моменту уже заканчивался, и толпа расходилась?». По его версии, вместе с членами городского штаба блогера Алексея Навального, где он сам работает волонтером, они планировали идти к Ельцин Центру. В руках у него был флаг. «Меня схватил полицейский. Я попытался вырваться. Подбежали его коллеги, взяли меня за ноги, за руки. Один полицейский, видимо, чтобы я ничего не говорил, сдавил мне трахеи, и я потерял сознание. Пришел в себя только в автозаке», — вспоминает Руслан. В больницу за снятием побоев после инцидента парень обращаться не стал. В разговоре с нашим агентством он объяснил, что не знал, на кого конкретно можно заявить.

Не смотря на подобные кадры, полицию Екатеринбурга трудно упрекнуть в неправомерных действиях на митинге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В качестве одного из своих аргументов Вадим Дубичев приводит страницу Руслана Маркелова в «ВКонтакте», которая переполнена протестными постами с радикальными призывами. «Анализ его аккаунта показал, что товарищ считает, что самое значимое событие на постсоветском пространстве — украинская революция. И задача таких как он — разрушение русского мира. Поэтому в совокупности складывается ощущение, что им была предпринята попытка реализовать технологию цветной революции», — пояснил Дубичев.

Политолог Константин Киселев тоже не верит в историю с инсценировкой, в то же время считает, что участникам митингов нужно отдавать себе отчет в тех рисках, на которые они идут.

«Известно ведь на что способны правоохранители. Поэтому митинги — это сознательное решение каждого», — считает политолог.

В то же время представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Руслан Мухаметов не исключает версию с провокацией. «В целом это хорошо известная практика, необходимая для провоцирования определенного поведения», — говорит Мухаметов. Аналогичные случаи замечали во время революций в Грузии, Албании, Сербии, Румынии, Болгарии, Украине.