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10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:29  10 октября 2017 0

Екатеринбург получил мировую славу. И свои первые fakenews

Эксперты уверены: несколько дней назад полиция остановила масштабную провокацию
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, пострадавший, митинг, полиция, задержание, несанкционированная акция, разгон акции
Этот кадр облетел большинство федеральных СМИ и породил немало слуховФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Стычка с полицией, обернувшаяся обмороком для 19-летнего Руслана Маркелова, на акции протеста 7 октября в Екатеринбурге — стала самым громким событием (и самым ярким кадром) прошедших в выходные митингов. Если отследить волну распространения информации, то станет ясно: Екатеринбург впервые столкнулся со знаменитыми fakenews.

Фотографии, где молодой человек лежит без сознания на асфальте, а сотрудник полиции прощупывает его пульс и пытается оказать первую помощь, облетели многие федеральные СМИ и активно обсуждались в Интернете. К вечеру субботы, 7 октября, социальные сети только и говорили об инциденте в Екатеринбурге. Сначала появились сообщения, что сотрудники правопорядка придушили несчастную жертву и, возможно, испинали его ногами. Через час эти две истории разделились. В пабликах писали, что одного парня на митинге в Екатеринбурге задушил сотрудник полиции, другого — запинали ногами. Так родилась первая фейковая новость на уральских акциях протеста.

Интервью Вадимом Дубичевым. Екатеринбург, дубичев вадим
Вадим Дубичев считает, что в выходные в Екатеринбурге пытались провернуть цветную революцию
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Вадим Дубичев считает, что ситуация с жертвой могла быть срежиссирована, чтобы спровоцировать митингующих на жесткое столкновение с органами правопорядка. «Для технологов, которые стоят за спинами митингующих романтиков, принципиально важно перевести конфликт в реальное столкновение протестующих с властью. Для этого нужны жертвы, причем, с обеих сторон. Известно, что во всех цветных революциях, если жертвы не появлялись сами собой, их создавали. Инцидент в Екатеринбурге тоже очень похож на имитацию. Этот молодой человек уже через какое-то время бойко раздавал интервью, заявляя, что полицейские передавили ему горло. Но записи этого инцидента нет. А вот запись того, как он лежит на площади есть. Похоже, снимал его подельник, так как съемка сопровождалась истерическими криками: „Фашисты, вы убили его“», — считает политолог.

При этом Дубичев отмечает профессиональную работу органов правопорядка: «Нужно признать, что полицейские на митинге сработали крайне профессионально. Они освободили вокруг парня пространство и только один полицейский оказывал ему помощь. Таким образом нельзя было в суматохе что-то сделать митингующему. А ведь подельники в такой ситуации могут ударить его, например, ногой в горло, и он действительно бы потерял сознание. Или

его вообще могли бы ткнуть ножом и появилась бы первая кровь, в чем обвинили бы полицейских. Обычно так и делается».

В полиции «URA.RU» сообщили, что ничего нового в приемах их сотрудников на митинге не было, работали в штатном режиме.

На странице Руслана во «ВКонтакте» обнаружились такого рода посты
Фото: скриншот страницы «ВКонтакте»

В беседе с «URA.RU» Руслан Маркелов отверг версию с инсценировкой. «Какой смысл мне было притворяться, если митинг к тому моменту уже заканчивался, и толпа расходилась?». По его версии, вместе с членами городского штаба блогера Алексея Навального, где он сам работает волонтером, они планировали идти к Ельцин Центру. В руках у него был флаг. «Меня схватил полицейский. Я попытался вырваться. Подбежали его коллеги, взяли меня за ноги, за руки. Один полицейский, видимо, чтобы я ничего не говорил, сдавил мне трахеи, и я потерял сознание. Пришел в себя только в автозаке», — вспоминает Руслан. В больницу за снятием побоев после инцидента парень обращаться не стал. В разговоре с нашим агентством он объяснил, что не знал, на кого конкретно можно заявить.

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург
Не смотря на подобные кадры, полицию Екатеринбурга трудно упрекнуть в неправомерных действиях на митинге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В качестве одного из своих аргументов Вадим Дубичев приводит страницу Руслана Маркелова в «ВКонтакте», которая переполнена протестными постами с радикальными призывами. «Анализ его аккаунта показал, что товарищ считает, что самое значимое событие на постсоветском пространстве — украинская революция. И задача таких как он — разрушение русского мира. Поэтому в совокупности складывается ощущение, что им была предпринята попытка реализовать технологию цветной революции», — пояснил Дубичев.

Политолог Константин Киселев тоже не верит в историю с инсценировкой, в то же время считает, что участникам митингов нужно отдавать себе отчет в тех рисках, на которые они идут.

«Известно ведь на что способны правоохранители. Поэтому митинги — это сознательное решение каждого», — считает политолог.

В то же время представитель Агентства политических и экономических коммуникаций Руслан Мухаметов не исключает версию с провокацией. «В целом это хорошо известная практика, необходимая для провоцирования определенного поведения», — говорит Мухаметов. Аналогичные случаи замечали во время революций в Грузии, Албании, Сербии, Румынии, Болгарии, Украине.

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