22:26 10 октября 2017 0

Орлов (слева) и Тунгусов (справа) нашли контакт, хотя до сих пор считались антагонистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственной заметной реформой свердловского правительства нового созыва станет создание экономического суперминистерства. Идея слить вместе министерство инвестиций, министерство экономики и министерство внешнеэкономических связей принадлежит первому-вице губернатору Алексею Орлову и нашла поддержку у его коллеги — Владимира Тунгусова.

Орлов и Соболев уже получали упрек за неэффективность сотрудничества. Теперь это грозит потерей поста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу после избрания губернатором 10 сентября Евгению Куйвашеву был предложен очередной вариант оптимизации свердловского правительства. В числе прочего он подразумевает укрепление экономического блока путем создания единого мегаведомства.

«Идею предложил Орлов, который устал от несогласованной работы с миВЭС. Он встречается с инвесторами обговаривает сотрудничество на одних условиях, а затем [и.о. министра международных связей Андрей] Соболев добавляет к этим договоренностям свое. В итоге, инвесторы в растерянности, а глава региона рискует оказаться в неловкой ситуации», — объясняет мотивацию первого вице-губернатора его высокопоставленный коллега из «Белого дома».

Евгений Куйвашев ничего своему заму не ответил и ушел в двухнедельный отпуск. Какого результата ждет Алексей Орлов по возвращении главы региона выяснить пока не удалось — вице-губернатор находится в Чешской республике, на встрече с президентом Милошем Земаном. В регион Орлов вернется в среду утром, а в четверг даже заменит Евгения Куйвашева председательствуя на заседании правительства.

Сопровождающий Орлова и в нынешней заграничной поездке министр Андрей Соболев на предстоящие изменения отреагировал по-дипломатичному витиевато: «Я никак не отношусь к приписываемой Алексею Валерьевичу идее». Вместе с тем, именно его судьба и будет решаться при слиянии трех ведомств, ведь министра экономики свердловское правительство лишилось с отставкой Дмитрия Ноженко 5 апреля, а министра инвестиций и развития месяц назад — с уходом Дмитрия Нисковских мэром Сысерти.

Губернатор тщательно подходит к созыву нового кабмина, а потому всех, в ком сомневается оставит напоследок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идея об объединении нескольких ведомств экономического блока появилась как раз после ухода Ноженко. Поначалу его портфель хотел забрать себе вице-губернатор Александр Высокинский, но уже сегодня он делится по-чиновничьи обтекаемым взглядом на перспективу: «Все наши мысли и видения уже у губернатора и только глава региона примет окончательное решение».

Неэффективность совместной работы Соболева и Орлова, между тем, ранее уже получала негативную оценку. Отсутствие видимых результатов от дорогостоящих заграничных поездок два года назад в упрек обоим чиновникам поставил тогда еще региональный премьер Денис Паслер.

Последний, однако, ушел в отставку 26 сентября, после чего губернатор реформировал правительство, переподчинив его себе. Дольше всех в новый состав кабмина согласовывался Андрей Соболев. «Главной отговоркой тогда было долгое согласование Андрея в Москве, — вспоминает высокопоставленный чиновник ход реформы 2016 года. — Но на самом деле просто Куйвашева убеждали перед выборами не обострять конфликт с УФСБ — ведь миВЭС, по своей сути, филиал „конторы“ у нас в правительстве».

Сам Андрей Соболев до сих пор был уверен, что status quo в отношении него сохранится, и еще 20 сентября объяснял «URA.RU»: «Поиск [кандидата на замену] мне не поручался, перемен в отношении со стороны Евгения Владимировича [Куйвашева] не чувствую».

Мэрия Екатеринбурга помогла Тунгусову и Орлову раскрыть главную тайну стойкости министра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако, как заверяют правительственные инсайдеры, реалии в последнее время резко изменились, и отставка Соболева стала восприниматься губернатором и его окружением гораздо легче. Идею объединения ведомств в одного большое экономическое неожиданно поддержал глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, до сих пор считавшийся антагонистом Орлова в кабмине.

«Он [Тунгусов] Соболева с мэрии [со времен работы главой аппарата администрации Екатеринбурга] недолюбливает. А тут еще и такая возможность подкрепить наладившийся с Орловым контакт. Они оба же теперь у нас душа в душу, полное взаимопонимание», — объяснил собеседник агентства из «Белого дома». По словам чиновника, именно сотрудники мэрии по своим каналам в региональном УФСБ сумели достоверно выяснить, что Андрей Соболев не является высокопоставленным и влиятельным сотрудником «конторы», как до сих пор считал весь кабмин, а потому его увольнение не грозит очередным «раздраем».

«Конечное слово в этом процессе, безусловно, за губернатором. Вопросы оптимизации деятельности правительства — одна из основных задач, которую поставил глава региона перед своими заместителями. В ближайшее время, действительно, могут начаться процессы укрупнения действующих министерств и ведомств. При этом, когда мы говорим о повышении эффективности, не всегда речь идет об укрупнении — яркий тому пример выделение отдельного департамента информатизации и связи в администрации губернатора», — пояснил директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.