Украину и США заподозрили в бойкоте ЧМ-2018

16:58 11 октября 2017 0

Сборные США и Украины не примут участия в главном спортивном событии 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборные по футболу США и Украины не примут участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, по «политическим мотивам». Официально обе команды не прошли отборочный турнир, но в соцсетях считают, что это неслучайно. Пользователи высказывают мнение — это демонстрация, а не реальный проигрыш на поле.

Дело в том, что отборочный турнир мундиаля закончился настоящей сенсацией в зоне Центральной и Северной Америки. Команда США впервые с 1986 года осталась без путевки на чемпионат. В матче последнего тура американцы играли в гостях с командой Тринидада и Тобаго и уступили со счетом 1:2. Главный тренер Брюс Арена после игры заявил: «Мы очень расстроены, это позор для нас. Мы не должны были пропускать чемпионат мира в России, я беру всю ответственность за результат на себя».

Российские болельщики подозревают Украину и США в бойкоте ЧМ-2018, но правда ли это? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В другой группе футболисты сборных Исландии и Сербии одержали победы в матчах заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в европейской зоне и вышли в финал соревнований. При этом команда Украины упустила шанс квалифицироваться на ЧМ.

Ранее украинские власти и Федерация футбола Украины публично обсуждали возможность бойкота мундиаля. А экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявлял, что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Это очень смахивает на заговор», «Они решили — лучше проиграть, чем тащиться к русским», «Очень странное совпадение, учитывая прошлые заявления американцев и украинцев», — так отреагировал российский сегмент соцсетей.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев не верит в заговоры в спорте Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Спортивные эксперты не спешат соглашаться. «Спорт — очень честная штука. И не надо тут выстраивать всякие теории заговора. Если ты хорошо играешь в футбол, то попадешь на чемпионат мира, если играешь хуже — не попадешь. Все, точка!» — заявил «URA.RU» телеведущий, спортивный комментатор. Дмитрий Губерниев. Он также напомнил, что сборная Голландии также не сможет принять участие в мундиале — команда не сумела выйти из отборочной группы.

Главный редактор онлайн-издания «Чемпионат.com» Самвел Авакян назвал конспирологическую версию о неучастии США и Украины в главном спортивном событии следующего года «бредом». «Возможность бойкота обсуждалась только на уровне отдельных политиков. Однако спортсменов невозможно заставить отказаться от участия [в мундиале]. Для них это не только престижный турнир, но и отличный способ продать себя дороже.

Прийти и сказать им — ребята, надо проиграть, чтобы не ехать на чемпионат в Россию — это как объявить о том, что зарплату больше им платить не будут», — пояснил «URA.RU» Авакян.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков заявил «URA.RU», что «американцы очень хотели попасть на чемпионат». «Я хорошо знаю американскую футбольную федерацию. Они стремились на этот турнир. А сейчас по их имиджу нанесен большой удар. Это и репутационный ущерб, и финансовый, а также удар по самолюбию спортсменов», — сказал Колосков.

При этом он допускает «определенную вероятность», что Украина могла спланировать неучастие в мундиале. «Хотя мне кажется это странным. В такие затеи лично я не очень верю», — резюмировал собеседника агентства.

На данный момент известны 23 из 32 команд-участниц ЧМ-2018. Помимо России, как страны-хозяйки, путевки на мундиаль получили сборные Англии, Бельгии, Германии, Испании, Исландии, Польши, Сербии, Франции, Португалии, Бразилии, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Японии, Южной Кореи, Ирана, Саудовской Аравии, Коста-Рики, Мексики, Египта, Нигерии и Панамы. Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.