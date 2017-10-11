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11 октября 2017
Главные новости Москвы
20:12  11 октября 2017 0

Создатель сериала «Спящие»: «Либералы думают, что я продался власти»

Как политический триллер про Майдан появился на «Первом» и почему о нем говорят все
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Отключение подсветки Кремля в рамках акции
Сериал "Спящие" его сценарист уже назвал "первым политическим триллером"Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Самая обсуждаемая премьера на «Первом канале» — сериал «Спящие» о борьбе российских спецслужб за безопасность страны. Автором сценария картины стал писатель Сергей Минаев. Он уже назвал ленту «первым политическим триллером». Действие сериала происходит в 2013 году, накануне Майдана на Украине. Начинаются «Спящие» с террористической атаки на российское посольство в Ливии, в результате которой гибнет более дюжины дипломатов. Конечно, сериал, фиксирующий начало новой «холодной войны», не мог не вызвать споров и обвинений его авторов. Как на свет появился сериал и приложил ли к нему руку Кремль, «URA.RU» рассказал режиссер сериала Юрий Быков, знакомый россиянам по криминальным драмам «Майор» и «Дурак».

Является ли фильм «Спящие» первым политическим триллером, как об этом говорит Сергей Минаев? Мне, наверное, не с руки говорить об этом, я же режиссер, это будет как минимум нескромно. Однако лично я до этого момента ничего подобного не видел. В фильме можно обнаружить немало лобовых, бескомпромиссных высказываний на тему нынешней политической ситуации.

Режиссер Юрий Быков говорит, что был готов к претензиям со стороны либеральной общественности
официальная группа Юрия Быкова «ВКонтакте»

Так, в «Спящих» прямо поднимается противостояние консервативной и либеральной частей общества. Этот водораздел обозначен максимально жестко. В частности, в фильме вы увидите две сцены с очень сложными диалогами, в которых буквально в лоб ставятся вопросы: кто виноват и что делать.

Сразу после того, как «Спящие» вышли на экран, мне доводилось услышать основную претензию — дескать, создатели сериала продались власти. Я понимаю, что со стороны, возможно, это выглядит именно так.

Просто после фильма «Дурак» многие почему-то поспешили записать меня в либеральный лагерь, но ведь я там никогда не был. Более того, я — человек консервативных взглядов. И фильмы «Дурак» и «Майор» — именно о проблемах простых периферийных людей. Поэтому говорить о том, что очередной либерал сбежал, неправильно, это явно не про меня.

Трейлер сериала. «Спящие» — это западные агенты, которых завербовали российских спецслужбы «до лучших времен»

Вот фильм «Завод», над которым я сегодня работаю, посвящен истории о том, как рабочие берут в заложники начальника завода, чтобы выбить долги по зарплате.

После событий, произошедших на Украине, на меня накатила серьезная эмоциональная волна. Признаться, я дезориентировался, запутался, во многом именно поэтому даже ушел из всех соцсетей.

И тогда я понял — мне надо определиться, выбрать сторону, за кого я. И для меня более близкой оказалась патриотическая позиция. В то же время я отказался снимать фильм о Донбассе, это тоже был мой личный выбор.

При всех моих существующих претензиях к власти я не разделяю подход: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…». Тем более прекрасно вижу сегодняшнюю геополитическую ситуацию, вижу, как мы раздражаем Запад, как он спит и видит, чтобы свести нас на нет. Вот и фильм «Спящие» — не о плохой или хорошей России, а об оранжевой революции, именно этот сюжет мне хотелось показать зрителям.

Наверное, у меня такое воспитание — не могу отказаться от своих корней, идентичности. Либералы же сегодня явно перегибают палку, девальвируя, как мне кажется, понятия патриотизма, свободы, да и многие другие. Для меня существуют сакральные вещи, а либеральная общественность убеждена — все надо десакрализировать. Во всяком случае, пока все для меня выглядит именно так. Чем черт не шутит, может, когда-то что-то для меня и поменяется.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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